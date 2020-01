09:40 Uhr

Biathlon in Oberhof 2020 live in TV & Stream - TV-Termine

Der Biathlon von Oberhof findet vom 6. bis 12. Januar 2020 statt (Rennstart ist am Donnerstag, 9.1.2020) und ist die nächste Station bei der Weltcup-Saison 2019/2020. Hier finden Sie alle Infos wie Termine, Zeitplan, Datum, Live-TV & Stream sowie zu Tickets und Karten.

Mit dem Biathlon in Oberhof ( Thüringen) geht der Biathlon-Weltcup 2019/20 nach einer kleinen Weihnachtspause weiter. Die Damen starten am 9.1.20 in die Wettkämpfe, die Herren am 10.1.20. Für die deutschen Sportler wird der Heim-Weltcup etwas Besonderes sein. Denn in Oberhof ist beim Biathlon stets Festtagsstimmung angesagt. Ob ihre Formkurve wie zuletzt weiter ansteigt?

Biathlon Weltcup 2020 in Oberhof: Termine, Zeitplan, Kalender, Start und Datum

Der Biathlon in Oberhof der Damen und Herren geht von Donnerstag bis Sonntag in der Arena am Rennsteig im Thüringer Wald. Start ist am 9. Januar. Der Zeitplan bzw. Rennkalender sieht vor, dass ohne Pause bis Sonntag Wettkämpfe stattfinden.

Donnerstag, 9. Januar: Frauen Sprint über 7.5km, 14.30 Uhr, (live in TV und Stream in ARD )

Freitag, 10. Januar: Herren Sprint über 10km, 14.30 Uhr, (live in TV und Stream in ARD )

) Samstag, 11. Januar: Frauen Staffel 4x6km, 12 Uhr, (live in TV und Stream in ARD )

) Samstag, 11. Januar: Herren Staffel 4x7.5km, 14.15 Uhr, (live in TV und Stream in ARD )

) Sonntag, 12. Januar: Damen Massenstart 12.5km, 12.45 Uhr, (live in TV und Stream in ARD )

) Sonntag, 12. Januar: Herren Massenstart 15km, 14.30 Uhr, (live in TV und Stream in ARD )

Biathlon in Oberhof 2020: Übertragung live im TV, Fernsehen und Stream sehen

Der Biathlon Weltcup in Oberhof wird wieder live in Free-TV und Gratis-Stream zu sehen sein. Sowohl die Frauen als auch die Männer werden wieder komplett in der Übertragung live in TV, Fernsehen und Stream in ARD und ZDF zu sehen sein. Aktuell ist nur noch nicht ganz klar, ob die ARD (Das Erste) oder das ZDF den Biathlon Weltcup 2020 in Oberhof zeigen werden. Vergangene Saison wechselten sich die öffentlich-rechtlichen Sender mit der Übertragung der Wettkampf-Wochenenden ab. Sobald klar, welcher Sender den Biathlon in Oberhof der Herren und Damen live in TV und Stream zeigt, berichten wir hier nach.

Karten, Tickets und Unterkünfte online buchen für den Biathlon in Oberhof - Infos zu der Anfahrt

Wer die Damen und Herren des Biathlon Weltcup 2020 in Oberhof live vor Ort miterleben möchte, benötigt Tickets. Hierfür sollte man sich ranhalten, sind die Karten doch sehr begehrt und schnell vergriffen. Hier finden Sie alle Infos zu den Tickets.

Auch Unterkünfte wie Herbergen, Hotels und Gästezimmer sind schnell ausverkauft. Hier finden Sie Infos zu den Unterkünften.

Wer nach Oberhof kommen will, um die Frauen und Männer live an der Strecke anzufeuern, hat eine teils lange Anreise vor sich. Hier erfahren Sie, wie Sie mit Pkw, Bus oder Bahn anreisen können.

Biathlon Oberhof: Arena am Rennsteig in Thüringen

Das Weltcup-Stadion "Arena am Rennsteig" ist seit 1984 regelmäßig Austragungsort für Biathlon-Weltcup-Rennen. Die Arena wurde für die Biathlon-WM 2004 von 2001 bis 2003 umgebaut. Die Arena am Rennsteig befindet sich auf dem Kamm des Rennsteiges zwei Kilometer außerhalb von Oberhof. Ausführlich und offiziell heißt die Arena übrigens "Lotto Thüringen Arena am Rennsteig". Bis 2003 trug sie den Namen Biathlon-Stadion am Rennsteig, bis Dezember 2007 Rennsteig-Arena Oberhof, bis Dezember 2018 nach dem Sponsor Deutsche Kreditbank DKB-Ski-Arena. Das Stadion fasst 13.000 Zuschauer. Die Geschichte des Ortes reicht weit zurück. Bereits 1953 fand der erste Patrouillenlauf statt, das war der Vorgänger des Biathlon.

Biathlon Weltmeisterschaft findet 2023 in Oberhof statt

Fans des Biathlon dürfen sich auch schon auf das Jahr 2023 freuen. Denn dann steigt die Biathlon WM in Oberhof in Thüringen.

Das sind die weiteren Stationen beim Biathlon-Weltcup:

