09:28 Uhr

Biathlon-Weltcup 2020/21: Rennkalender, Zeitplan, Uhrzeiten & Termine heute am 21.3.2021

Der Biathlon-Weltcup 2020/21 geht heute in Östersund weiter. Ursprünglich war das Finale in Oslo geplant. Alle Termine der Biathlon-Saison, den Zeitplan und aktuellen Rennkalender finden Sie hier.

Im finnischen Kontiolahti fand Ende November die Saison-Eröffnung 2020/21 des diesjährigen Biathlon-Weltcups statt. Die IBU (Internationale Biathlon Union) hat den vorläufigen Rennkalender für die aktuelle Saison veröffentlicht und die Termine und den Zeitplan bekanntgegeben. Eine Übersicht über den kompletten Zeitplan (Termine, Datum, Saisonstart etc.) des Biathlon-Weltcups finden Sie hier. Klicken Sie auf den weiterführenden Link der verschiedenen Stationen des Rennkalenders, erhalten Sie zusätzliche Informationen zu den einzelnen Wettkämpfen.

Biathlon-Weltcup 2020/21: Rennkalender, Zeitplan, Datum und alle Termine

Nach der Saisoneröffnung des Biathlon-Weltcups im finnischen Kontiolahti ging es - statt im schwedischen Östersund - in Österreich, in Hochfilzen, weiter. In Deutschland machte der Biathlon-Weltcup ausschließlich in Oberhof Station, Ruhpolding richtet diese Saison keinen Biathlon-Weltcup aus. Das letzte Rennen im ersten Trimester fand aufgrund der Corona-Pandemie auch nicht in Frankreich, in Annecy le Grand Bornand, sondern im österreichischen Hochfilzen statt. Auch Peking musste ausfallen - Nove Mesto springt dafür ein. Zudem findet das Finale nicht wie geplant in Oslo, sondern Östersund statt. Aufgrund der unsicheren Lage bedingt durch COVID-19 sind kurzfristige Änderungen in dieser Saison jederzeit möglich.

Hier finden Sie alle Infos zum Biathlon-Weltcup 2020/21 in TV und Stream, Biathlon-Weltcup live im TV & Stream: Übertragung & TV-Termine, sowie alle Informationen zu Terminen, Datum und Rennkalender.

Der Biathlon-Weltcup 2020/21, BMW IBU World Cup Biathlon, umfasst in der aktuellen Saison 70 Rennen, die beinahe alle in Europa stattfinden. Zum ersten Mal findet dieses Jahr in einem Weltcup das Format Supersprint statt, das bereits in der IBU Cup- und IBU Junior-Cup-Serie Einzug fand. Für die 30 Besten folgt nach drei kurzen Laufrunden mit 2 Schießeinlagen der Start ins Finale - und zwar zeitgleich. Fünf kurze Runden und vier Schießeinheiten sind zu absolvieren. Die Strafrunde bei übriger Scheibe ist auf 75 Meter verkürzt.

Biathlon-Weltcup: Saison 19/20

Titelverteidiger des Biathlon Gesamtweltcups Herren 2019/20 ist der Norweger Johannes Thingnes Bø mit 913 Punkten, bei den Damen errang Dorothea Wierer aus Italien nach 21 Rennen und 793 Punkten Rang 1. In den Disziplinen Einzel, Sprint, Verfolgung, Massenstart, Staffel, Mixed Staffel und Single Mixed Staffel treten Damen und Herren im Biathlon jährlich an. Dieses Jahr startete die Biathlon-Weltcup Serie erstmals mit einer neuen Saison-Eröffnung und das neue Wettkampfformat Super-Sprint zieht in die Weltcup-Serie ein.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen