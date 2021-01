06:54 Uhr

Biathlon-Weltcup live im TV & Stream: Übertragung und TV-Termine heute am 13.01.21

Der Biathlon-Weltcup startete Ende November im finnischen Kontiolahti in die neue Saison und geht heute in Oberhof weiter. Infos zur Übertragung des Biathlon-Weltcups 2020/21 live im Stream und TV, ARD oder ZDF, erhalten Sie hier.

Der Biathlon-Weltcup 2020/21 startete am 27. November und wird in 36 Wettbewerben bis zum 21. März 2021 ausgetragen. Erstmals findet das neue Wettkampfformat Super-Sprint Einzug in den Biathlon-Weltcup. Wann werden die Weltcup-Rennen im TV und auf welchen Sendern laufen? Alle Infos zu Terminen, Uhrzeiten sowie der Übertragung in TV und Stream für den Biathlon-Weltcup 2020/21 erhalten Sie hier.

Biathlon-Weltcup heute live im Free-TV und Gratis-Stream: Uhrzeiten & Termine zum Saisonstart

ARD und ZDF übertragen abwechselnd alle 36 Biathlon-Weltcup-Veranstaltungen mit 220 Wettkämpfen sowie die Biathlon WMs.

28.-29. November 2020 in Kontiolahti, Finnland: Biathlon 2020 in Kontiolahti am 28. November: Termine, Übertragung live im Stream & TV – alle Infos

28. November 2020: Einzel Männer, 11.00 Uhr

28. November 2020: Einzel Frauen, 14.20 Uhr

29. November 2020: Sprint Männer, 10.30 Uhr

29. November 2020: Sprint Frauen, 13.30 Uhr

3. Dezember - 6. Dezember: Biathlon-Weltcup in Kontiolahti, Finnland (Ersatz für Östersund, Schweden): Biathlon 2020 in Kontiolahti am 3. Dezember: Übertragung live in TV & Stream, Termine & Zeitplan

Donnerstag, 3. Dezember: Männer Sprint 10 km, 13.30 Uhr

Donnerstag, 3, Dezember: Frauen Sprint 7,5 km, 16.30 Uhr

Samstag, 5. Dezember: Männer Verfolgung 12,5 km, 13.20 Uhr

Samstag, 5. Dezember: Frauen Staffel 4 x 6 km, 15.15 Uhr

Sonntag, 6. Dezember: Männer Staffel 4 x 7,5 km, 12.45 Uhr

Sonntag, 6. Dezember: Frauen Verfolgung 10 km, 15.45 Uhr

11. Dezember - 13. Dezember: Biathlon-Weltcup in Hochfilzen, Österreich: Biathlon-Weltcup Hochfilzen 20/21: Termine, Datum, Uhrzeit und Übertragung live in TV & Stream

Samstag, 12. Dezember: Frauen Staffel 4 x 6 km, 11.45 Uhr

Samstag, 12. Dezember: Männer Verfolgung , 12,5 km, 14.45 Uhr

Sonntag, 13. Dezember: Frauen Verfolgung 10 km, 11.45 Uhr

Sonntag, 13. Dezember: Männer Staffel 4 x 7,5 km, 14.00 Uhr

17. Dezember - 20. Dezember: Biathlon-Weltcup in Hochfilzen, Österreich (Ersatz für Annecy-Le Grand Bornand, Frankreich): Biathlon-Weltcup am 17.12.20 in Hochfilzen: Termine, Datum, Zeitplan, Übertragung live im TV

Donnerstag, 17. Dezember: Männer Sprint 10 km, 14.15 Uhr

Freitag, 18. Dezember: Frauen Sprint 7,5 km, 14.15 Uhr

Samstag, 19. Dezember: Männer Verfolgung 12,5 km, 13.00 Uhr

Samstag, 19. Dezember: Frauen Verfolgung 10 km, 15.00 Uhr

Sonntag, 20. Dezember: Männer Massenstart 15 km, 12.00 Uhr

Sonntag, 20. Dezember: Frauen Massenstart 12,5 km, 14.15 Uhr

8. Januar - 10. Januar: Biathlon-Weltcup in Oberhof 2021: Biathlon in Oberhof: Weltcup live im Stream & TV

Freitag, 8. Januar: Frauen Sprint 7,5 km, 11.20 Uhr

Freitag, 8. Januar: Männer Sprint 10 km, 14.10 Uhr

Samstag, 9. Januar: Frauen Verfolgung 10 km, 12.35 Uhr

Samstag, 9. Januar: Männer Verfolgung 12,5 km, 14.35 Uhr

Sonntag, 10. Januar: Mixed Staffel Team, 11.30 Uhr

Sonntag, 10. Januar: Mixed Staffel Single, 14.40 Uhr

13. Januar - 17. Januar: Biathlon-Weltcup in Oberhof 2021 (Ersatz für Ruhpolding): Biathlon-Weltcup in Oberhof, 13. Januar 2021 – Live-Übertragung, Tickets, Termine

Mittwoch, 13. Januar: Männer Sprint 10 km, 14.30 Uhr

Donnerstag, 14. Januar: Frauen Sprint 7,5 km, 14.30 Uhr

Freitag, 15. Januar: Männer Staffel 4 x 7,5 km, 14.30 Uhr

Samstag, 16. Januar: Frauen Staffel 4 x 6 km, 14.45 Uhr

Sonntag, 17. Januar: Männer Massenstart 15 km, 12.30 Uhr

15 km, 12.30 Uhr Sonntag, 17. Januar: Frauen Massenstart 12,5 km, 15.00 Uhr

21. Januar - 24. Januar: Biathlon-Weltcup in Antholz, Italien: Biathlon-Weltcup in Antholz am 21.01.2021: live im TV & Stream

Donnerstag, 21. Januar: Frauen Einzel 15 km, 14.15 Uhr

Freitag, 22. Januar: Männer Einzel 20 km, 13.15 Uhr

Samstag, 23. Januar: Frauen Massenstart 12,5 km, 13.10 Uhr

12,5 km, 13.10 Uhr Samstag, 23. Januar: Männer Staffel 4 x 7,5 km, 15.05 Uhr

Sonntag, 24. Januar: Frauen Staffel 4 x 6 km, 12.00 Uhr

Sonntag, 24. Januar: Männer Massenstart 15 km, 14.45 Uhr

26. Februar - 1. März: Biathlon-Weltcup in Peking, China: Biathlon in Peking am 26.02.2021: Live-Übertragung in TV & Stream, Zeitplan, Termin & Uhrzeit

Freitag, 26. Februar: Frauen 4 x 7,5 km Staffelwettkampf, 9.15 Uhr

Samstag, 27. Februar: Männer 4 x 7,5 km Staffelwettkampf, 9.15 Uhr

Sonntag, 28. Februar: Frauen 7,5 km Sprintwettkampf , 6.35 Uhr

, 6.35 Uhr Sonntag, 28. Februar: Männer 10 km Sprintwettkampf , 9.30 Uhr

, 9.30 Uhr Montag, 1. März: Frauen 10 km Verfolgungswettkampf , 9.15 Uhr

, 9.15 Uhr Montag, 1. März: Männer 12,5 km Verfolgungswettkampf , 11.15 Uhr

11. März - 14. März: Biathlon-Weltup in Nove Mesto na Morave (CZE): Biathlon in Nove Mesto am 11.03.2021: Live in TV & Stream. Termine, Uhrzeit & Zeitplan

Donnerstag, 11. März: Männer 10 km Sprintwettkampf , 17.30 Uhr

, 17.30 Uhr Freitag, 12. März: Frauen 7,5 km Sprintwettkampf , 17.30 Uhr

, 17.30 Uhr Samstag, 13. März: Männer 12,5 km Verfolgungswettkampf , 14.45 Uhr

, 14.45 Uhr Samstag, 13. März: Frauen 10 km Verfolgungswettkampf , 17.15 Uhr

, 17.15 Uhr Sonntag, 14. März: 4 x 6 Mixed Staffel (W+M)

Sonntag, 14. März: Single Mixed Staffel (W+M)

18. März - 21. März: Biathlon-Weltcup in Oslo, Norwegen: Biathlon in Oslo am 18.03.2021: Übertragung live in TV & Stream. Datum, Uhrzeit & Termine

Donnerstag, 18. März: Frauen 7,5 km Sprintwettkampf , 15.30 Uhr

, 15.30 Uhr Freitag, 19. März: Männer 10 km Sprintwettkampf , 15.30 Uhr

, 15.30 Uhr Samstag, 20. März: Frauen 10 km Verfolgungswettkampf , 12.15 Uhr

, 12.15 Uhr Samstag, 20. März: Männer 12.5 km Verfolgungswettkampf , 15.15 Uhr

, 15.15 Uhr Sonntag, 21. März: Frauen 12,5 km Massenstart Wettkampf, 13.00 Uhr

Wettkampf, 13.00 Uhr Sonntag, 21. März: Männer 15 km Massenstart Wettkampf, 15.30 Uhr

Biathlon-Weltcup 2020/21: TV-Rechte und Übertragungsrechte im Überblick

ARD und ZDF halten für alle internationalen Biathlon-Wettkämpfe die Übertragungsrechte. Der TV-Vertrag von 2018 bis 2022 zwischen der Internationalen Biathlon Union (IBU) und der Europäischen Rundfunkunion (EBU) gilt von 2018 bis ins Jahr 2022. ARD und ZDF übertragen demnach drei Biathlon-WMs sowie 36 Biathlon-Weltcup-Veranstaltungen mit mehr als 200 Wettkämpfen.

