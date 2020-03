09:20 Uhr

Biathlon in Nové Měst 2020: Termine, Live-TV, Datum - alle Infos am 8.3.20

Kehrt in Nove Mesto 2020 in den Biathlon-Weltcup zurück: Simon Schempp. Termine, Live-TV, Datum - hier bekommen Sie alle Infos.

Der Biathlon Weltcup in Nové Měst ist vom 2. bis zum 8. März 2020 zu sehen. Hier erfahren Sie, wann Männer und Frauen an den Start gehen und wie Sie den Weltcup live in der Übertragung in TV, Fernsehen und Stream verfolgen können. Alle Termine, der Zeitplan, Rennkalender und Datum.

Der Biathlon Weltcup der Saison 2019/2020 mit den teilnehmenden Männer und Damen macht auch in Tschechien Stopp. Genauer gesagt in Nové Měst. In diesem Artikel finden Sie alle Termine, Zeitplan, Rennkalender und Datum. Außerdem verraten wir, wer den Weltcup live in TV und Stream zeigt und geben Tipps bzgl. Tickets, Anfahrt und Übernachtung.

Biathlon Weltcup in Nové Měst 2020: Termine, Datum, Rennkalender und der Zeitplan

Hier finden Sie zum Biathlon Weltcup 2020 in Nové Měst in Tschechien alle Termine, die Startzeiten, Rennkalender, Zeitplan und Datum:

Achtung: Hier finden Sie eine tolle und informative, interaktive Karte der Rennstrecke.

Donnerstag, 5. März: Frauen Sprint 7.5km, 17.35 Uhr

Freitag, 6. März: Männer Sprint 10km, 17.30 Uhr

Samstag, 7. März: Frauen Staffel 4x6km, 14 Uhr

Samstag, 7. März: Männer Staffel 4x7.5km, 17 Uhr

Sonntag, 8. März: Damen Massenstart 12.5km, 11.45 Uhr

Sonntag, 8. März: Männer Massenstart 15km, 13.45

Biathlon in Nové Měst: Weltcup der Männer und Damen live im TV, Fernsehen und Stream

Nové Měst liegt für Fans aus dem Südosten Deutschlands nicht allzu weit entfernt. Dennoch werden es nicht alle Biathlon-Fans schaffen, nach Tschechien zu fahren. Diese suchen gespannt, wo man den Biathlon Weltcup 2020 in Nové Měst live in der Übertragung in TV, Fernsehen und Stream verfolgen kann. Die gute Nachricht ist, dass deutsche Fans die Biathleten wieder im Free-TV und Gratis-Stream bewundern können. Denn ARD und ZDF teilen sich auch 2019/2020 die TV-Rechte am Biathlon und übertragen im Wechsel live ins TV und online per Stream in der Mediathek des Deutschen wohl beliebtesten Wintersport.

Sobald klar ist, ob ARD oder ZDF das Biathlon-Wochenende in Nové Měst na Morave live in TV, Fernsehen und Stream zeigen, vermelden wir dies an dieser Stelle.

Biathlon Weltcup in Nové Měst 2020: Anfahrt, Tickets und Übernachtung

Nové Měst na Morave ist bei deutschen und österreichischen Biahtlon-Fans gleichermaßen beliebt. Wer also eine Karte kaufen möchte, sollte seine Tickets schnell online bestellen, bevor sie weg sind. Das kann ruckzuck gehen. Alle Infos zu Karten und deren Preisen finden Sie hier .

. Infos rund um die Anfahrt, Parkmöglichkeiten und die aktuelle Parksituation hingegen finden Sie hier .

. Eine informative PDF, die das gesamte Stadion-Areal samt Straßen und Zugängen sowie Parkplätzen zeigt, finden Sie hier .

Biathlon Weltcup in Nové Měst: Infos zum Austragungsort Vysočina Arena

Die Vysočina Arena in Nové Město na Moravě (in Tschechien) ist eine Trainingsstätte und Wettkampfstätte für Biathleten und Langläufer. Die Arena besitzt eine A-Lizenz, die Biathlon-Weltcups und WMs als Voraussetzung benötigen. Neben den für Biathlon-Stadien dieser Größe üblichen Einrichtungen besitzt die Arena eine Flutlichtanlage. Die Vysočina Arena liegt in der Region Vysočina nahe der Stadt Nové Město na Moravě. Die Arena liegt auf einer Höhe von 620 Metern, der höchste Punkt der Loipen auf 665 Metern.

Die Vysočina Arena in Nové Město na Moravě verfügt über 8000 Plätze für Zuschauer im Stadion und 6000 weitere an der Strecke.

Die bekanntesten Veranstaltungen bisher:

Biathlon-Weltmeisterschaften 2013

2013 Biathlon-Weltcups seit 2012

IBU-Cups seit 2007

