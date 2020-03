07:27 Uhr

Biathlon in Kontiolahti 2020 heute am 13.3.20: Termine, Live-TV, Datum - die Infos

Der Biathlon Weltcup findet vom 9. bis 15. März 2020 in Kontiolahti, Finnland, statt. Hier erfahren Sie Termine der Männer und Frauen, Datum, Rennkalender und Zeitplan sowie alle Infos zur Übertragung live in TV, Fernsehen und Stream. Außerdem: Anfahrt, Strecke, Tickets und Übernachtung.

Beim Biathlon steht heute, am 13.3.20 der Sprint der Damen an. Für die meisten Fans aus Deutschland ist der Biathlon Weltcup in Kontiolahti (9. bis 15. März 2020, Finnland) wohl zu weit weg, um direkt live dabei zu sein. All jene finden hier alle Infos zur Live-Übertragung des Biathlon-Weltcups in TV, Fernsehen und Stream. Wir nennen zudem alle Termine, den Zeitplan, Rennkalender und das Datum für jeden Wettkampf der Damen und Herren. Dazu Anfahrt, Tickets, Übernachtung und Infos zur Strecke.

Biathlon Weltcup in Kontiolahti 2020: Termine, Zeitplan, Rennkalender, Datum

Hier finden Sie alle Termine rund um den Biathlon-Wettkampf in Kontiolahti der Saison 2019/2020. Der Zeitplan und Wettkampfkalender wird aktuell nachbearbeitet, falls sich etwas am Ablauf des Weltcups ändern sollte:

Donnerstag, 12. März: Männer Sprint über 10km, 17.30 Uhr

Freitag, 13. März: Damen Sprint über 7.5km, 17.30 Uhr

Samstag, 14. März: Herren Verfolgung 12.5km, 13.45 Uhr

Samstag, 14. März: Damen Verfolgung 10km, 15.45 Uhr

Sonntag, 15. März: Single Mixed Staffel, 13.15 Uhr

Sonntag, 15. März: Mixed Staffel, 15.15 Uhr

Biathlon in Kontiolahti: Weltcup live im TV, Fernsehen und Live-Stream

Der Biathlon Weltcup von Kontiolahti wird - deutsche Fans wird es freuen - komplett live in Free-TV und Gratis-Stream in Deutschland zu sehen sein. Grund: Auch 2019/2020 findet die Übertragung des Biahtlons live im TV, Fernsehen und Stream bei ARD und ZDF statt. Bereits vergangenes Jahr wechselten sich die Sender bei gemeinsamen TV-Rechten mit der Live-Übertragung in TV und Stream je nach Wettkampfwochenende ab. Aktuell ist noch nicht bekannt, welcher Sender (ARD oder ZDF) den Biathlon von Kontiolahti live zeigen wird.

Sobald wir wissen, ob ARD oder ZDF die Rennen in Finnland live in TV und Live-Stream zeigen, aktualisieren wir an dieser Stelle diesen Artikel.

Biathlon Weltcup 2019/20: Anfahrt, Übernachtung und Tickets - für die Events in Kontiolahti

Alle Informationen rund um Tickets und wie Sie diese online bestellen können, finden Sie hier .

. Hier erfahren Sie, wie Sie am besten per Bahn, Bus, Flugzeug und Pkw anreisen können.

erfahren Sie, wie Sie am besten per Bahn, Bus, Flugzeug und Pkw anreisen können. Sie suchen eine Unterkunft in Kontiolahti ? Dann werden Sie hier fündig.

Biathlon Weltcup in Kontiolahti: Austragungsort

Das Biathlonstadion Kontiolahti ist eine finnische Trainingsstätte und Wettkampfstätte für Biathlon und Langlau. Aktuell ist es das einzige Stadion in Finnland, das die benötigte Lizenz zur Veranstaltung von Rennen im Rahmen des Biathlon-Weltcups aufweist.

Kontiolahti wiederum ist eine Gemeinde im Osten Finnlands mit knapp 15.000 Einwohnern. Sie liegt in der Mitte der Landschaft Nord-Karelien am Ufer des Höytiäinen-Sees. Der Name Kontiolahti bedeutet wörtlich „Bärenbucht“.

Das Biathlonstadion Kontiolahti fasst 15.000 Besucher und an der Strecke finden nochmals 6000 Platz.

Die bisher größten Events:

Biathlon-Weltmeisterschaften 1999

1999 Biathlon-Weltmeisterschaften 2015

2015 Biathlon-Europameisterschaften 1994 und 2002

1994 und 2002 Biathlon-Weltcups seit 1990

IBU-Cups

Biathlon-JWM 1996, 2005 und 2012

Das sind die weiteren Stationen beim Biathlon-Weltcup:

