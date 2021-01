vor 50 Min.

Biathlon-Weltcup in Oberhof, heute am 14.1.21 – Live-Übertragung, Tickets, Termine

Biathletin Denise Herrmann aus dem Kader des DSV. An welchem Datum und Termin der heimische Biathlon-Weltcup 2021 in Ruhpolding stattfindet, das erfahren Sie hier. Außerdem Infos zu der Übertragung auf ARD, ZDF oder Eurosport.

Der Biathlon-Weltcup in Oberhof findet vom 13. Januar bis zum 17. Januar 2021 in der Lotto Thüringen Arena am Rennsteig statt. Alle Infos zu den Wettkämpfen, zu Termin und Uhrzeit der Rennen und der Übertragung des Biathlons 2020/21 live in TV oder Stream erhalten Sie hier.

Heute, am 14. Januar 2021, geht der zweite heimische Biathlon-Weltcup weiter. Erneut treten die Biathleten und Biathletinnen vom 13. Januar bis zum 17. Januar 2021 im Sprint, der Staffel und im Massenstart in Oberhof gegen die Konkurrenten an. Ruhpolding wurde coronabedingt als Veranstalter aus dem Weltcup-Kalender gestrichen. Welcher Sender das Rennen live im Fernsehen oder Stream überträgt, ARD , ZDF oder Eurosport , und zu welchen exakten Terminen und Uhrzeiten die Wettkämpfe beginnen, das erfahren Sie hier. Außerdem Infos zu den Tickets, der Anreise und der Übernachtung.

Biathlon-Weltcup in Oberhof am 14. Januar 2021 live: Termin, Datum, Uhrzeit & TV-Termine

Mittwoch, 13. Januar 2021: Sprint Männer, 14.30 Uhr ARD

Donnerstag, 14. Januar 2021: Sprint Frauen, 14.30 Uhr ARD

Freitag, 15. Januar 2021: Staffel Männer, 14.30 Uhr ARD

Samstag, 16. Januar 2021: Staffel Frauen, 14.45 Uhr Eurosport

Sonntag, 17. Januar 2021: Massenstart Männer, 12.30 Uhr ARD

Männer, 12.30 Uhr Sonntag, 17. Januar 2021: Massenstart Frauen, 15.00 Uhr ARD

Biathlon in Oberhof live im TV & Stream: Eurosport, ARD oder ZDF?

Alle deutschen Fans, die nicht vor Ort in der Lotto Thüringen Arena am Rennsteig mitfiebern können, haben die Möglichkeit, die Rennen im heimischen Oberhof live im Fernsehen zu verfolgen. Denn der Biathlon-Weltcup in Oberhof 2020/21 wird wie in den letzten Jahren im Wechsel von ARD und ZDF live im Fernsehen und Stream übertragen. Vergangenes Jahr hatte auch Eurosport die Rennen live übertragen, ob der Sender auch in der Saison 2020/21 den Weltcup ausstrahlt, ist noch unbekannt. Wer von den beiden öffentlich-rechtlichen Sendern den Weltcup 2021 aus der Arena am Rennsteig sendet, ist zudem nicht geklärt. Wir informieren Sie hier, sobald wir aktuelle Informationen zur Übertragung haben.

Biathlon und Weltmeisterschaften in Oberhof 2020/21: Lotto Thüringen Arena am Rennsteig

Im Jahr 2023 richtet Oberhof in Thüringen vom 8. bis 19. Februar die Biathlon-Weltmeisterschaft aus. Die Athleten kämpfen im bekannten Biathlon-Stadion der Lotto Thüringen Arena am Rennsteig um den Weltmeistertitel. Die Arena, die 1982 errichtet wurde, befindet sich etwas außerhalb von Oberhof auf dem Kamm des Rennsteiges und richtet jährlich Weltcup-Veranstaltungen aus. Seit der umfassenden Sanierung von 2001 bis 2003 können, je nach Tribünenaufbau, bis zu 25.000 Menschen die Wettbewerbe live vor Ort verfolgen. Das Loipennetz der Arena erlaubt die Durchführung aller Wettkampfformen wie Sprint, Einzel, Massenstart, Verfolgung oder Staffel-Wettbewerbe. In einem hochmodernen Schneedepot können seit dem Winter 2015 bis zu 10.000 Kubikmeter Schnee gelagert und damit die Schneesicherheit für alle Wettkämpfe garantiert werden.

Das sind die weiteren Stationen des Biathlon-Weltcups 2020/21:

