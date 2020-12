vor 40 Min.

Biathlon-Weltcup Hochfilzen 20/21 heute: Termine, Datum, Uhrzeit & Übertragung live in TV & Stream ab 11.12.20

Biathletin Franziska Preuss (rechts) und Denise Herrmann in der Staffel vergangene Saison 19/20. Alle weiteren Termine zur Biathlon-Saison 2020/21 in Hochfilzen und die Übertragung live in TV und Stream finden Sie hier.

Biathlon-Weltcup in Hochfilzen 2020/21: Vom 11. bis 13. Dezember treten die Biathleten in Hochfilzen an. Infos zu Termin, Datum und Zeitplan sowie zur Übertragung in TV und Stream finden Sie hier.

Am Freitag, 11. Dezember, stehen für die Biathleten des DSV der Sprint Männer und Frauen auf dem Programm, am Samstag die Staffel Frauen und die Verfolgung der Männer. Am 13. Dezember gehen die Biathletinnen in die Verfolgung und die Männer treten in der Staffel an. Die konkreten Uhrzeiten, Daten und Termine finden Sie hier in der Übersicht, außerdem alle wesentlichen Infos zur Übertragung in TV und Stream auf ARD oder ZDF.

Biathlon-Weltcup in Hochfilzen 2020/21: Zeitplan, Datum, Termine & Rennkalender

Alle Termine zum Biathlon-Weltcup, den aktuellen Zeitplan und das Datum finden Sie hier.

Freitag, 11. Dezember 2020: Sprint Frauen, 11.30 Uhr

Freitag, 11. Dezember 2020: Sprint Männer, 14.20 Uhr

Samstag, 12. Dezember 2020: Staffel Frauen, 11.45 Uhr

Samstag, 12. Dezember 2020: Verfolgung Männer, 14.45 Uhr

Sonntag, 13. Dezember 2020: Verfolgung Frauen, 11.45 Uhr

Sonntag, 13. Dezember 2020: Staffel Männer, 14.00 Uhr

Übertragung in TV & Stream: Biathlon-Weltcup in Hochfilzen

Der Biathlon-Weltcup in Hochfilzen ( Österreich) der Saison 2020/21 wird auch dieses Jahr wieder live im kostenlosen Free-TV übertragen. ARD oder ZDF übertragen im Wechsel die Weltcup-Rennen, sie halten auch diese Saison, wie vergangene, die Rechte an der TV-Übertragung. Die Weltcup-Rennen werden zudem online im Live-Stream der ARD- oder ZDF-Mediathek abrufbar sein. Im Moment ist noch nicht klar, ob die ARD oder das ZDF, die Weltcup-Veranstaltung in Hochfilzen überträgt. Sobald es aktuelle Informationen darüber gibt, informieren wir Sie umgehend an dieser Stelle.

Biathlon-Weltcup in Hochfilzen: Tickets, Anfahrt & Übernachtung

Alle aktuellen Informationen zu Tickets und den Modalitäten des Ticketverkaufs aufgrund der Covid-19-Situation finden Sie hier.

Falls sie Informationen und Angebote zu Unterkünften benötigen, werden Sie hier fündig.

Für die An- und Abreise per Bus und Bahn oder PKW ins österreichische Hochfilzen bietet der Veranstalter keine näheren Informationen an.

Das Langlauf- & Biathlonzentrum Hochfilzen: Biathlon-Weltcup 2020/21

Das Trainings- und Wettkampfzentrum für Biathlon im Pillerseetal in Österreich bietet für 15.000 Zuschauer Platz und liegt im Bundesland Tirol im Ort Hochfilzen. Das Stadion befindet sich am östlichen Rand der Gemeinde, auf knapp 1000 m.ü.A. und grenzt an das Bundesland Salzburg. Das Zentrum Hochfilzen wurde 1967 eröffnet und ist seit 1986 regelmäßiger Austragungsort für den Biathlon-Weltcup, seit dem Jahr 2003 findet jeden Winter ein Weltcup bzw. eine Weltmeisterschaft im Biathlon statt. Die Wintersportler des ÖSV nutzen die Anlage als Trainings- und Olympiastützpunkt. Die größten Events, die dort veranstaltet wurden, sind die Biathlon WM 2005 und 2007.

Die weiteren Stationen des Biathlon-Weltcups sind:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen