vor 34 Min.

Biathlon-Weltcup 2019/20 heute live im TV und Stream - TV-Termine und Übertragung

Infos zur Übertragung beim Biathlon Weltcup 2019/2020 heute live im TV und Stream: Jetzt steht die Bitahlon-WM an. Läuft sie im Free-TV und Gratis-Stream? Hier finden Sie die Infos und TV-Termine.

Heute steht beim Biathlon-Weltcup die Mixed Staffel an. Wie lässt sich der Biathlon-Weltcup 2019/20 live im TV und Stream sehen? Was sind die TV-Termine? Hier gibt es die Infos zur Übertragung der Biathlon-WM.

Biathlon-Weltcup live im TV und Stream: Übertragung und TV-Termine der Biathlon-WM in Antholz

Das ist der aktuelle Termin - alle weiteren finden Sie weiter unten im Artikel:

Donnerstag, 13. Februar: Mixed-Staffel, 14.45 Uhr, live im TV und Stream im ZDF und auf Eurosport

Auf welchen Sendern laufen die Rennen? Wann startet die Übertragung? Alle Infos zu Terminen und Uhrzeiten für den gesamten Biathlon-Weltcup 2019/20 finden Sie hier bei uns.

Biathlon-Weltcup heute live im Free-TV und Gratis-Stream: Termine und Uhrzeiten am 25.1.20

30. November – 8. Dezember 2019: Biathlon Damen/Herren in Östersund, Schweden: Biathlon in Östersund 2019/20: Termine, Live-TV, Datum - alle Infos

Samstag, 30. November: Single Mixed Staffel (M+W), 13.10 Uhr, live im TV/Stream in der ARD

Samstag, 30. November: Mixed Staffel (M+W), 15 Uhr, live im TV/Stream in der ARD

Sonntag, 1. Dezember: 10 Kilometer Sprint der Herren, 12.30 Uhr, live im TV/Stream in der ARD

Sonntag, 1. Dezember: 7.5 Kilometer Sprint der Damen, 15.30 Uhr, live im TV/Stream in der ARD

Mittwoch, 4. Dezember: Männer Einzel über 20km, 16.20 Uhr, live im TV/Stream im ZDF

Donnerstag, 5. Dezember: Frauen Einzel über 15km, 16.20 Uhr, live im TV/Stream im ZDF

Samstag, 7. Dezember: Herren-Staffel über 4x7,5km, 17.30 Uhr, live im TV/Stream im ZDF

Sonntag, 8. Dezember: Frauen-Staffel über 4x6km, 15.30 Uhr, live im TV/Stream im ZDF

12. – 15. Dezember 2019: Biathlon Weltcup in Hochfilzen, Österreich: Biathlon in Hochfilzen 2019/20: Termine, Live-TV, Datum - alle Infos

Freitag, 13. Dezember: Frauen Sprint über 7.5km, 11.30 Uhr, live in TV und Stream ARD / Eurosport

/ Freitag, 13. Dezember: Herren Sprint über 10km, 14.20 Uhr, live in TV und Stream ARD / Eurosport

/ Samstag, 14. Dezember: Damen-Staffel über 4x6km, 11.30 Uhr, live in TV und Stream ARD / Eurosport

/ Samstag, 14. Dezember: Herren Verfolgung über 12.5km, 14.55 Uhr, live in TV und Stream ARD / Eurosport

über 12.5km, 14.55 Uhr, live in TV und Stream / Sonntag, 15. Dezember: Frauen Verfolgung über 10km, 12 Uhr, live in TV und Stream ARD / Eurosport

über 10km, 12 Uhr, live in TV und Stream / Sonntag, 15. Dezember: Herren-Staffel über 4x7.5km, 14 Uhr, live in TV und Stream ARD / Eurosport

19. – 22. Dezember 2019: Biathlon Männer/Frauen in Annecy/Le Grand-Bornand, Frankreich: Biathlon 2019/20 in Annecy: Termine, Live-TV, Datum - alle Infos

Donnerstag, 19. Dezember: 10km Sprint der Herren, 14.15 Uhr live in TV und Stream ZDF / Eurosport

/ Freitag, 20. Dezember: Damen-Sprint über 7.5 km, 14.15 Uhr live in TV und Stream ZDF / Eurosport

/ Samstag, 21. Dezember: Herren-Verfolgung über 12.5 Kilometer, 13 Uhr live in TV und Stream ZDF / Eurosport

/ Samstag, 21. Dezember: Damen-Verfolgung über 10km, 15 Uhr live in TV und Stream ZDF / Eurosport

/ Sonntag, 22. Dezember: Herren Massenstart über 15km, 12.10 Uhr live in TV und Stream ZDF / Eurosport

über 15km, 12.10 Uhr live in TV und Stream / Sonntag, 22. Dezember: Damen Massenstart über 12.5km, 14.15 Uhr live in TV und Stream ZDF / Eurosport

9. – 12. Januar 2020: Biathlon Weltcup in Oberhof, Deutschland: Biathlon in Oberhof 2020 live: Termine, TV & Datum - alle Infos

Donnerstag, 9. Januar: Frauen Sprint über 7.5km, 14.30 Uhr, live in TV und Stream ARD / Eurosport

/ Freitag, 10. Januar: Herren Sprint über 10km, 14.30 Uhr, live in TV und Stream ARD / Eurosport

/ Samstag, 11. Januar: Frauen Staffel 4x6km, 12 Uhr, live in TV und Stream ARD / Eurosport

/ Samstag, 11. Januar: Herren Staffel 4x7.5km, 14.15 Uhr, live in TV und Stream ARD / Eurosport

/ Sonntag, 12. Januar: Damen Massenstart 12.5km, 12.45 Uhr, live in TV und Stream ARD / Eurosport

12.5km, 12.45 Uhr, live in TV und Stream / Sonntag, 12. Januar: Herren Massenstart 15km, 14.30 Uhr, live in TV und Stream ARD / Eurosport

13. – 19. Januar 2020: Ruhpolding, Deutschland: Biathlon in Ruhpolding 2020 live: Termine, TV, Datum - alle Infos

Mittwoch, 15. Januar: Frauen Sprint 7,5km, 14.30 Uhr

Donnerstag, 16. Januar: Männer Sprint 10km, 14.30 Uhr - ab 14:15 - 16:00 Uhr live im ZDF

Freitag, 17. Januar: Damen Staffel 4x6km, 14.30 Uhr - ab 14.10 Uhr - 16.15 Uhr live im ZDF und Eurosport

und Samstag, 18. Januar: Herren Staffel, 4x7.5km, 14.15 Uhr

Sonntag, 19. Januar: Frauen Verfolgung 10km, 12.15 Uhr

10km, 12.15 Uhr Sonntag, 19. Januar: Herren Verfolgung 12.5km, 14.30 Uhr

20. – 26. Januar 2020: Biathlon in Pokljuka, Slowenien: Biathlon in Pokljuka 2020: Termine, Live-TV, Datum - alle Infos

Donnerstag, 23. Januar: Männer Einzel 20km, 14.15 Uhr, live in TV und Stream ARD / Eurosport

/ Freitag, 24. Januar: Frauen Einzel 15km, 14.15 Uhr, live in TV und Stream ARD / Eurosport

/ Samstag, 25. Januar: Single Mixed Staffel (M+W), 13.15 Uhr, live in TV und Stream ARD / Eurosport

/ Samstag, 25. Januar: Mixed Staffel (M+W), 15 Uhr, live in TV und Stream ARD / Eurosport

/ Sonntag, 26. Januar: Herren Massenstart 15km, 12.15 Uhr, live in TV und Stream ARD / Eurosport

15km, 12.15 Uhr, live in TV und Stream / Sonntag, 26. Januar: Frauen Massenstart 12.5km, 15 Uhr, live in TV und Stream ARD / Eurosport

12. – 23. Februar 2020: Biathlon WM 2020 in Antholz, Italien: Biathlon-WM 2020: Datum, Rennkalender, Termine

Mittwoch, 12. Februar: Eröffnungsfeier

Donnerstag, 13. Februar: Mixed-Staffel, 14.45 Uhr, live im TV und Stream im ZDF und auf Eurosport

und auf Freitag, 14. Februar: Sprint der Frauen, 14.45 Uhr, live im TV und Stream im ZDF und auf Eurosport

und auf Samstag, 15. Februar: Sprint der Männer, 14.45 Uhr, live im TV und Stream im ZDF und auf Eurosport

und auf Sonntag, 16. Februar: Verfolgung Frauen, 13 Uhr, live im TV und Stream im ZDF und auf Eurosport

Frauen, 13 Uhr, live im TV und Stream im und auf Sonntag, 16. Februar: Verfolgung Männer, 15.15 Uhr Uhr, live im TV und Stream im ZDF und auf Eurosport

Männer, 15.15 Uhr Uhr, live im TV und Stream im und auf Dienstag, 18. Februar: Einzel der Damen, 14.15 Uhr, live im TV und Stream in der ARD und auf Eurosport

und auf Mittwoch, 19. Februar: Einzel der Herren, 14.15 Uhr, live im TV und Stream in der ARD und auf Eurosport

und auf Donnerstag, 20. Februar: Single-Mixed-Staffel , 15.15 Uhr, live im TV und Stream in der ARD und auf Eurosport

und auf Samstag, 22. Februar: Staffel der Damen, 11.45 Uhr, live im TV und Stream in der ARD und auf Eurosport

und auf Samstag, 22. Februar: Staffel der Damen und Herren, 14.45 Uhr, live im TV und Stream in der ARD und auf Eurosport

und auf Sonntag, 23. Februar: Massenstart der Frauen, 12.30 Uhr, live im TV und Stream in der ARD und auf Eurosport

der Frauen, 12.30 Uhr, live im TV und Stream in der und auf Sonntag, 23. Februar, Massenstart der Männer, 15 Uhr, live im TV und Stream in der ARD und auf Eurosport

10 Bilder Biathlon: Das sind die Weltcup-Stationen 2019/20 Bild: Johan Axelsson

2. – 8. März 2020: Biathlon Damen/Herren in Nové Měst, Tschechien: Biathlon in Nové Měst 2020: Termine, Live-TV, Datum - alle Infos

Donnerstag, 5. März: Frauen Sprint 7.5km, 17.35 Uhr

Freitag, 6. März: Männer Sprint 10km, 17.30 Uhr

Samstag, 7. März: Frauen Staffel 4x6km, 14 Uhr

Samstag, 7. März: Herren Staffel 4x7.5km, 17 Uhr

Sonntag, 8. März: Damen Massenstart 12.5km, 11.45 Uhr

12.5km, 11.45 Uhr Sonntag, 8. März: Herren Massenstart 15km, 13.45

9. – 15. März 2020: Biathlon Weltcup Frauen/Männer in Kontiolahti, Finnland: Biathlon in Kontiolahti 2020: Termine, Live-TV, Datum - alle Infos

Donnerstag, 12. März: Männer Sprint über 10km, 17.30 Uhr

Freitag, 13. März: Damen Sprint über 7.5km, 17.30 Uhr

Samstag, 14. März: Herren Verfolgung 12.5km, 13.45 Uhr

12.5km, 13.45 Uhr Samstag, 14. März: Damen Verfolgung 10km, 15.45 Uhr

10km, 15.45 Uhr Sonntag, 15. März: Single Mixed Staffel, 13.15 Uhr

Sonntag, 15. März: Mixes Staffel, 15.15 Uhr

16. – 22. März 2020: Biathlon in Oslo, Norwegen: Biathlon in Oslo 2020: Termine, Live-TV, Datum - alle Infos

Freitag, 20. März: Damen Sprint 7.5km, 13.15 Uhr

Freitag, 20. März: Männer Sprint 10km, 16.45 Uhr

Samstag, 21. März: Frauen Verfolgung 10km, 12.45 Uhr

10km, 12.45 Uhr Samstag, 21. März: Herren Verfolgung 12.5km, 14.30 Uhr

12.5km, 14.30 Uhr Sonntag, 22. März: Frauen Massenstart , 14 Uhr

, 14 Uhr Sonntag, 22. März: Herren Massenstart , 15.45 Uhr

Biathlon Weltcup 2020: Rechte, Gratis-Stream im Internet und Live-Übertragung im TV/ Fernsehen am 25.1.20

In der abgeschlossenen Biathlon-Saison hatten sich ARD und ZDF die TV-Rechte entsprechend geteilt. So wurden die einzelnen Biathlon-Wochenenden aufgeteilt und abwechselnd gezeigt. Biathlon Weltcup live in TV, Fernsehen und Stream war so gut und einfach zu verfolgen. Dies soll 2019/2020 auch wieder so sein.

TV-Rechte: Die Internationale Biathlon Union (IBU) und die Europäische Rundfunkunion (EBU) hatten einen neuen TV-Vertrag für die Biathlon-Saisons 2018 bis 2022 geschlossen. Der alte Vertrag lief zum Ende der Saison 2017/2018 aus. ARD und ZDF haben somit die Übertragungsrechte an allen internationalen Biathlon-Wettkämpfen. Dazu zählen unter anderem drei Biathlon WMs sowie 36 Biathlon Weltcup-Veranstaltungen mit mehr als 220 Wettkämpfen.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen