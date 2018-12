Biathlon Weltcup: Im TV und als Live-Stream

24.12.2018

Der Biathlon Weltcup zieht am Donnerstag weiter nach Nové Mesto in Tschechien. Alle Termine, Zeitplan und Uhrzeit hier + Infos zur Übertragung in TV und Live-Stream. Übrigens kehrt Laura Dahlmeier zurück.

Mit Laura Dahlmeier geht aus deutscher Sicht der Biathlon Weltcup in Nové Mesto in Tschechien weiter. Auf die Herren und Damen warten wieder die unterschiedlichsten Disziplinen wie Sprint, Verfolgung und Massenstart. In der Loipe und am Schießstand geht es für die Biathleten und Biatletinnen um wichtige Punkte im Biathlon Weltcup der Saison 2018/2019. Wir verraten alle Termine, den Zeitplan der Rennen und die Uhrzeiten, an denen diese starten. Außerdem sagen wir, wo man den Biathlon Weltcup heute live in der Übertragung in TV, Fernsehen und Live-Stream verfolgen kann.

Laura Dahlmeier beendet endlich ihre nicht gewollte Biathlon-Pause und kehrt zurück: "Next stop: Nove Mesto, zum ersten Weltcup-Start dieser Saison", schrieb Dahlmeier auf dem sozialen Netzwerk Facebook. Am Freitag (21.12.2018, 17.30 Uhr) feierte Laura Dahlmeier im Sprint-Wettkampf in Nove Mesto mit dem zweiten Platz hinter Norwegerin Marte Olsbu Røiseland ihr Comeback. Florian Steirer, der Disziplin-Trainer der deutschen Biathlon-Frauen, erklärte: "Laura hat in den vergangenen Wochen recht gut trainieren können und ist gesundheitlich wieder voll belastbar." Wie es dann mit der Ausnahmebiathletin bis zur WM im März 2019 in Östersund weitergeht, ist noch nicht klar.

Von Donnerstag bis Sonntag (13.12.2018 bis 16.12.2018) gingen die Biathletinnen und Biathleten in Hochfilzen auf die Loipe und die Schießbahn.

Die nächste Station für den Biathlon Weltcup ist Nové Mesto. Am Donnerstag ging es los. Hier die Infos zum Zeitplan der verschiedenen Disziplinen.

Biathlon in Nové Mesto vom 20. bis 23. Dezember 2018: Programm, Zeitplan, Uhrzeiten

20.12.2018 (Donnerstag) 17.30 Uhr Männer: Sprint 10 Kilometer ( ARD / Eurosport)

21.12.2018 (Freitag) 17.30 Uhr Frauen: Sprint 7,5 Kilometer ( ARD / Eurosport)

22.12.2018 (Samstag) 15.00 Uhr Männer: Verfolgung 12,5 Kilometer ( ARD / Eurosport)

22.12.2018 (Samstag) 17.00 Uhr Frauen: Verfolgung 10 Kilometer ( ARD / Eurosport)

23.12.2018 (Sonntag) 11.45 Uhr Männer: Massenstart 15 Kilometer (ARD / Eurosport)

23.12.2018 (Sonntag) 14:30 Uhr Frauen: Massenstart 12,4 Kilometer (ARD / Eurosport)

Heute Biathlon live im TV und Stream verfolgen: Der Weltcup in Nové Mesto

Der Biathlon im tschechischen Nové Mesto ist von Donnerstag bis Sonntag live im TV in der ARD und auf Eurosport zu sehen. Zudem ist der Biathlon online im Web als Live-Stream auf den Seiten von ARD und Eurosport zu verfolgen. Das ZDF bietet keine TV-Übertragung und keinen Live-Stream an.

Nové Mesto ist mehr als nur Biathlon

Nové Město na Moravě (deutsch: Neustadt) ist eine Stadt in Tschechien in der Region Vysočina. Im Nordwesten der Stadt Nové Město na Moravě liegt am Harusův kopec und im Ochozawald das bedeutendste Ski-Zentrum auf der Böhmisch-Mährischen Höhe. Im Jahr 2012 fand dort erstmals ein Biathlon-Weltcup statt.

