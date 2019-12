vor 17 Min.

Biathlon-Weltcup 2019/2020: Gesamtwertung Männer und Frauen

Der Biathlon-Weltcup 2019/2020 in Östersund ist entschieden. Die nächste Station ist Hochfilzen. Hier erfahren Sie die Gesamtwertung der Männer und Frauen.

Der Saison-Auftakt des Biathlon-Weltcups ging heute am 8.12.2019 in Östersund zu Ende. Ab dem 12.12.2019 geht es für die Biathletinnen und Biathleten dann nach Österreich: Die nächste Station heißt Hochfilzen. Insgesamt sind die deutschen Sportler nach dem Auftakt nicht unbedingt zufrieden. Vor allem Arnd Pfeiffer will die Zeit in Östersund hinter sich lassen: "Ich hätte mir in den kühnsten Träumen nicht vorstellen können, dass man so einen Einstand haben kann", sagte der 32-Jährige.

Die Frauenstaffel mit Karolin Horchler, Denise Herrmann, Vanessa Hinz und Franziska Preuß konnte sich am Sonntagnachmittag Platz 4 sichern. Die Sportlerinnen sind zwar mit dem Resultat zufrieden, hätten sich jedoch einen Podiumsplatz gewünscht. Hier lesen Sie die Gesamtwertung für den Biathlon-Weltcup 2019/20.

Biathlon-Weltcup 2019/20: Gesamtwertung der Damen und Herren

Gesamtweltcup Herren 2019/2020: Die Gesamtwertung der Männer nach zwei von 24 Rennen (Top 10)

Rang Name Punkte 1 Martin Fourcade 100 2 Tarjei Bø 92 3 Johannes Thingnes Bø 91 4 Matwei Jelissejew 82 5 Simon Desthieux 81 6 Quentin Fillon Maillet 77 7 Alexander Loginov 75 8 Emilien Jaquelin 73 9 Erlend Bjöntegaard 62 10 Fabien Claude 57

Gesamtweltcup Damen 2019/2020: Der Gesamtstand der Frauen nach zwei von 24 Rennen (Top 10)

Rang Name Punkte 1 Dorothea Wierer 96 2 Markéta Davidová 78 3 Marte Olsbu Røiseland 76 4 Franziska Preuß 72 5 Julia Simon 72 6 Lena Häcki 72 7 Linn Persson 64 8 Larisa Kuklina 63 9 Denise Herrmann 61 10 Hanna Oeberg 61

Gesamtweltcup: Sieger der Frauen und Männer des vergangenen Jahres

Gesamtweltcupsieger Herren:

Endstand der Saison 18/19:

Rang Name Punkte 1 Johannes T. Boe (NOR) 1262 2 Alexander Loginov (RUS) 854 3 Quentin Fillon Maillet (FRA) 843 4 Simon Desthieux (FRA) 831 5 Arnd Peiffer (GER) 802 6 Tarjei Boe (NOR) 724 7 Benedikt Doll (GER) 705 8 Simon Eder (AUT) 701 9 Julian Eberhard (AUT) 695 10 Lukas Hofer (ITA) 694 23 Erik Lesser (GER) 377 28 Johannes Kühn (GER) 304 33 Philipp Nawrath (GER) 236 42 Roman Rees (GER) 153

Gesamtweltcupsieger Damen:

Endstand der Saison 18/19:

Rang Name Punkte 1 Dorothea Wierer (ITA) 904 2 Lisa Vittozzi (ITA) 882 3 Anastasiya Kuzmina (SVK) 870 4 Marte O. Röiseland (NOR) 855 5 Hanna Öberg (SWE) 741 6 Paulina Fialkova (SVK) 687 7 Kaisa Makarainen (FIN) 673 8 Denise Herrmann (GER) 611 9 Franziska Preuss (GER) 570 10 Monika Hojnisz (POL) 567 11 Ingrid Tandrevold (NOR) 557 12 Laura Dahlmeier (GER) 554 16 Franziska Hildebrand (GER) 491 27 Vanessa Hinz (GER) 341

