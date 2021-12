Biathlon-Weltcup 21/22 in Hochfilzen: Alle Infos, Zeitplan und Übertragung

Hochfilzen ist der zweite Austragungsort beim Biathlon-Weltcup 21/22. Alle Infos zum Weltcuport, Zeitplan und zu der Live-Übertragung im Free-TV und Stream erhalten Sie hier.

Vom 10. bis zum 12. Dezember 2021 sind die weltbesten Biathleten und Biathletinnen wieder in Hochfilzen in Tirol zu Gast und kämpfen um die begehrten Medaillen. Wann welcher Wettkampf des Biathlon-Weltcups 2021/22 in Hochfilzen stattfindet, der gesamte Terminkalender im Pillerseetal und alle Infos zum Standort und der Live-Übertragung im TV und Stream haben wir für Sie hier zusammengefasst.

Termine und Zeitplan des Biathlon-Weltcups 21/22 in Hochfilzen

Das dritte Wochenende der Biathlon-Weltcup-Saison 21/22 führt die Sportlerinnen und Sportler nach Hochfilzen in Tirol. Von Freitag bis Sonntag treten die Männer und Frauen in den Disziplinen Verfolgung, Sprint und Staffel gegeneinander an. Das ist der Zeitplan des Biathlon-Weltcups 21/22 in Hochfilzen nach aktuellem Stand:

Freitag, 10. Dezember 2021

11.25 Uhr: Sprint Männer

14.15 Uhr: Sprint Frauen

Samstag, 11. Dezember 2021

12.15 Uhr: Verfolgung Männer

14.15 Uhr: Staffel Frauen

Sonntag, 12. Dezember 2021

11.45 Uhr: Staffel Männer

14.30 Uhr: Verfolgung Frauen

Biathlon in Hochfilzen: Weltcup-Übertragung live im Free-TV und Stream

Biathlon-Fans dürfen sich auf die Übertragung des Biathlon-Weltcups 21/22 live aus Hochfilzen freuen. Der Vertrag zwischen der Internationalen Biathlon Union (IBU) und der Europäischen Rundfunkunion gilt noch bis einschließlich der laufenden Saison 2021/22. Das bedeutet, dass ARD und ZDF die Wettkämpfe beim Biathlon-Weltcup Hochfilzen live im Free-TV zeigen werden. Parallel ist die Übertragung auch online im Livestream des jeweiligen Senders verfügbar.

Eurosport hat in der Vorsaison umfassend über den Biathlon-Weltcup berichtet und ebenfalls live im Free-TV auf Eurosport 1, als auch auf dem Pay-TV-Sender Eurosport 2 und im Stream per Eurosport Player, DAZN und Joyn PLUS+ die Wettkämpfe live und in voller Länge übertragen. Ob und in welchem Maße Eurosport die Saison 2021/22 des Biathlon-Weltcups in Hochfilzen abdeckt, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Fest steht bereits, dass auch die IBU einen eigenen, kostenlosen Livestream des Biathlon-Weltcups 21/22 auf eurovisionsports.tv/ibu anbietet.

Informationen zum genauen Sendeplan, wann Sie auf welchem Sender den Biathlon-Weltcup 21/22 in Hochfilzen verfolgen können, finden Sie an dieser Stelle, sobald sie vorliegen.

Datum Disziplin Uhrzeit Sender 10. Dezember 21 Sprint Männer 11.25 ARD / ZDF

Sprint Frauen 14.15 ARD / ZDF 11. Dezember 21 Verfolgung Männer 12.15 ARD/ZDF

Staffel Frauen 14.15 ARD/ZDF 12. Dezember 21 Staffel Männer 11.45 ARD/ZDF

Verfolgung Frauen 14.30 ARD/ZDF

Biathlon-Weltcup Hochfilzen: Strecken, Zuschauer, Stadion, Tickets

Hochfilzen in Tirol, Österreich, ist einer der absoluten Fixpunkte einer jeden Biathlon-Weltcup-Saison. Jedes Jahr im Dezember findet im Langlauf- und Biathlonzentrum Hochfilzen eine bedeutende Etappe des Weltcups statt. Bereits seit der Saison 1986/87 hält der IBU World Cup Biathlon an dieser Tradition fest. 2017 wurde das Stadion für 20 Millionen Euro umfangreich saniert, um die geplante Austragung der Biathlon-WM zu ermöglichen.

Fans aus aller Welt reisen im Normalfall zu den großen Biathlon-Events im Pillerseetal an. Insgesamt um die 30.000 Zuschauende wurden in den Jahren vor der Corona-Pandemie verzeichnet. Ob und in welchem Umfang dieses Jahr Tickets verkauft und Fans zugelassen werden, wird kurzfristig entschieden. Der Kartenvorverkauf für den Biathlon-Weltcup 21/22 in Hochfilzen beginnt laut Website der Veranstalter frühestens am 01. September 2021.

Rückblick 20/21: Biathlon-Weltcup in Hochfilzen – das letzte Jahr

Die Biathlon-Weltcup-Saison 2020/21 brachte für Hochfilzen unverhofft ein Doppelwochenende. Um dem Pandemie-Geschehen gerecht zu werden und das Reisen des Biathlon-Trosses zu vermindern, wurden die geplanten Rennen für Le Grand Bornand ebenfalls in Hochfilzen ausgetragen. Insgesamt zwölf Wettkämpfe standen somit in Hochfilzen auf dem Rennplan.

Die Biathleten und Biathletinnen brachten Höchstleistung vor leeren Rängen: Zuschauende waren von der Biathlon-Weltcup-Saison 20/21 ausgeschlossen. Die Goldmedaillen-Sieger des Biathlon-Weltcups 20/21 in Hochfilzen: Johannes Dale (Norwegen), Quentin Fillon Maillet (Frankreich), 2x Sturla Holm Laegreid (Norwegen), Arnd Pfeiffer (Deutschland), Dzinara Alimbekava (Belarus), 2x Marte Olsbu Roeiseland (Norwegen), 2x Tiril Eckhoff (Norwegen).

Die weiteren Stationen im Weltcup 21/22 Biathlon: Infos

