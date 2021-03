09:04 Uhr

Biathlon in Nove Mesto, heute am 11.3.21: Live in TV & Stream, Termine, Zeitplan

Im Biathlon-Weltcup 20/21 in Nove Mesto treten die DSV-Athleten, wie Denise Herrmann, im Sprint, der Staffel und der Verfolgung an. Alle Termine, Uhrzeiten, den Zeitplan und die Übertragung live in TV und Stream finden Sie hier.

Der Biathlon-Weltcup 2020/21 in Nove Mesto, Tschechien, startet heute am 11. März 2021. Alle Infos rund um Zeitplan, Termine, Uhrzeit und die Übertragung live im TV und Stream finden Sie hier.

Vom 11. März bis zum 14. März treten die Biathleten und Biathletinnen des DSV in Nove Mesto na Morave in Tschechien an. Sprint, Leitung, Mixed Staffel und Single Mixed Staffel sind die Disziplinen, die im Wettkampfkalender anstehen. Wir verraten Ihnen alle Termine und Uhrzeiten. Wie der Biathlon-Weltcup 2020/21 in Nove Mesto live im Fernsehen oder Stream gezeigt wird, sagen wir Ihnen zudem.

Biathlon-Weltcup in Nove Mesto, 11. bis 14. März 2021: Termine, Uhrzeiten, ARD oder ZDF?

Donnerstag, 11. März 2021: Sprint Männer, 17.30 Uhr

Freitag, 12. März 2021: Sprint Frauen, 17.30 Uhr

Samstag 13. März 2021: Verfolgung Männer, 14.45 Uhr

Samstag, 13. März 2021: Verfolgung Frauen, 17.15 Uhr

Sonntag, 14. März 2021: Mixed Staffel (W+M), 10.25 Uhr

Sonntag, 14. März 2021: Single Mixed Staffel (W+M), 13.45 Uhr

Biathlon live im TV & Stream verfolgen: Weltcup in Nove Mesto

Die Wettkämpfe im Biathlon-Weltcup werden von den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF im Wechsel übertragen. Von Donnerstag bis Sonntag sendet ARD/ZDF live aus Tschechien und streamt die Rennen in den Disziplinen Sprint, Verfolgung und Staffel zudem live. Welcher Sender vom 11. bis 14. März ausstrahlt, ist derzeit noch unklar. Wir informieren Sie, sobald es hier Neuigkeiten gibt.

Vysočina Arena in Nove Mesto Tschechien: Weltcup in Tschechien

Die Vysočina Arena in Nove Mesto Tschechien liegt in einer Höhe von 620 Metern in der Region Vysočina etwas außerhalb der Stadt Nove Mesto na Morave. Das Biathlon-Stadion wurde 2006 eröffnet und bietet nach einem Umbau im Jahr 2013 8000 Zuschauern im Stadion sowie weiteren 6000 an der Strecke Platz. Bei den Weltcup-Veranstaltungen der IBU seien laut Veranstalter bis zu 35.000 Zuschauer vor Ort. In der Arena können Rennen unter Flutlicht stattfinden und bis zu 15.000 m³ Kunstschnee können pro Tag produziert werden. Der erste Biathlon-Weltcup wurde 2012 in Nove Mesto ausgerichtet, 2013 fanden die Biathlon-Weltmeisterschaften statt und weitere Weltcup-Veranstaltungen, die 2015, 2016, 2018 und 2020 durchgeführt wurden.

Die noch ausstehenden Weltcup-Termine im Biathlon 2020/21

