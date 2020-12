vor 23 Min.

Biathlon-Weltcup heute in Hochfilzen: Termine, Datum, Zeitplan, Übertragung live im TV am 19.12.20

Sprintete in Hochfilzen auf Platz vier: Franziska Preuß. Alle Termine und den Zeitplan zum Biathlon-Weltcup finden Sie hier. Zudem alle Infos zur Übertragung live in TV und Stream.

Biathlon-Weltcup 2020/21: Vom 17. bis 20. Dezember treten die Biathleten des DSV statt in Annecy, Frankreich, noch einmal im österreichischen Hochfilzen in Sprint, Verfolgung und Massenstart an. Alle Infos zum Zeitplan, Termin, Datum und zur Übertragung des Biathlon-Weltcups live in TV und Stream erfahren Sie hier.

Der Biathlon-Weltcup 2020/21 in Hochfilzen, Österreich startete am 17. Dezember mit dem Sprint der Männer/Frauen, setzt sich mit der Verfolgung Männer/Frauen am Samstag fort und endet mit dem Massenstart der Männer/Frauen am Sonntag. Ursprünglich sollte der Weltcup in Annecy/Le Grand-Bornand ausgerichtet werden, wurde aber coronabedingt vom Biathlon-Weltverband IBU in ein zweites Weltcup-Wochenende in Hochfilzen umgewandelt. Alle Informationen zur 4. Weltcupveranstaltung der Saison 20/21 in Hochfilzen finden Sie hier: Den aktuellen Zeitplan, die Termine und die Uhrzeiten. Zudem Infos zur Übertragung live in TV und Stream, zu Tickets, Anfahrt und Übernachtung und dem Stadion der Biathlon-Veranstaltung in Hochfilzen.

Biathlon-Weltcup in Hochfilzen: Uhrzeit, Termine, Datum, Rennkalender, Zeitplan

Alle Termine, Spielplan, Datum und Uhrzeit für die Weltcup-Rennen in Hochfilzen, Österreich, finden Sie hier.

Donnerstag, 17. Dezember 2020: Sprint Männer, 14.15 Uhr

Freitag, 18. Dezember 2020: Sprint Frauen, 15.15 Uhr

Samstag, 19. Dezember 2020: Verfolgung Männer, 13.00 Uhr

Samstag, 19. Dezember 2020: Verfolgung Frauen, 15.00 Uhr

Sonntag, 20. Dezember 2020: Massenstart Männer, 12.00 Uhr

Männer, 12.00 Uhr Sonntag, 20. Dezember 2020: Massenstart Frauen, 14.15 Uhr

Übertragung live in TV & Stream: Biathlon in Hochfilzen, Österreich

Reduzierte Zuschauerzahlen und Ticketverkäufe werden die Fans in der Saison 20/21 für die spannenden Weltcup-Rennen vor den Bildschirm bannen. Doch wann ist der Weltcup in Hochfilzen live im TV oder Online-Stream zu sehen? Gute Nachricht für alle Fans: Die Weltcup-Rennen der Biathleten werden wie die letzten Jahre gemeinsam von ARD und ZDF im kostenlosen Free-TV übertragen. Die öffentlich-rechtlichen Sender wechseln sich in der Ausstrahlung ab. Auch im kostenlosen Stream von ARD und ZDF sind die Welt-Cup-Rennen von zu Hause aus abrufbar.

Biathlon-Weltcup in Hochfilzen: Tickets, Anfahrt & Übernachtung

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation sind bei den Wettbewerben keine Zuschauer zugelassen.

Alle aktuellen Informationen zu Tickets und zur Covid-19-Situation finden Sie hier.

Suchen Sie Infos zu Unterkünften, werden Sie hier fündig.

Der Veranstalter bietet derzeit für die An- und Abreise per Bus, Bahn oder PKW ins österreichische Hochfilzen keine näheren Informationen an.

Biathlon-Weltcup 2020/21: Im Langlauf- & Biathlon-Zentrum Hochfilzen

Das Trainings- und Wettkampfzentrum für Biathlon im Pillerseetal in Österreich befindet sich am östlichen Rand der Gemeinde, auf knapp 1000 m.ü.A. und grenzt an das Bundesland Salzburg. 1967 wurde das Zentrum eröffnet, seit 1986 werden dort regelmäßig Veranstaltungen im Biathlon-Weltcup ausgerichtet, die größten Events dort waren die Biathlon WM 2005 und 2007. Als Trainings- und Olympiastützpunkt nutzen auch die Wintersportler des ÖSV nutzen die Anlage.

Biathlon 2020/21: die weiteren Stationen des Weltcup

