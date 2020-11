vor 49 Min.

Biathlon-Weltcup in Antholz, 21.1.21: Termine, Zeitplan, live im TV & Stream

Biathlon-Olympiasieger Arnd Peiffer bereitet sich auf den Weltcup 2020/21 vor. 1600 Meter über dem Meeresspiegel treten die Biathleten in Antholz an. Infos zu Zeitplan, Uhrzeit und Termin, zur Übertragung in TV und Stream erhalten Sie hier.

Der Biathlon-Weltcup 2020/21 findet vom 21. Januar bis zum 24. Januar im italienischen Antholz statt. Wann die Wettkämpfe der Athleten in Fernsehen, TV und Stream zu sehen sind, das erfahren Sie hier. Außerdem Infos zu Terminen und Uhrzeiten der Rennen, zu Tickets, Anreise und Übernachtung in Antholz.

Der Biathlon-Weltcup 2020/21 zieht nach zwei Weltcup-Veranstaltungen in Deutschland ins italienische Antholz weiter. Dort werden vom 21. bis zum 24. Januar die Sportler ihre aktuelle Form in den Disziplinen Einzel, Staffel und Massenstart unter Beweis stellen. Wie der aktuelle Zeitplan ist, Termine und Uhrzeit sowie Informationen zur Übertragung live in TV und Stream – das alles erfahren Sie hier.

Biathlon-Weltcup in Antholz: Wann finden die Rennen statt?

Donnerstag, 21. Januar 2021: Einzel Frauen, 14.15 Uhr

Freitag, 22. Januar 2021: Einzel Männer, 13.15 Uhr

Samstag, 23. Januar 2021: Massenstart Frauen, 13.10 Uhr

Samstag, 23. Januar 2021: Staffel Männer, 15.05 Uhr

Sonntag, 24. Januar 2021: Staffel Frauen, 12.00 Uhr

Sonntag, 24. Januar 2021: Massenstart Männer, 14.45 Uhr

Biathlon live in TV & Stream: Weltcup in Antholz auf ARD oder ZDF?

Die Weltcup-Rennen im Biathlon werden wie in den vergangenen Jahren von den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF ausgestrahlt. Die Sender übertragen im Wechsel live im kostenlosen Free-TV und in einem Live-Stream. Auch Eurosport hatte sich im letzten Jahr Übertragungs-Rechte an der Biathlon-Übertragung gesichert. Welche Sender, ARD, ZDF oder/und Eurosport, den Biathlon aus Antholz live senden, steht derzeit noch nicht fest. Sobald es Aktualisierungen gibt, informieren wir Sie hier zeitnah.

Südtirol-Arena in Antholz: Biathlon-Stadion für Weltcup-Rennen

Das Stadion der Südtirol-Arena in Antholz liegt im Antholzer Tal in der Gemeinde Rasen-Antholz. Mit 1600 Metern über dem Meeresspiegel ist die Arena das höchstgelegene Stadion im Weltcup und für die Athleten eine besondere Herausforderung. Seit der Eröffnung im Jahr 1971 richtet Antholz beinahe jedes Jahr eine Weltcup-Veranstaltung aus, auch die Biathlon-Weltmeisterschaften fanden 1975, 1976, 1983, 1995, 2007 und 2020 dort statt.

