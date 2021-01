vor 38 Min.

Biathlon Weltcup 2020/21: Ergebnisse und Gewinner heute am 24.1.21

Biathlon Weltcup 2020/21: Ergebnisse und Gewinner heute am 24. Januar 2021. Sie holte am Donnerstag in Antholz Rang fünf im Einzel über 15 Kilometer: Janina Hettich.

Der Biathlon-Weltcup befindet sich in der Saison 2020/21. Alle Gewinner und Ergebnisse finden Sie hier im Überblick.

Der Biathlon-Weltcup 2020/21 wurde vom 21. bis 24. Januar in Antholz, Italien, ausgetragen. Ihren dritten möglichen Saisonsieg hat das deutsche Team bei der WM-Generalprobe knapp verpasst, aber die Frauen-Staffel ist am Weltcup-Finaltag auf Platz zwei hinter Russland gelaufen.

Biathlon-Weltcup 2020/21: Die Ergebnisse und Gewinner im Überblick

Die aktuellen Ergebnisse und Gewinner der einzelnen Weltcup-Veranstaltungen veröffentlichen wir hier für Sie.

28. - 29. November: Biathlon-Weltcup in Kontiolahti, Finnland - Resultate, Ergebnisse, Sieger: Biathlon 2020 in Kontiolahti am 28. November: Termine, Übertragung live im Stream & TV – alle Infos

Samstag, 28. November: Einzel Männer über 20 Kilometer, 11.00 Uhr

1. Sturla Holm Laegreid ( Norwegen ) 48:57,0 Min./0 Schießf.;

( ) 48:57,0 Min./0 Schießf.; 2. Johannes Thingnes Bö ( Norwegen ) +19,6 Sek./1;

( ) +19,6 Sek./1; 3. Erik Lesser ( Frankenhain ) +1:03,6 Min./1;

( ) +1:03,6 Min./1; 4. Quentin Fillon Maillet ( Frankreich ) +1:05,9/1;

Maillet ( ) +1:05,9/1; 5. Ondrej Moravec ( Tschechien ) +1:06,9/0;

( ) +1:06,9/0; 6. Sebastian Samuelsson ( Schweden ) +1:31,8/2;

( ) +1:31,8/2; 7. Jakov Fak ( Slowenien ) +1:32,0/1;

( ) +1:32,0/1; 8. Emilien Jacquelin ( Frankreich ) +2:02,1/2;

( ) +2:02,1/2; 9. Antonin Guigonnat ( Frankreich ) +2:13,6/1;

( ) +2:13,6/1; 10. Alexander Loginow ( Russland ) +2:19,2/2;

( ) +2:19,2/2; ... 17. Arnd Peiffer ( Clausthal-Zellerfeld ) +2:56,9/2;

( ) +2:56,9/2; 28. Roman Rees ( Freiburg im Breisgau ) +3:55,5/2;

( ) +3:55,5/2; 29. Benedikt Doll ( Breitnau ) +3:57,3/3;

( ) +3:57,3/3; 40. Johannes Kühn ( Reit im Winkl ) +4:34,6/3;

( ) +4:34,6/3; 74. Lucas Fratzscher ( Oberhof ) +7:57,5/5

Samstag, 28. November: Einzel Frauen über 15 Kilometer, 14.20 Uhr

1. Dorothea Wierer ( Italien ) 44:00,9 Min./0 Schießf.;

( ) 44:00,9 Min./0 Schießf.; 2. Denise Herrmann ( Oberwiesenthal ) +0,8 Sek./1;

( ) +0,8 Sek./1; 3. Johanna Skottheim ( Schweden ) +24,1/0;

( ) +24,1/0; 4. Elvira Öberg ( Schweden ) +34,1/1;

( ) +34,1/1; 5. Linn Persson ( Schweden ) +36,8/0;

( ) +36,8/0; 6. Anais Bescond ( Frankreich ) +1:18,5 Min./1;

( ) +1:18,5 Min./1; 7. Hanna Öberg ( Schweden ) +1:23,7/2;

( ) +1:23,7/2; 8. Dsinara Alimbekawa ( Weißrussland ) +1:50,0/2;

( ) +1:50,0/2; 9. Anais Chevalier ( Frankreich ) +1:52,0/2;

( ) +1:52,0/2; 10. Julia Dschima ( Ukraine ) +1:54,8/0;

) +1:54,8/0; ... 12. Maren Hammerschmidt ( Winterberg ) +2:05,0/1;

( ) +2:05,0/1; 18. Franziska Preuß ( Haag ) +2:40,7/3;

( ) +2:40,7/3; 36. Janina Hettich ( Schönwald im Schwarzwald ) +3:49,3/2;

( im ) +3:49,3/2; 37. Vanessa Hinz ( Schliersee ) +3:50,5/2;

( ) +3:50,5/2; 68. Anna Weidel ( Kiefersfelden ) +6:22,8/4

Sonntag, 29. November: Sprint Männer, 10.30 Uhr

1. Johannes Thingnes Bö ( Norwegen ) 44:00,9 Min./0 Schießf.;

( ) 44:00,9 Min./0 Schießf.; 2. Sebastian Samuelsson ( Schweden ) +0,8 Sek./1;

( ) +0,8 Sek./1; 3. Martin Ponsiluoma ( Schweden ) +24,1/1;

( ) +24,1/1; 4. Vetle Sjaastad Christiansen ( Norwegen ) +34,1/1;

( ) +34,1/1; 5. Jakov Fak ( Slowenien ) +36,8/0;

( ) +36,8/0; 6. Quentin Fillon Maillet ( Frankreich ) +1:18,5 Min./0;

Maillet ( ) +1:18,5 Min./0; 7. Arnd Peiffer ( Clausthal-Zellerfeld ) +1:23,7/1;

( ) +1:23,7/1; 8. Emilien Jacquelin ( Frankreich ) +1:50,0/2;

( ) +1:50,0/2; 9. Erik Lesser ( Frankenhain ) +1:52,0/1;

( ) +1:52,0/1; 10. Ondrej Moravec ( Tschechien ) +1:54,8/0;

( ) +1:54,8/0; ... 19. Johannes Kühn ( Reit im Winkl ) +2:45,2/1;

( ) +2:45,2/1; 32. Benedikt Doll ( Breitnau ) +3:35,4/3;

( ) +3:35,4/3; 35. Roman Rees ( Freiburg im Breisgau ) +3:44,9/2;

( ) +3:44,9/2; 47. Lucas Fratzscher ( Oberhof ) +4:41,2/2

Sonntag, 29. November: Sprint Frauen, 13.30 Uhr

1. Hanna Öberg ( Schweden ) 21:01,4 Min./0 Schießf.;

( ) 21:01,4 Min./0 Schießf.; 2. Marte Olsbu Röiseland ( Norwegen ) +23,9 Sek./0;

( ) +23,9 Sek./0; 3. Karoline Offigstad Knotten ( Norwegen ) +37,8/0;

( ) +37,8/0; 4. Johanna Skottheim ( Schweden ) +44,9/0;

( ) +44,9/0; 5. Mona Brorsson ( Schweden ) +50,1/1;

( ) +50,1/1; 6. Dsinara Alimbekawa ( Weißrussland ) +52,5/1;

( ) +52,5/1; 7. Tuuli Tomingas ( Estland ) +56,0/0;

( ) +56,0/0; 8. Chloe Chevalier ( Frankreich ) +56,4/0;

( ) +56,4/0; 9. Maren Hammerschmidt ( Winterberg ) +58,7/0;

( ) +58,7/0; 10. Olena Pidgruschna ( Ukraine ) +1:07,4 Min./1;

) +1:07,4 Min./1; ... 23. Franziska Preuß ( Haag ) +1:27,3/2;

( ) +1:27,3/2; 32. Vanessa Hinz ( Schliersee ) +1:45,8/1;

( ) +1:45,8/1; 38. Denise Herrmann ( Oberwiesenthal ) +1:51,0/3;

( ) +1:51,0/3; 55. Janina Hettich ( Schönwald im Schwarzwald ) +2:16,6/2;

( im ) +2:16,6/2; 87. Sophia Schneider ( Teisendorf ) +3:18,2/3

3. - 6. Dezember: Biathlon Weltcup in Kontiolahti, Finnland (Ersatz für Östersund, Schweden) - Resultate, Ergebnisse, Siege: Biathlon 2020 in Kontiolahti am 3. Dezember: Übertragung live in TV & Stream, Termine & Zeitplan

Donnerstag, 3. Dezember: Männer Sprint 10 km, 13.30 Uhr

1. Tarjei Bö ( Norwegen ) 24:03,7 Min./0 Schießf.;

( ) 24:03,7 Min./0 Schießf.; 2. Arnd Peiffer ( Clausthal-Zellerfeld ) +13,9 Sek./0;

( ) +13,9 Sek./0; 3. Johannes Thingnes Bö ( Norwegen ) +29,4/1;

( ) +29,4/1; 4. Benjamin Weger ( Schweiz ) +35,9/0;

( ) +35,9/0; 5. Erlend Bjöntegaard ( Norwegen ) +44,0/0;

( ) +44,0/0; 6. Jakov Fak ( Slowenien ) +45,3/0;

( ) +45,3/0; 7. Johannes Dale ( Norwegen ) +50,8/1;

( ) +50,8/1; 8. Benedikt Doll ( Breitnau ) +50,9/1;

( ) +50,9/1; 9. Martin Ponsiluoma ( Schweden ) +52,0/3;

( ) +52,0/3; 10. Michal Krcmar ( Tschechien ) +52,5/0;

( ) +52,5/0; ... 16. Erik Lesser ( Frankenhain ) +1:05,5 Min./2;

( ) +1:05,5 Min./2; ... 27. Roman Rees ( Freiburg im Breisgau ) +1:23,9/1;

( ) +1:23,9/1; ... 28. Johannes Kühn ( Reit im Winkl ) +1:24,5/2;

( ) +1:24,5/2; ... 54. Lucas Fratzscher ( Oberhof ) +2:15,3/2

Donnerstag, 3, Dezember: Frauen Sprint 7,5 km, 16.30 Uhr

1. Hanna Öberg ( Schweden ) 21:11,5 Min./0 Schießf.;

( ) 21:11,5 Min./0 Schießf.; 2. Anais Chevalier ( Frankreich ) +9,6 Sek./0;

( ) +9,6 Sek./0; 3. Elvira Öberg ( Schweden ) +27,9/1;

( ) +27,9/1; 4. Marte Olsbu Röiseland ( Norwegen ) +33,8/1;

( ) +33,8/1; 5. Denise Herrmann ( Oberwiesenthal ) +47,6/1;

( ) +47,6/1; 6. Marketa Davidova ( Tschechien ) +48,1/1;

( ) +48,1/1; 7. Dsinara Alimbekawa ( Weißrussland ) +50,0/1;

( ) +50,0/1; 8. Tiril Eckhoff ( Norwegen ) +1:00,8 Min./2;

( ) +1:00,8 Min./2; 9. Valentina Semerenko ( Ukraine ) +1:01,5/0;

( ) +1:01,5/0; 10. Swetlana Mironowa ( Russland ) +1:03,7/1;

( ) +1:03,7/1; ... 16. Franziska Preuß ( Haag ) +1:13,3/2;

( ) +1:13,3/2; ...33. Vanessa Hinz ( Schliersee ) +1:48,2/1;

( ) +1:48,2/1; ...39. Janina Hettich ( Schönwald im Schwarzwald ) +1:55,8/1;

( im ) +1:55,8/1; ...49. Maren Hammerschmidt ( Winterberg ) +2:07,2/2;

( ) +2:07,2/2; ...87. Sophia Schneider ( Teisendorf ) +3:55,1/4

Samstag, 5. Dezember: Männer Verfolgung 12,5 km, 13.20 Uhr

1. Sebastian Samuelsson ( Schweden ) 32:26,7 Min./1 Schießf.;

( ) 32:26,7 Min./1 Schießf.; 2. Fabien Claude ( Frankreich ) +15,8 Sek./3;

( ) +15,8 Sek./3; 3. Johannes Thingnes Bö ( Norwegen ) +19,5/3;

( ) +19,5/3; 4. Sturla Holm Laegreid ( Norwegen ) +23,9/1;

( ) +23,9/1; 5. Benedikt Doll ( Breitnau ) +27,9/2;

( ) +27,9/2; 6. Jakov Fak ( Slowenien ) +37,3/1;

( ) +37,3/1; 7. Vetle Sjaastad Christiansen ( Norwegen ) +42,0/2;

( ) +42,0/2; 8. Emilien Jacquelin ( Frankreich ) +44,8/2;

( ) +44,8/2; 9. Johannes Dale ( Norwegen ) +48,7/3;

( ) +48,7/3; 10. Quentin Fillon Maillet ( Frankreich ) +51,4/2;

Maillet ( ) +51,4/2; ... 18. Arnd Peiffer ( Clausthal-Zellerfeld ) +1:18,8 Min./5;

( ) +1:18,8 Min./5; ... 19. Erik Lesser ( Frankenhain ) +1:26,4/4;

( ) +1:26,4/4; ... 25. Johannes Kühn ( Reit im Winkl ) +1:50,2/5;

( ) +1:50,2/5; ... 27. Roman Rees ( Freiburg im Breisgau ) +1:52,5/3;

( ) +1:52,5/3; ... 41. Lucas Fratzscher ( Oberhof ) +3:05,9/5

Samstag, 5. Dezember: Frauen Staffel 4 x 6 km, 15.15 Uhr

1. Schweden ( Johanna Skottheim , Mona Brorsson , Elvira Öberg , Hanna Öberg ) 1:12:44,5 Std./0 Strafrd.+8 Schießf.;

( , , , ) 1:12:44,5 Std./0 Strafrd.+8 Schießf.; 2. Frankreich ( Anais Bescond , Anais Chevalier , Chloe Chevalier , Justine Braisaz ) +9,6 Sek./0+9;

( , , , ) +9,6 Sek./0+9; 3. Deutschland ( Vanessa Hinz / Schliersee , Franziska Preuß / Haag , Maren Hammerschmidt / Winterberg , Denise Herrmann / Oberwiesenthal ) +43,9/0+12;

( / , / , / , / ) +43,9/0+12; 4. Russland +2:31,3 Min./2+11;

+2:31,3 Min./2+11; 5. Ukraine +2:39,9/2+11;

+2:39,9/2+11; 6. Italien +2:46,4/0+14;

+2:46,4/0+14; 7. Österreich +2:59,5/2+14;

+2:59,5/2+14; 8. Norwegen +3:04,3/3+10;

+3:04,3/3+10; 9. USA +3:05,6/1+9;

+3:05,6/1+9; 10. Schweiz +3:29,2/3+10

Sonntag, 6. Dezember: Männer Staffel 4 x 7,5 km, 12. 45 Uhr

1. Norwegen ( Sturla Holm Laegreid , Vetle Sjaastad Christiansen , Tarjei Bö , Johannes Thingnes Bö ) 1:16:21,0 Std./0 Strafrd.+9 Schießf.;

( , , , ) 1:16:21,0 Std./0 Strafrd.+9 Schießf.; 2. Schweden (Peppe Femling, Jesper Nelin, Martin Ponsiluoma , Sebastian Samuelsson ) +39,2 Sek./0+10;

(Peppe Femling, Jesper Nelin, , ) +39,2 Sek./0+10; 3. Deutschland ( Erik Lesser / Frankenhain , Roman Rees / Freiburg im Breisgau , Arnd Peiffer / Clausthal-Zellerfeld , Benedikt Doll / Breitnau ) +51,7/0+9;

( / , / , / , / ) +51,7/0+9; 4. Russland +1:08,0 Min./0+7;

+1:08,0 Min./0+7; 5. Italien +1:37,0/0+8;

+1:37,0/0+8; 6. Österreich +1:46,9/0+10;

+1:46,9/0+10; 7. Tschechien +1:50,5/0+6;

+1:50,5/0+6; 8. Frankreich +1:56,5/3+11;

+1:56,5/3+11; 9. Schweiz +2:06,4/0+7;

+2:06,4/0+7; 10. Ukraine +3:10,0/0+8

Sonntag, 6. Dezember: Frauen Verfolgung 10 km, 15.45 Uhr

1. Tiril Eckhoff ( Norwegen ) 31:05,9 Min./0 Schießf.;

( ) 31:05,9 Min./0 Schießf.; 2. Marte Olsbu Röiseland ( Norwegen ) +21,5 Sek./2;

( ) +21,5 Sek./2; 3. Hanna Öberg ( Schweden ) +35,4/3;

( ) +35,4/3; 4. Dsinara Alimbekawa ( Weißrussland ) +55,0/2;

( ) +55,0/2; 5. Johanna Skottheim ( Schweden ) +56,3/0;

( ) +56,3/0; 6. Ingrid Landmark Tandrevold ( Norwegen ) +1:03,8 Min./2;

Tandrevold ( ) +1:03,8 Min./2; 7. Franziska Preuß ( Haag ) +1:08,6/2;

( ) +1:08,6/2; 8. Elvira Öberg ( Schweden ) +1:19,3/4;

( ) +1:19,3/4; 9. Emma Lunder ( Kanada ) +1:30,3/1;

) +1:30,3/1; 10. Justine Braisaz ( Frankreich ) +1:38,6/2;

( ) +1:38,6/2; 11. Denise Herrmann ( Oberwiesenthal ) +1:40,4/4;

( ) +1:40,4/4; ... 18. Vanessa Hinz ( Schliersee ) +2:04,8/1;

( ) +2:04,8/1; ... 32. Janina Hettich ( Schönwald im Schwarzwald ) +2:58,1/2;

( im ) +2:58,1/2; ... 34. Maren Hammerschmidt ( Winterberg ) +3:09,5/3

11. - 13. Dezember: Biathlon Weltcup in Hochfilzen, Österreich - Resultate, Ergebnisse, Siege: Biathlon-Weltcup Hochfilzen 20/21: Termine, Datum, Uhrzeit und Übertragung live in TV & Stream

Freitag, 11. Dezember: Frauen Sprint 7,5 km, 11.30 Uhr

1. Dsinara Alimbekawa ( Weißrussland ) 20:12,3 Min./0 Schießf.;

( ) 20:12,3 Min./0 Schießf.; 2. Tiril Eckhoff ( Norwegen ) +8,5 Sek./1;

( ) +8,5 Sek./1; 3. Franziska Preuß ( Haag ) +9,9/1;

( ) +9,9/1; 4. Marte Olsbu Röiseland ( Norwegen ) +16,9/1;

( ) +16,9/1; 5. Marketa Davidova ( Tschechien ) +19,4/1;

( ) +19,4/1; 6. Julia Simon ( Frankreich ) +20,1/2;

( ) +20,1/2; 7. Lisa Vittozzi ( Italien ) +22,3/0;

( ) +22,3/0; 8. Dorothea Wierer ( Italien ) +25,6/1;

( ) +25,6/1; 9. Lisa Theresa Hauser ( Österreich ) +34,1/1;

( ) +34,1/1; 10. Clare Egan ( USA ) +35,7/1;

( ) +35,7/1; ...12. Janina Hettich ( Schönwald im Schwarzwald ) +42,0/0;

( im ) +42,0/0; 32. Denise Herrmann ( Oberwiesenthal ) +1:21,2 Min./3;

( ) +1:21,2 Min./3; 33. Maren Hammerschmidt ( Winterberg ) +1:24,0/1;

( ) +1:24,0/1; 62. Vanessa Hinz ( Schliersee ) +2:10,1/3;

( ) +2:10,1/3; 80. Sophia Schneider ( Teisendorf ) +2:36,1/3

Freitag, 11. Dezember: Männer Sprint 10 km, 14.20 Uhr

1. Johannes Dale ( Norwegen ) 23:32,5 Min./0 Schießf.;

( ) 23:32,5 Min./0 Schießf.; 2. Quentin Fillon Maillet ( Frankreich ) +17,1 Sek./0;

Maillet ( ) +17,1 Sek./0; 3. Fabien Claude ( Frankreich ) +29,0/1;

( ) +29,0/1; 4. Johannes Thingnes Bö ( Norwegen ) +41,2/1;

( ) +41,2/1; 5. Sebastian Samuelsson ( Schweden ) +44,3/0;

( ) +44,3/0; 6. Emilien Jacquelin ( Frankreich ) +45,7/2;

( ) +45,7/2; 7. Vetle Sjaastad Christiansen ( Norwegen ) +51,1/1;

( ) +51,1/1; 8. Benedikt Doll ( Breitnau ) +51,7/1;

( ) +51,7/1; 9. Sturla Holm Laegreid ( Norwegen ) +56,3/1;

( ) +56,3/1; 10. Erik Lesser ( Frankenhain ) +1:00,0 Min./1;

( ) +1:00,0 Min./1; ...17. Roman Rees ( Freiburg im Breisgau ) +1:18,9/0;

( ) +1:18,9/0; 23. Philipp Horn ( Frankenhain ) +1:28,7/1;

( ) +1:28,7/1; 35. Johannes Kühn ( Reit im Winkl ) +1:47,5/2

Samstag, 12. Dezember: Frauen Staffel 4 x 6 km, 11.45 Uhr

1. Norwegen ( Karoline Offigstad Knotten , Ingrid Landmark Tandrevold, Tiril Eckhoff , Marte Olsbu Röiseland ) 1:08:04,3 Std./1 Strafrd.+6 Schießf.;

( , Tandrevold, , ) 1:08:04,3 Std./1 Strafrd.+6 Schießf.; 2. Frankreich ( Anais Bescond , Julia Simon , Justine Braisaz-Bouchet, Anais Chevalier-Bouchet ) +24,5 Sek./0+16;

( , , Braisaz-Bouchet, ) +24,5 Sek./0+16; 3. Schweden ( Johanna Skottheim , Linn Persson , Hanna Öberg , Elvira Öberg ) +32,5/1+9;

( , , , ) +32,5/1+9; 4. Deutschland ( Maren Hammerschmidt / Winterberg , Franziska Preuß / Haag , Janina Hettich / Schönwald im Schwarzwald , Denise Herrmann / Oberwiesenthal ) +32,7/1+9;

( / , / , / im , / ) +32,7/1+9; 5. Italien +37,1/0+3;

+37,1/0+3; 6. Österreich +1:12,9 Min./1+10;

+1:12,9 Min./1+10; 7. Ukraine +1:13,3/0+10;

+1:13,3/0+10; 8. Russland +1:51,0/1+8;

+1:51,0/1+8; 9. Schweiz +2:06,3/1+12;

+2:06,3/1+12; 10. Belarus ( Weißrussland ) +2:18,1/3+11

Samstag, 12. Dezember: Männer Verfolgung, 12,5 km, 14.45 Uhr

1. Quentin Fillon Maillet ( Frankreich ) 32:38,7 Min./0 Schießf.;

Maillet ( ) 32:38,7 Min./0 Schießf.; 2. Emilien Jacquelin ( Frankreich ) +25,5 Sek./0;

( ) +25,5 Sek./0; 3. Johannes Dale ( Norwegen ) +49,5/2;

( ) +49,5/2; 4. Johannes Thingnes Bö ( Norwegen ) +58,0/3;

( ) +58,0/3; 5. Fabien Claude ( Frankreich ) +1:10,2 Min./3;

( ) +1:10,2 Min./3; 6. Sturla Holm Laegreid ( Norwegen ) +1:18,1/1;

( ) +1:18,1/1; 7. Tarjei Bö ( Norwegen ) +1:21,6/3;

( ) +1:21,6/3; 8. Simon Eder ( Österreich ) +1:22,0/1;

( ) +1:22,0/1; 9. Antonin Guigonnat ( Frankreich ) +1:23,0/0;

( ) +1:23,0/0; 10. Sebastian Samuelsson ( Schweden ) +1:37,2/2;

( ) +1:37,2/2; 11. Benedikt Doll ( Breitnau ) +1:45,6/3;

( ) +1:45,6/3; ... 16. Erik Lesser ( Frankenhain ) +2:12,3/4;

( ) +2:12,3/4; ... 20. Philipp Horn ( Frankenhain ) +2:20,0/3;

( ) +2:20,0/3; ... 28. Roman Rees ( Freiburg im Breisgau ) +2:34,9/2;

( ) +2:34,9/2; ... 32. Johannes Kühn ( Reit im Winkl ) +3:19,1/4

Sonntag, 13. Dezember: Frauen Verfolgung 10 km, 11.45 Uhr

1. Marte Olsbu Röiseland ( Norwegen ) 29:04,6 Min./2 Schießf.;

( ) 29:04,6 Min./2 Schießf.; 2. Dsinara Alimbekawa ( Weißrussland ) +13,9 Sek./0;

( ) +13,9 Sek./0; 3. Julia Simon ( Frankreich ) +17,8/3;

( ) +17,8/3; 4. Hanna Öberg ( Schweden ) +21,4/0;

( ) +21,4/0; 5. Karoline Offigstad Knotten ( Norwegen ) +52,6/0;

( ) +52,6/0; 6. Dorothea Wierer ( Italien ) +1:04,9 Min./2;

( ) +1:04,9 Min./2; 7. Elvira Öberg ( Schweden ) +1:11,8/3;

( ) +1:11,8/3; 8. Franziska Preuß ( Haag ) +1:13,9/3;

( ) +1:13,9/3; 9. Marketa Davidova ( Tschechien ) +1:22,0/3;

( ) +1:22,0/3; 10. Lisa Theresa Hauser ( Österreich ) +1:31,6/3;

( ) +1:31,6/3; ... 24. Janina Hettich ( Schönwald im Schwarzwald ) +2:24,2/2;

( im ) +2:24,2/2; ... 25. Denise Herrmann ( Oberwiesenthal ) +2:24,5/4;

( ) +2:24,5/4; ... 38. Maren Hammerschmidt ( Winterberg ) +3:17,9/3

Sonntag, 13. Dezember: Männer Staffel 4 x 7,5 km, 14.00 Uhr

1. Schweden (Peppe Femling, Jesper Nelin, Martin Ponsiluoma , Sebastian Samuelsson ) 1:16:31,5 Std./0 Strafrd.+8 Schießf.

(Peppe Femling, Jesper Nelin, , ) 1:16:31,5 Std./0 Strafrd.+8 Schießf. 2. Norwegen ( Sturla Holm Laegreid , Johannes Dale , Tarjei Bö , Johannes Thingnes Bö ) +5,7 Sek./1+11

( , , , ) +5,7 Sek./1+11 3. Deutschland ( Erik Lesser / Frankenhain , Roman Rees / Freiburg im Breisgau , Benedikt Doll / Breitnau , Philipp Horn / Frankenhain ) +44,1/0+7

( / , / , / , / ) +44,1/0+7 4. Russland +1:13,5 Min./1+9

+1:13,5 Min./1+9 5. Tschechien +1:35,1/0+6

+1:35,1/0+6 6. Frankreich +1:51,3/3+12

+1:51,3/3+12 7. Österreich +1:56,2/1+11

+1:56,2/1+11 8. Italien +2:04,2/1+10

+2:04,2/1+10 9. Schweiz +2:24,2/0+9

+2:24,2/0+9 10. Finnland +2:35,0/1+10

17. - 20. Dezember: Biathlon Weltcup in Hochfilzen, Österreich (Ersatz für Annecy le Grand Bornand, Frankreich) - Resultate, Ergebnisse, Siege: Biathlon-Weltcup am 17.12.20 in Hochfilzen: Termine, Datum, Zeitplan, Übertragung live im TV

Donnerstag, 17. Dezember: Männer Sprint 10 km, 14.15 Uhr

1. Sturla Holm Laegreid ( Norwegen ) 23:04,9 Min./0 Schießf.;

( ) 23:04,9 Min./0 Schießf.; 2. Johannes Dale ( Norwegen ) +7,9 Sek./0;

( ) +7,9 Sek./0; 3. Johannes Thingnes Bö ( Norwegen ) +19,9/2;

( ) +19,9/2; 4. Vetle Sjaastad Christiansen ( Norwegen ) +42,5/1;

( ) +42,5/1; 5. Sebastian Samuelsson ( Schweden ) +44,9/0;

( ) +44,9/0; 6. Dmytro Pidrutschnji ( Ukraine ) +51,3/0;

) +51,3/0; 7. Quentin Fillon Maillet ( Frankreich ) +52,3/1;

Maillet ( ) +52,3/1; 8. Emilien Jacquelin ( Frankreich ) +56,1/1;

( ) +56,1/1; 9. Martin Ponsiluoma ( Schweden ) +58,0/1;

( ) +58,0/1; 10. Julian Eberhard ( Österreich ) +1:01,9 Min./1

Freitag, 18. Dezember: Frauen Sprint 7,5 km, 14.15 Uhr

1. Tiril Eckhoff ( Norwegen ) 19:38,0 Min./1 Schießf.

( ) 19:38,0 Min./1 Schießf. 2. Ingrid Landmark Tandrevold ( Norwegen ) +7,6 Sek./0

Tandrevold ( ) +7,6 Sek./0 3. Marte Olsbu Röiseland ( Norwegen ) +24,6/1

( ) +24,6/1 4. Franziska Preuß ( Haag ) +25,1/1

( ) +25,1/1 5. Elvira Öberg ( Schweden ) +27,4/1

( ) +27,4/1 6. Hanna Öberg ( Schweden ) +29,4/1

( ) +29,4/1 7. Elena Krutschinkina ( Weißrussland ) +39,8/0

( ) +39,8/0 8. Linn Persson ( Schweden ) +46,3/1

( ) +46,3/1 9. Clare Egan ( USA ) +46,4/1;

( ) +46,4/1; 10. Dorothea Wierer ( Italien ) +47,3/1

Samstag, 19. Dezember: Männer Verfolgung 12,5 km, 13.00 Uhr

1. Sturla Holm Laegreid ( Norwegen ) 31:14,9 Min./1 Schießf.;

( ) 31:14,9 Min./1 Schießf.; 2. Emilien Jacquelin ( Frankreich ) +8,5 Sek./0;

( ) +8,5 Sek./0; 3. Johannes Thingnes Bö ( Norwegen ) +8,9/3;

( ) +8,9/3; 4. Vetle Sjaastad Christiansen ( Norwegen ) +13,0/0;

( ) +13,0/0; 5. Martin Ponsiluoma ( Schweden ) +15,7/0;

( ) +15,7/0; 6. Johannes Dale ( Norwegen ) +38,6/4;

( ) +38,6/4; 7. Tarjei Bö ( Norwegen ) +41,0/1;

( ) +41,0/1; 8. Quentin Fillon Maillet ( Frankreich ) +1:08,3 Min./2;

Maillet ( ) +1:08,3 Min./2; 9. Simon Eder ( Österreich ) +1:10,0/0;

( ) +1:10,0/0; 10. Jakov Fak ( Slowenien ) +1:15,9/1

Samstag, 19. Dezember: Frauen Verfolgung 10 km, 15.00 Uhr

1. Tiril Eckhoff ( Norwegen ) 28:24,8 Min./1 Schießf.

( ) 28:24,8 Min./1 Schießf. 2. Hanna Öberg ( Schweden ) +22,5 Sek./2

( ) +22,5 Sek./2 3. Elvira Öberg ( Schweden ) +27,6/2

( ) +27,6/2 4. Ingrid Landmark Tandrevold ( Norwegen ) +28,2/2

Tandrevold ( ) +28,2/2 5. Dorothea Wierer ( Italien ) +42,2/1

( ) +42,2/1 6. Franziska Preuß ( Haag ) +49,4/2

( ) +49,4/2 7. Marte Olsbu Röiseland ( Norwegen ) +1:03,5 Min./4

( ) +1:03,5 Min./4 8. Linn Persson ( Schweden ) +1:04,3/2

( ) +1:04,3/2 9. Denise Herrmann ( Oberwiesenthal ) +1:13,7/2

( ) +1:13,7/2 10. Emma Lunder ( Kanada ) +1:23,6/1

Sonntag, 20. Dezember: Männer Massenstart 15 km, 12.00 Uhr

1. Arnd Peiffer ( Deutschland ) 35:53,3 Min./0 Schießf.

( ) 35:53,3 Min./0 Schießf. 2. Martin Ponsiluoma ( Schweden ) + 1,3 Sek./1

( ) + 1,3 Sek./1 3. Tarjei Bö ( Norwegen ) + 9,3/1

( ) + 9,3/1 4. Benedikt Doll ( Deutschland ) + 11,7/1

( ) + 11,7/1 5. Emilien Jacquelin ( Frankreich ) + 22,4/2

( ) + 22,4/2 6. Sturla Holm Laegreid ( Norwegen ) + 25,0/1

( ) + 25,0/1 7. Johannes Thingnes Bö ( Norwegen ) + 25,9/3

( ) + 25,9/3 8. Sebastian Samuelsson ( Schweden ) + 29,3/2

( ) + 29,3/2 9. Quentin Fillon Maillet ( Frankreich ) + 32,4/2

Maillet ( ) + 32,4/2 10. Alexander Loginow ( Russland ) + 32,8/2

Sonntag, 20. Dezember: Frauen Massenstart 12,5 km, 14.15 Uhr

1. Marte Olsbu Röiseland ( Norwegen ) 34:05,4 Min./1 Schießf.

( ) 34:05,4 Min./1 Schießf. 2. Tiril Eckhoff ( Norwegen ) + 14,0 Sek./1

( ) + 14,0 Sek./1 3. Dorothea Wierer ( Italien ) + 26,9/1

( ) + 26,9/1 4. Marketa Davidova ( Tschechien ) + 33,0/1

( ) + 33,0/1 5. Denise Herrmann ( Deutschland ) + 36,6/2

( ) + 36,6/2 6. Elvira Öberg ( Schweden ) + 42,4/2

( ) + 42,4/2 7. Julia Simon ( Frankreich ) + 47,8/3

( ) + 47,8/3 8. Lisa Theresa Hauser ( Österreich ) + 49,2/3

( ) + 49,2/3 8. Franziska Preuß ( Deutschland ) + 49,2/3

( ) + 49,2/3 10. Janina Hettich ( Deutschland ) + 56,5/0

8.-10. Januar: Biathlon Weltcup in Oberhof, Deutschland - Resultate, Ergebnisse, Siege: Biathlon in Oberhof: Weltcup live im Stream & TV

Freitag, 8. Januar: Frauen Sprint 7,5 km

1. Tiril Eckhoff ( Norwegen ) 23:54,0 Min./0 Schießf.;

( ) 23:54,0 Min./0 Schießf.; 2. Hanna Öberg ( Schweden ) +29,6 Sek./0;

( ) +29,6 Sek./0; 3. Lisa Theresa Hauser ( Österreich ) +40,2/1;

( ) +40,2/1; 4. Julia Simon ( Frankreich ) +44,3/2;

( ) +44,3/2; 5. Marte Olsbu Röiseland ( Norwegen ) +52,6/2;

( ) +52,6/2; 6. Ewgeniya Pawlowa ( Russland ) +59,1/0;

( ) +59,1/0; 7. Marketa Davidova ( Tschechien ) +59,7/1;

( ) +59,7/1; 8. Elena Krutschinkina ( Weißrussland ) +1:00,9 Min./2;

( ) +1:00,9 Min./2; 9. Justine Braisaz-Bouchet ( Frankreich ) +1:09,1/1;

Braisaz-Bouchet ( ) +1:09,1/1; 10. Anais Chevalier-Bouchet ( Frankreich ) +1:09,9/2;

( ) +1:09,9/2; Julia Dschima ( Ukraine ) +1:09,9/1;

) +1:09,9/1; ... 14. Franziska Preuß ( Haag ) +1:13,4/1;

( ) +1:13,4/1; 15. Denise Herrmann ( Oberwiesenthal ) +1:13,6/2;

( ) +1:13,6/2; 33. Vanessa Hinz ( Schliersee ) +1:54,3/1;

( ) +1:54,3/1; 44. Janina Hettich ( Schönwald im Schwarzwald ) +2:25,0/2;

( im ) +2:25,0/2; 49. Anna Weidel ( Kiefersfelden ) +2:31,2/0;

( ) +2:31,2/0; 69. Maren Hammerschmidt ( Winterberg ) +3:13,1/2

Freitag, 8. Januar: Männer Sprint 10 km

1. Johannes Thingnes Bö ( Norwegen ) 25:12,0 Min./1 Schießf.;

( ) 25:12,0 Min./1 Schießf.; 2. Tarjei Bö ( Norwegen ) +10,8 Sek./0;

( ) +10,8 Sek./0; 3. Sturla Holm Laegreid ( Norwegen ) +21,6/0;

( ) +21,6/0; 4. Lukas Hofer ( Italien ) +32,4/1;

( ) +32,4/1; 5. Johannes Dale ( Norwegen ) +35,2/1;

( ) +35,2/1; 6. Martin Ponsiluoma ( Schweden ) +52,0/2;

( ) +52,0/2; 7. Simon Desthieux ( Frankreich ) +54,2/1;

( ) +54,2/1; 8. Fabien Claude ( Frankreich ) +56,0/1;

( ) +56,0/1; 9. Benjamin Weger ( Schweiz ) +56,5/0;

( ) +56,5/0; 10. Raman Jaliotnau ( Weißrussland ) +57,8/0;

( ) +57,8/0; ... 15. Benedikt Doll ( Breitnau ) +1:12,0 Min./1;

( ) +1:12,0 Min./1; 23. Philipp Horn ( Frankenhain ) +1:28,0/1;

( ) +1:28,0/1; 25. Erik Lesser ( Frankenhain ) +1:32,8/2;

( ) +1:32,8/2; 47. Arnd Peiffer ( Clausthal-Zellerfeld ) +2:12,4/3;

( ) +2:12,4/3; 58. Simon Schempp ( Uhingen ) +2:37,0/1;

( ) +2:37,0/1; 61. Lucas Fratzscher ( Oberhof ) +2:43,1/2

Samstag, 9. Januar: Frauen Verfolgung 10 km

1. Tiril Eckhoff ( Norwegen ) 32:20,9 Min./2 Schießf.;

( ) 32:20,9 Min./2 Schießf.; 2. Marte Olsbu Röiseland ( Norwegen ) +0,5 Sek./0;

( ) +0,5 Sek./0; 3. Lisa Theresa Hauser ( Österreich ) +43,0/1;

( ) +43,0/1; 4. Swetlana Mironowa ( Russland ) +1:11,2 Min./2;

( ) +1:11,2 Min./2; 5. Anais Chevalier-Bouchet ( Frankreich ) +1:20,8/2;

( ) +1:20,8/2; 6. Monika Hojnisz-Starega (Polen) +1:21,4/1;

7. Dorothea Wierer ( Italien ) +1:23,1/0;

( ) +1:23,1/0; 8. Hanna Öberg ( Schweden ) +1:36,3/4;

( ) +1:36,3/4; 9. Elena Krutschinkina ( Weißrussland ) +1:36,3/2;

( ) +1:36,3/2; 10. Linn Persson ( Schweden ) +1:41,4/1;

( ) +1:41,4/1; ... 18. Franziska Preuß ( Haag ) +2:29,7/4;

( ) +2:29,7/4; ... 21. Vanessa Hinz ( Schliersee ) +2:57,2/1;

( ) +2:57,2/1; ... 28. Janina Hettich ( Schönwald im Schwarzwald ) +3:23,7/1;

( im ) +3:23,7/1; ... 32. Denise Herrmann ( Oberwiesenthal ) +3:38,2/7;

( ) +3:38,2/7; ... 36. Anna Weidel ( Kiefersfelden ) +4:00,0/1

Samstag, 9. Januar: Männer Verfolgung 12,5 km

1. Sturla Holm Laegreid ( Norwegen ) 36:01,8 Min./2 Schießf.;

( ) 36:01,8 Min./2 Schießf.; 2. Johannes Dale ( Norwegen ) +15,6 Sek./2;

( ) +15,6 Sek./2; 3. Tarjei Bö ( Norwegen ) +25,4/3;

( ) +25,4/3; 4. Fabien Claude ( Frankreich ) +30,7/2;

( ) +30,7/2; 5. Lukas Hofer ( Italien ) +36,4/4;

( ) +36,4/4; 6. Jakov Fak ( Slowenien ) +41,2/1;

( ) +41,2/1; 7. Sebastian Samuelsson ( Schweden ) +45,4/2;

( ) +45,4/2; 8. Johannes Thingnes Bö ( Norwegen ) +46,1/7;

( ) +46,1/7; 9. Simon Desthieux ( Frankreich ) +46,5/3;

( ) +46,5/3; 10. Arnd Peiffer ( Clausthal-Zellerfeld ) +51,4/0;

( ) +51,4/0; ... 11. Erik Lesser ( Frankenhain ) +58,0/2;

( ) +58,0/2; ... 19. Benedikt Doll ( Breitnau ) +1:31,8 Min./3;

( ) +1:31,8 Min./3; ... 29. Philipp Horn ( Frankenhain ) +2:26,1/4;

( ) +2:26,1/4; ... 45. Simon Schempp ( Uhingen ) +4:11,4/1

Sonntag, 10. Januar: Mixed Staffel Team, 11.30 Uhr

1. Russland (Uljana Kaischewa, Swetlana Mironowa, Alexander Loginow, Eduard Latypow) 1:08:21,7 Std./0 Strafrd.+7 Schießf.;

2. Norwegen (Ingrid Landmark Tandrevold, Marte Olsbu Röiseland, Johannes Dale, Sturla Holm Laegreid) +0,7 Sek./0+7;

3. Frankreich (Anais Chevalier-Bouchet, Justine Braisaz-Bouchet, Fabien Claude, Quentin Fillon Maillet) +12,1/0+6;

4. Belarus (Weißrussland) +50,3/1+5;

5. Deutschland (Vanessa Hinz/Schliersee, Denise Herrmann/Oberwiesenthal, Benedikt Doll/Breitnau, Arnd Peiffer/Clausthal-Zellerfeld) +1:06,0 Min./1+7;

6. Schweiz +1:29,4/0+7;

7. Italien +1:58,8/0+8;

8. Finnland +1:59,7/0+5;

9. USA +2:02,9/0+5;

10. Ukraine +2:15,9/1+8

Sonntag, 10. Januar: Mixed Staffel Single, 14.40 Uhr

1. Julia Simon/Emilien Jacquelin (Frankreich) 39:04,8 Min./0 Strafrd.+3 Schießf.;

2. Hanna Öberg/Sebastian Samuelsson (Schweden) +38,7 Sek./0+5;

3. Tiril Eckhoff/Johannes Thingnes Bö (Norwegen) +43,9/3+8;

4. Janina Hettich/Erik Lesser (Schönwald im Schwarzwald/Frankenhain) +1:02,0 Min./0+6;

5. Hanna Sola/Mikita Labastau (Weißrussland) +1:13,8/0+6;

6. Emma Lunder/Christian Gow (Kanada) +1:17,6/0+4;

7. Dorothea Wierer/Lukas Hofer (Italien) +1:36,3/0+10;

8. Dunja Zdouc/David Komatz (Österreich) +1:51,6/0+9;

9. Ewgeniya Pawlowa/Matwej Jelissejew (Russland) +2:03,5/2+12;

10. Jelisaweta Beltschenko/Wladislaw Kirejew (Kasachstan) +2:09,7/0+5

13.-17. Januar: Biathlon Weltcup in Oberhof (Ersatz für Ruhpolding, Deutschland) - Resultate, Ergebnisse, Siege: Biathlon-Weltcup in Oberhof, 13. Januar 2021 – Live-Übertragung, Tickets, Termine

Mittwoch 13. Januar: Herren, 10 km Sprint, 14.30 Uhr

1. Johannes Thingnes Bö (Norwegen) 24:43,6 Min./0 Schießf.;

2. Sturla Holm Laegreid (Norwegen) +12,4 Sek./0;

3. Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld) +27,9/0;

4. Erik Lesser (Frankenhain) +30,6/0;

5. Johannes Dale (Norwegen) +38,3/1;

6. Lukas Hofer (Italien) +40,7/2;

7. Dmytro Pidrutschnji (Ukraine) +45,5/1;

8. Quentin Fillon Maillet (Frankreich) +46,3/1;

9. Martin Ponsiluoma (Schweden) +46,9/2;

10. Matwej Jelissejew (Russland) +47,5/0;

11. Benedikt Doll (Breitnau) +48,7/1;

... 40. Johannes Kühn (Reit im Winkl) +2:07,3 Min./3;

... 46. Roman Rees (Freiburg im Breisgau) +2:10,3/1;

... 50. Philipp Horn (Frankenhain) +2:20,5/3

Donnerstag, 14. Januar: Damen, 7,5 km Sprint

1. Tiril Eckhoff (Norwegen) 22:33,8 Min./1 Schießf.;

2. Dorothea Wierer (Italien) +9,3 Sek./0;

3. Lisa Theresa Hauser (Österreich) +12,6/0;

4. Justine Braisaz-Bouchet (Frankreich) +19,4/0;

5. Anais Chevalier-Bouchet (Frankreich) +23,5/1;

6. Franziska Preuß (Haag) +33,5/1;

7. Hanna Öberg (Schweden) +38,2/1;

8. Marte Olsbu Röiseland (Norwegen) +40,4/2;

9. Julia Schwaiger (Österreich) +41,0/0;

10. Marketa Davidova (Tschechien) +41,8/2;

... 13. Janina Hettich (Schönwald im Schwarzwald) +56,8/0;

... 15. Denise Herrmann (Oberwiesenthal) +1:07,4 Min./3;

... 17. Maren Hammerschmidt (Winterberg) +1:09,3/0;

... 31. Vanessa Hinz (Schliersee) +1:30,4/1;

... 80. Anna Weidel (Kiefersfelden) +3:25,3/3

Freitag, 15. Januar 2021: Herren 4 x 7,5 km Staffel

1. Frankreich (Simon Desthieux, Quentin Fillon Maillet, Fabien Claude, Emilien Jacquelin) 1:22:28,0 Std./0 Strafrd.+6 Schießf.;

2. Norwegen (Vetle Sjaastad Christiansen, Johannes Dale, Tarjei Bö, Johannes Thingnes Bö) +4,2 Sek./1+4;

3. Italien (Thomas Bormolini, Lukas Hofer, Tommaso Giacomel, Dominik Windisch) +1:06,6 Min./0+5;

4. Russland +1:55,3/0+9;

5. Deutschland (Erik Lesser/Frankenhain, Benedikt Doll/Breitnau, Arnd Peiffer/Clausthal-Zellerfeld, Philipp Horn/Frankenhain) +2:06,4/3+11;

6. Ukraine +2:31,8/0+2;

7. Schweden +2:59,6/1+9;

8. Kanada +3:05,3/0+9;

9. Schweiz +3:17,1/0+9;

10. Finnland +3:32,9/0+7

Samstag, 16. Januar 2021: Frauen 4 x 6 km Staffel

1. Deutschland (Vanessa Hinz, Janina Hettich, Denise Herrmann, Franziska Preuß) 1:14:31,5 Std./0 Strafrd.+5 Schießf.;

2. Belarus (Iryna Krjuko, Dsinara Alimbekawa, Hanna Sola, Elena Krutschinkina) +17,4 Sek./0+9;

3. Schweden (Mona Brorsson, Linn Persson, Elvira Öberg, Hanna Öberg) +35,7/0+5;

4. Russland +42,5/1+7;

5. Frankreich +1:48,2 Min./2+10;

6. Tschechien +2:01,4/1+9;

7. Norwegen +2:45,5/2+15;

8. Ukraine +2:52,9/2+6;

9. Österreich +3:10,7/2+13;

10. Schweiz +3:17,1/2+10

21. - 24. Januar: Biathlon Weltcup in Antholz, Italien - Resultate, Ergebnisse, Siege: Biathlon-Weltcup in Antholz am 21.01.2021: live im TV & Stream

Donnerstag, 21. Januar: Frauen Einzel 15 km, 14.15 Uhr

1. Lisa Theresa Hauser (Österreich) 42:29,3 Min./1 Schießf.;

2. Julia Dschima (Ukraine) +43,7 Sek./0;

3. Anais Chevalier-Bouchet (Frankreich) +1:04,0 Min./1;

4. Dorothea Wierer (Italien) +1:15,1/2;

5. Janina Hettich (Schönwald im Schwarzwald) +1:23,9/1;

6. Ewgeniya Pawlowa (Russland) +1:49,1/2;

7. Swetlana Mironowa (Russland) +1:51,3/2;

8. Dsinara Alimbekawa (Weißrussland) +1:52,4/2;

9. Uljana Kaischewa (Russland) +1:55,6/2;

10. Dunja Zdouc (Österreich) +2:28,0/1;

11. Marion Deigentesch (Teisendorf) +2:31,7/1;

12. Vanessa Hinz (Schliersee) +2:36,9/2;

... 17. Denise Herrmann (Oberwiesenthal) +2:50,2/4;

33. Franziska Preuß (Haag) +3:38,0/4;

46. Maren Hammerschmidt (Winterberg) +4:43,4/3

Freitag, 22. Januar: Herren Einzel 20 km, 13.15 Uhr

1. Alexander Loginow (Russland) 48:41,8 Min./0 Schießf.;

2. Sturla Holm Laegreid (Norwegen) +58,5 Sek./2;

3. Quentin Fillon Maillet (Frankreich) +1:10,6 Min./2;

4. Lukas Hofer (Italien) +1:10,7/2;

5. Anton Dudtschenko (Ukraine) +1:10,9/0;

6. Martin Ponsiluoma (Schweden) +1:18,1/2;

7. Vetle Sjaastad Christiansen (Norwegen) +1:22,2/2;

8. Simon Eder (Österreich) +1:25,2/1;

9. Erlend Bjöntegaard (Norwegen) +1:50,4/2;

10. Johannes Thingnes Bö (Norwegen) +1:56,4/4;

11. Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld) +1:56,9/2;

... 16. Roman Rees (Freiburg im Breisgau) +2:30,7/2;

... 18. Johannes Kühn (Reit im Winkl) +2:36,4/3;

... 26. Benedikt Doll (Breitnau) +3:22,8/5; 30. Philipp Horn (Frankenhain) +3:31,8/4;

... 48. Erik Lesser (Frankenhain) +4:33,2/4

Samstag, 23. Januar: Frauen Massenstart 12,5 km, 13.10 Uhr

1. Julia Simon (Frankreich) 37:05,50 Min

2. Hanna Öberg (Schweden) +0,20 Sek.

3. Lisa Theresa Hauser (Österreich) +3,50

4. Franziska Preuß (Deutschland) +9,00

5. Marketa Davidova (Tschechien) +17,60

6. Svetlana Mirnova (Russland) +29,30

7. Marte Olsbu Roiseland (Norwegen) +35,80

8. Tiril Eckhoff (Norwegen) +43,40

9. Anais Bescond (Frankreich) +55,70

10. Yuliia Dzhima (Ukraine) +56,60

11. Evgeniya Pavlova (Russland) +1:02.40min

Samstag, 23. Januar: Männer Staffel 4 x 7,5 km, 15.05 Uhr

1. Frankreich 1:14:25.80 Std.

2. Norwegen +0,80 Sek.

3. Russland +50,80

4. Deutschland +54,40

5. Italien +1:55,10

6. Österreich +2:19,00

7. Finnland +2:30,90

8. Ukraine +2:36,90

9. Kanada +2:57,40

10. Slowenien +3:26,00

11. Schweiz +3:28,80

Sonntag, 24. Januar: Frauen Staffel 4 x 6 km, 12.00 Uhr

1. Russland (Ewgeniya Pawlowa, Tatjana Akimowa, Swetlana Mironowa, Uljana Kaischewa) 1:07:32,4 Std./0 Strafrd.+9 Schießf.;

2. Deutschland (Vanessa Hinz/Schliersee, Janina Hettich/Schönwald im Schwarzwald, Denise Herrmann/Oberwiesenthal, Franziska Preuß/Haag) +11,0 Sek./0+6;

3. Frankreich (Anais Bescond, Anais Chevalier-Bouchet, Justine Braisaz-Bouchet, Julia Simon) +21,2/1+9;

4. Italien +40,5/0+8;

5. Belarus (Weißrussland) +46,5/0+14;

6. Norwegen +59,6/1+12;

7. Schweden +1:09,7 Min./3+5;

8. Ukraine +1:09,9/0+10;

9. Schweiz +1:09,9/1+11;

10. Tschechien +1:10,2/0+10

Sonntag, 24. Januar: Männer Massenstart 15 km, 14.45 Uhr

1. Johannes Thingnes Bö (Norwegen) 35:44,3 Min./1 Schießf.;

2. Quentin Fillon Maillet (Frankreich) +31,3 Sek./2;

3. Jakov Fak (Slowenien) +44,2/1;

4. Vetle Sjaastad Christiansen (Norwegen) +49,1/3;

5. Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld) +49,1/2;

6. Erlend Bjöntegaard (Norwegen) +50,6/3;

7. Benedikt Doll (Breitnau) +55,1/3;

8. Simon Eder (Österreich) +57,8/2;

9. Johannes Dale (Norwegen) +1:04,8 Min./4;

10. Martin Ponsiluoma (Schweden) +1:05,9/4;

... 23. Roman Rees (Freiburg im Breisgau) +2:21,1/4;

... 24. Erik Lesser (Frankenhain) +2:33,8/4

26. Februar - 01. März: Peking, China - Resultate, Ergebnisse, Siege: Biathlon in Peking am 26.02.2021: Live-Übertragung in TV & Stream, Zeitplan, Termin & Uhrzeit

Freitag, 26. Februar: Frauen 4 x 7,5 km Staffelwettkampf, 9.15 Uhr

Samstag, 27. Februar: Männer 4 x 7,5 km Staffelwettkampf, 9.15 Uhr

Sonntag, 28. Februar: Frauen 7,5 km Sprintwettkampf, 6.35 Uhr

Sonntag, 28. Februar: Männer 10 km Sprintwettkampf, 9.30 Uhr

Montag, 1. März: Frauen 10 km Verfolgungswettkampf, 9.15 Uhr

Montag, 1. März: Männer 12,5 km Verfolgungswettkampf, 11.15 Uhr

11. - 14. März: Nove Mesto na Morave (CZE) - Resultate, Ergebnisse, Siege: Biathlon in Nove Mesto am 11.03.2021: Live in TV & Stream. Termine, Uhrzeit & Zeitplan

Donnerstag, 11. März: Männer 10 km Sprintwettkampf, 17.30 Uhr

Freitag, 12. März: Frauen 7,5 km Sprintwettkampf, 17.30 Uhr

Samstag, 13. März: Männer 12,5 km Verhandlungenwettkampf, 14.45 Uhr

Samstag, 13. März: Frauen 10 km Verhandlungenwettkampf, 17.15 Uhr

Sonntag, 14. März: 4 x 6 Mixed Staffel (W + M)

Sonntag, 14. März: Single Mixed Staffel (W + M)

18. März - 21. März: Biathlon-Weltcup in Oslo, Norwegen: Biathlon in Oslo am 18.03.2021: Übertragung live in TV & Stream. Datum, Uhrzeit & Termine

Donnerstag, 18. März: Frauen 7,5 km Sprintwettkampf, 15.30 Uhr

Freitag, 19. März: Männer 10 km Sprintwettkampf, 15.30 Uhr

Samstag, 20. März: Frauen 10 km Verhandlungenwettkampf, 12.15 Uhr

Samstag, 20. März: Männer 12,5 km Verhandlungenwettkampf, 15.15 Uhr

Sonntag, 21. März: Frauen 12,5 km Massenstart Wettkampf, 13.00 Uhr

Sonntag, 21. März: Männer 15 km Massenstart Wettkampf, 15.30 Uhr

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen