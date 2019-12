09:30 Uhr

Biathlon Weltcup 2019/20 heute live im TV & Stream sehen - TV-Termine

Biathlon Weltcup 2019/2020 live im TV und Stream: Heute, am Freitag, am 13.12.19, geht die Biathlon-Saison in Hochfilzen weiter. Wir geben alle Infos rund um Free-TV, Gratis-Stream und TV-Termine.

Der Wettkampf ist noch lange nicht vorbei: Im österreichischen Hochfilzen geht heute der Biathlon-Weltcup weiter.

Doch wo läuft der Biathlon-Weltcup in Hochfilzen heute live im TV und Stream? Welcher Sender übernimmt die Übertragung im Fernsehen - ARD oder ZDF? Lesen Sie hier alle Infos.

Biathlon-Weltcup 2019/20 im Fernsehen: Übertragung heute live im TV und Stream

Der Biathlon Weltcup 2019/2020 wird wie erwähnt wieder in der ARD und im ZDF zu sehen sein. Beide Sender teilen sich die TV-Rechte bis mindestens 2022. Welcher TV-Sender jedoch welche TV-Übertragung übernimmt, war lange Zeit nicht klar.

Den Auftakt macht die ARD, die Biathlon am 30. November und 1. Dezember aus Östersund überträgt: Weiter aus Östersund überträgt dann das ZDF vom 4. bis 8. Dezember 2019. Biathlon live können Sie dann sowohl im TV (Free-TV) als auch im Stream in den Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Sender schauen.

Biathlon-Weltcup heute: Termine und Zeiten live im Free-TV und Gratis-Stream

30. November – 8. Dezember 2019: Biathlon Damen/Herren in Östersund, Schweden: Biathlon in Östersund 2019/20: Termine, Live-TV, Datum - alle Infos

Samstag, 30. November: Single Mixed Staffel (M+W), 13.10 Uhr, live im TV/Stream in der ARD

Samstag, 30. November: Mixed Staffel (M+W), 15 Uhr, live im TV/Stream in der ARD

Sonntag, 1. Dezember: 10 Kilometer Sprint der Herren, 12.30 Uhr, live im TV/Stream in der ARD

Sonntag, 1. Dezember: 7.5 Kilometer Sprint der Damen, 15.30 Uhr, live im TV/Stream in der ARD

Mittwoch, 4. Dezember: Männer Einzel über 20km, 16.20 Uhr, live im TV/Stream im ZDF

Donnerstag, 5. Dezember: Frauen Einzel über 15km, 16.20 Uhr, live im TV/Stream im ZDF

Samstag, 7. Dezember: Herren-Staffel über 4x7,5km, 17.30 Uhr, live im TV/Stream im ZDF

Sonntag, 8. Dezember: Frauen-Staffel über 4x6km, 15.30 Uhr, live im TV/Stream im ZDF

12. – 15. Dezember 2019: Biathlon Weltcup in Hochfilzen, Österreich: Biathlon in Hochfilzen 2019/20: Termine, Live-TV, Datum - alle Infos

Freitag, 13. Dezember: Frauen Sprint über 7.5km, 11.30 Uhr, live in TV und Stream ARD / Eurosport

Freitag, 13. Dezember: Herren Sprint über 10km, 14.20 Uhr, live in TV und Stream ARD / Eurosport

Samstag, 14. Dezember: Damen-Staffel über 4x6km, 11.30 Uhr, live in TV und Stream ARD / Eurosport

/ Samstag, 14. Dezember: Herren Verfolgung über 12.5km, 14.55 Uhr, live in TV und Stream ARD / Eurosport

über 12.5km, 14.55 Uhr, live in TV und Stream / Sonntag, 15. Dezember: Frauen Verfolgung über 10km, 12 Uhr, live in TV und Stream ARD / Eurosport

über 10km, 12 Uhr, live in TV und Stream / Sonntag, 15. Dezember: Herren-Staffel über 4x7.5km, 14 Uhr, live in TV und Stream ARD / Eurosport

16. – 22. Dezember 2019: Biathlon Männer/Frauen in Annecy/Le Grand-Bornand, Frankreich: Biathlon 2019/20 in Annecy: Termine, Live-TV, Datum - alle Infos

Donnerstag, 19. Dezember: 10km Sprint der Herren, 14.15 Uhr

Freitag, 20. Dezember: Damen-Sprint über 7.5 km, 14.15 Uhr

Samstag, 21. Dezember: Herren-Verfolgung über 12.5 Kilometer, 13 Uhr

Samstag, 21. Dezember: Damen-Verfolgung über 10km, 15 Uhr

Sonntag, 22. Dezember: Herren Massenstart über 15km, 12.10 Uhr

über 15km, 12.10 Uhr Sonntag, 22. Dezember: Damen Massenstart über 12.5km, 14.15 Uhr

6. – 12. Januar 2020: Biathlon Weltcup in Oberhof, Deutschland: Biathlon in Oberhof 2020 live: Termine, TV & Datum - alle Infos

Donnerstag, 9. Januar: Frauen Sprint über 7.5km, 14.30 Uhr

Freitag, 10. Januar: Herren Sprint über 10km, 14.30 Uhr

Samstag, 11. Januar: Frauen Staffel 4x6km, 12 Uhr

Samstag, 11. Januar: Herren Staffel 4x7.5km, 14.15 Uhr

Sonntag, 12. Januar: Damen Massenstart 12.5km, 12.45 Uhr

12.5km, 12.45 Uhr Sonntag, 12. Januar: Herren Massenstart 15km, 14.30 Uhr

13. – 19. Januar 2020: Ruhpolding, Deutschland: Biathlon in Ruhpolding 2020 live: Termine, TV, Datum - alle Infos

Mittwoch, 15. Januar: Frauen Sprint 7,5km, 14.30 Uhr

Donnerstag, 16. Januar: Männer Sprint 10km, 14.30 Uhr

Freitag, 17. Januar: Damen Staffel 4x6km, 14.30 Uhr

Samstag, 18. Januar: Herren Staffel, 4x7.5km, 14.15 Uhr

Sonntag, 19. Januar: Frauen Verfolgung 10km, 12.15 Uhr

10km, 12.15 Uhr Sonntag, 19. Januar: Herren Verfolgung 12.5km, 14.30 Uhr

20. – 26. Januar 2020: Biathlon in Pokljuka, Slowenien: Biathlon in Pokljuka 2020: Termine, Live-TV, Datum - alle Infos

Donnerstag, 23. Januar: Männer Einzel 20km, 14.15 Uhr

Freitag, 24. Januar: Frauen Einzel 15km, 14.15 Uhr

Samstag, 25. Januar: Single Mixed Staffel (M+W), 13.15 Uhr

Samstag, 25. Januar: Mixed Staffel (M+W), 15 Uhr

Sonntag, 26. Januar: Herren Massenstart 15km, 12.15 Uhr

15km, 12.15 Uhr Sonntag, 26. Januar: Frauen Massenstart 12.5km, 15 Uhr

12. – 23. Februar 2020: Biathlon WM 2020 in Antholz, Italien: Biathlon-WM 2020: Datum, Rennkalender, Termine

12.02.2020, Eröffnungsfeier

13.02.2020, Mixed-Staffel

14.02.2020, Sprint der Frauen

15.02.2020, Sprint der Männer

16.02.2020, Verfolgung Männer+Frauen

Männer+Frauen 18.02.2020, Einzel der Damen

19.02.2020, Einzel der Herren

20.02.2020, Single-Mixed-Staffel

22.02.2020, Staffel der Damen und Herren

23.02.2020, Massenstart der Frauen und Männer

2. – 8. März 2020: Biathlon Damen/Herren in Nové Měst, Tschechien: Biathlon in Nové Měst 2020: Termine, Live-TV, Datum - alle Infos

Donnerstag, 5. März: Frauen Sprint 7.5km, 17.35 Uhr

Freitag, 6. März: Männer Sprint 10km, 17.30 Uhr

Samstag, 7. März: Frauen Staffel 4x6km, 14 Uhr

Samstag, 7. März: Herren Staffel 4x7.5km, 17 Uhr

Sonntag, 8. März: Damen Massenstart 12.5km, 11.45 Uhr

12.5km, 11.45 Uhr Sonntag, 8. März: Herren Massenstart 15km, 13.45

9. – 15. März 2020: Biathlon Weltcup Frauen/Männer in Kontiolahti, Finnland: Biathlon in Kontiolahti 2020: Termine, Live-TV, Datum - alle Infos

Donnerstag, 12. März: Männer Sprint über 10km, 17.30 Uhr

Freitag, 13. März: Damen Sprint über 7.5km, 17.30 Uhr

Samstag, 14. März: Herren Verfolgung 12.5km, 13.45 Uhr

12.5km, 13.45 Uhr Samstag, 14. März: Damen Verfolgung 10km, 15.45 Uhr

10km, 15.45 Uhr Sonntag, 15. März: Single Mixed Staffel, 13.15 Uhr

Sonntag, 15. März: Mixes Staffel, 15.15 Uhr

16. – 22. März 2020: Biathlon in Oslo, Norwegen: Biathlon in Oslo 2020: Termine, Live-TV, Datum - alle Infos

Freitag, 20. März: Damen Sprint 7.5km, 13.15 Uhr

Freitag, 20. März: Männer Sprint 10km, 16.45 Uhr

Samstag, 21. März: Frauen Verfolgung 10km, 12.45 Uhr

10km, 12.45 Uhr Samstag, 21. März: Herren Verfolgung 12.5km, 14.30 Uhr

12.5km, 14.30 Uhr Sonntag, 22. März: Frauen Massenstart , 14 Uhr

, 14 Uhr Sonntag, 22. März: Herren Massenstart , 15.45 Uhr

Biathlon Weltcup heute aktuell: TV-Rechte, Übertragung live im TV/ Fernsehen und Stream im Internet

In der abgeschlossenen Biathlon-Saison hatten sich ARD und ZDF die TV-Rechte entsprechend geteilt. So wurden die einzelnen Biathlon-Wochenenden aufgeteilt und abwechselnd gezeigt. Biathlon Weltcup live in TV, Fernsehen und Stream war so gut und einfach zu verfolgen. Dies soll 2019/2020 auch wieder so sein.

TV-Rechte: Die Internationale Biathlon Union (IBU) und die Europäische Rundfunkunion (EBU) hatten einen neuen TV-Vertrag für die Biathlon-Saisons 2018 bis 2022 geschlossen. Der alte Vertrag lief zum Ende der Saison 201/2018 aus. ARD und ZDF haben somit die Übertragungsrechte an allen internationalen Biathlon-Wettkämpfen. Dazu zählen unter anderem drei Biathlon WMs sowie 36 Biathlon Weltcup-Veranstaltungen mit mehr als 220 Wettkämpfen.

