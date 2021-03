vor 47 Min.

Biathlon-Weltcup 2020/21: Übertragung live im TV & Stream heute am 6.3.21

Der Biathlon-Weltcup startete Ende November im finnischen Kontiolahti in die neue Saison und geht in Nove Mesto weiter. Infos zur Übertragung des Biathlon-Weltcups 2020/21 live im Stream und TV, ARD oder ZDF, erhalten Sie hier.

Der Biathlon-Weltcup 2020/21 startete am 27. November und wird in 36 Wettbewerben bis zum 21. März 2021 ausgetragen. Erstmals findet das neue Wettkampfformat Super-Sprint Einzug in den Biathlon-Weltcup. Wann werden die Weltcup-Rennen im TV und auf welchen Sendern laufen? Alle Infos zu Terminen, Uhrzeiten sowie der Übertragung in TV und Stream für den Biathlon-Weltcup 2020/21 erhalten Sie hier.

Biathlon-Weltcup heute live im Free-TV und Gratis-Stream: Uhrzeiten & Termine

ARD und ZDF übertragen abwechselnd alle 36 Biathlon-Weltcup-Veranstaltungen mit 220 Wettkämpfen sowie die Biathlon WMs.

28.-29. November 2020 in Kontiolahti, Finnland: Biathlon 2020 in Kontiolahti am 28. November: Termine, Übertragung live im Stream & TV – alle Infos

28. November 2020: Einzel Männer, 11.00 Uhr

28. November 2020: Einzel Frauen, 14.20 Uhr

29. November 2020: Sprint Männer, 10.30 Uhr

29. November 2020: Sprint Frauen, 13.30 Uhr

3. Dezember - 6. Dezember: Biathlon-Weltcup in Kontiolahti, Finnland (Ersatz für Östersund, Schweden): Biathlon 2020 in Kontiolahti am 3. Dezember: Übertragung live in TV & Stream, Termine & Zeitplan

Donnerstag, 3. Dezember: Männer Sprint 10 km, 13.30 Uhr

Donnerstag, 3, Dezember: Frauen Sprint 7,5 km, 16.30 Uhr

Samstag, 5. Dezember: Männer Verfolgung 12,5 km, 13.20 Uhr

Samstag, 5. Dezember: Frauen Staffel 4 x 6 km, 15.15 Uhr

Sonntag, 6. Dezember: Männer Staffel 4 x 7,5 km, 12.45 Uhr

Sonntag, 6. Dezember: Frauen Verfolgung 10 km, 15.45 Uhr

11. Dezember - 13. Dezember: Biathlon-Weltcup in Hochfilzen, Österreich: Biathlon-Weltcup Hochfilzen 20/21: Termine, Datum, Uhrzeit und Übertragung live in TV & Stream

Samstag, 12. Dezember: Frauen Staffel 4 x 6 km, 11.45 Uhr

Samstag, 12. Dezember: Männer Verfolgung , 12,5 km, 14.45 Uhr

Sonntag, 13. Dezember: Frauen Verfolgung 10 km, 11.45 Uhr

Sonntag, 13. Dezember: Männer Staffel 4 x 7,5 km, 14.00 Uhr

17. Dezember - 20. Dezember: Biathlon-Weltcup in Hochfilzen, Österreich (Ersatz für Annecy-Le Grand Bornand, Frankreich): Biathlon-Weltcup am 17.12.20 in Hochfilzen: Termine, Datum, Zeitplan, Übertragung live im TV

Donnerstag, 17. Dezember: Männer Sprint 10 km, 14.15 Uhr

Freitag, 18. Dezember: Frauen Sprint 7,5 km, 14.15 Uhr

Samstag, 19. Dezember: Männer Verfolgung 12,5 km, 13.00 Uhr

Samstag, 19. Dezember: Frauen Verfolgung 10 km, 15.00 Uhr

Sonntag, 20. Dezember: Männer Massenstart 15 km, 12.00 Uhr

Sonntag, 20. Dezember: Frauen Massenstart 12,5 km, 14.15 Uhr

8. Januar - 10. Januar: Biathlon-Weltcup in Oberhof 2021: Biathlon in Oberhof: Weltcup live im Stream & TV

Freitag, 8. Januar: Frauen Sprint 7,5 km, 11.20 Uhr

Freitag, 8. Januar: Männer Sprint 10 km, 14.10 Uhr

Samstag, 9. Januar: Frauen Verfolgung 10 km, 12.35 Uhr

Samstag, 9. Januar: Männer Verfolgung 12,5 km, 14.35 Uhr

Sonntag, 10. Januar: Mixed Staffel Team, 11.30 Uhr

Sonntag, 10. Januar: Mixed Staffel Single, 14.40 Uhr

13. Januar - 17. Januar: Biathlon-Weltcup in Oberhof 2021 (Ersatz für Ruhpolding): Biathlon-Weltcup in Oberhof, 13. Januar 2021 – Live-Übertragung, Tickets, Termine

Mittwoch, 13. Januar: Männer Sprint 10 km, 14.30 Uhr

Donnerstag, 14. Januar: Frauen Sprint 7,5 km, 14.30 Uhr

Freitag, 15. Januar: Männer Staffel 4 x 7,5 km, 14.30 Uhr

Samstag, 16. Januar: Frauen Staffel 4 x 6 km, 14.45 Uhr

Sonntag, 17. Januar: Männer Massenstart 15 km, 12.30 Uhr

Sonntag, 17. Januar: Frauen Massenstart 12,5 km, 15.00 Uhr

21. Januar - 24. Januar: Biathlon-Weltcup in Antholz, Italien: Biathlon-Weltcup in Antholz am 21.01.2021: live im TV & Stream

Donnerstag, 21. Januar: Frauen Einzel 15 km, 14.15 Uhr

Freitag, 22. Januar: Männer Einzel 20 km, 13.15 Uhr

Samstag, 23. Januar: Frauen Massenstart 12,5 km, 13.10 Uhr

Samstag, 23. Januar: Männer Staffel 4 x 7,5 km, 15.05 Uhr

Sonntag, 24. Januar: Frauen Staffel 4 x 6 km, 12.00 Uhr

Sonntag, 24. Januar: Männer Massenstart 15 km, 14.45 Uhr

4. März - 7. März: Biathlon-Weltcup in Nove Mesto: Biathlon in Nove Mesto, (Ersatz für Peking): Live-Übertragung in TV & Stream, Zeitplan, Termine

Donnerstag, 4. März 2021 4x6 km Staffelwettkampf Frauen, 16.05 Uhr

Freitag, 5. März 2021 4x7.5 km Staffelwettkampf Männer, 15.20 Uhr

Samstag, 6. März 2021 7.5 km Sprintwettkampf Frauen, 11.00 Uhr

Samstag, 6. März 2021 110 km Sprintwettkampf Männer, 15.40 Uhr

Sonntag, 7. März 2021 10 km Verfolgungswettkampf Frauen, 12.00 Uhr

Frauen, 12.00 Uhr Sonntag, 7. März 2021 12.5 km Verfolgungswettkampf Männer, 16.00 Uhr

11. März - 14. März: Biathlon-Weltup in Nove Mesto na Morave (CZE): Biathlon in Nove Mesto am 11.03.2021: Live in TV & Stream. Termine, Uhrzeit & Zeitplan

Donnerstag, 11. März: Männer 10 km Sprintwettkampf , 17.30 Uhr

, 17.30 Uhr Freitag, 12. März: Frauen 7,5 km Sprintwettkampf , 17.30 Uhr

, 17.30 Uhr Samstag, 13. März: Männer 12,5 km Verfolgungswettkampf , 14.45 Uhr

, 14.45 Uhr Samstag, 13. März: Frauen 10 km Verfolgungswettkampf , 17.15 Uhr

, 17.15 Uhr Sonntag, 14. März: 4 x 6 Mixed Staffel (W+M)

Sonntag, 14. März: Single Mixed Staffel (W+M)

18. März - 21. März: Biathlon-Weltcup in Oslo, Norwegen: Biathlon in Oslo am 18.03.2021: Übertragung live in TV & Stream. Datum, Uhrzeit & Termine

Donnerstag, 18. März: Frauen 7,5 km Sprintwettkampf , 15.30 Uhr

, 15.30 Uhr Freitag, 19. März: Männer 10 km Sprintwettkampf , 15.30 Uhr

, 15.30 Uhr Samstag, 20. März: Frauen 10 km Verfolgungswettkampf , 12.15 Uhr

, 12.15 Uhr Samstag, 20. März: Männer 12.5 km Verfolgungswettkampf , 15.15 Uhr

, 15.15 Uhr Sonntag, 21. März: Frauen 12,5 km Massenstart Wettkampf, 13.00 Uhr

Wettkampf, 13.00 Uhr Sonntag, 21. März: Männer 15 km Massenstart Wettkampf, 15.30 Uhr

Biathlon-Weltcup 2020/21: TV-Rechte und Übertragungsrechte im Überblick

ARD und ZDF halten für alle internationalen Biathlon-Wettkämpfe die Übertragungsrechte. Der TV-Vertrag von 2018 bis 2022 zwischen der Internationalen Biathlon Union (IBU) und der Europäischen Rundfunkunion (EBU) gilt von 2018 bis ins Jahr 2022. ARD und ZDF übertragen demnach drei Biathlon-WMs sowie 36 Biathlon-Weltcup-Veranstaltungen mit mehr als 200 Wettkämpfen.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen