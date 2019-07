12:46 Uhr

Biathlon in Oslo 2020: Termine, Live-TV, Datum - alle Infos

Wurde in Oslo vergangenes Jahr Zweite: Franziska Preuß. Biathlon in Oslo 2020: Termine, Live-TV, Datum - alle Infos

Mit dem Biathlon Weltcup in Oslo endet am 22. März 2020 die Biathlon Saison 2019/20. Hier erfahren Sie, wann und wie der Saisonabschluss live in TV, Fernsehen und Stream zu sehen ist. Dazu alle Termine, der Zeitplan, Wettkampfkalender und das Datum. Außerdem: Tickets, Anfahrt, Übernachtung und Stadion.

Der Biathlon Weltcup 2020 in Oslo geht vom 16. bis 22. März, die Wettkämpfe beginnen am Freitag, 20. März 2020. Für meisten Fans ist eine Reise nach Oslo zu weit, sie werden das Spektakel also live in TV, Fernsehen und Stream sehen wollen. Wir verraten, wie das geht und wie die Termine sind. Dazu gibt es Zeitplan, Rennkalender und Datum zu den Starts der Herren und Damen. Außerdem die wichtigsten Links zu Anfahrt, Tickets und Übernachtungsmöglichkeiten.

Biathlon Weltcup 2019/2020: Rennkalender, Datum, Termine

Biathlon in Oslo 2020: Termine, Zeitplan, Start, Datum

Freitag, 20. März: Damen Sprint 7.5km, 13.15 Uhr

Freitag, 20. März: Männer Sprint 10km, 16.45 Uhr

Samstag, 21. März: Frauen Verfolgung 10km, 12.45 Uhr

Samstag, 21. März: Herren Verfolgung 12.5km, 14.30 Uhr

Sonntag, 22. März: Frauen Massenstart, 14 Uhr

Sonntag, 22. März: Herren Massenstart, 15.45 Uhr

Biathlon Weltcup 2020 in Oslo live in TV, Fernsehen und Stream

Auch der Biathlon Weltcup in Oslo im Jahr 2020 wird live in TV, Fernsehen und Stream zu sehen sein. Die TV-Übertragung liegt wieder bei ARD und ZDF, die Biathlon in der Saison 2019/20 live in Free-TV und Gratis-Stream (Mediatheken) zeigen. Aktuell ist nur noch nicht klar, ob ARD oder ZDF das Event in Oslo live übertragen in TV und Stream. Vergangenes Jahr hatten sich die beiden öffentlich-rechtlichen TV-Sender abgewechselt mit der Übertragung der Biathlon-Wettkampf-Wochenenden.

Sobald wir wissen, ob ARD oder ZDF den Biathlon Weltcup 2020 der Frauen und Männer in Oslo übertragen in TV und Stream, geben wir es hier bekannt.

Weltcup im Biathlon der Damen und Herren: Tickets, Anfahrt und Übernachtung

Der Weltcup in Oslo im Biathlon am Holmenkollen ist ein Besuchermagnet. Wer Tickets oder Karten möchte, sollte sich schnell informieren. Hier finden Sie alle Infos zu den Karten.

finden Sie alle Infos zu den Karten. Informationen zur Anfahrt und Übernachtung findet man hier.

Holmenkollen: Weltcup im Biathlon in Oslo 2020: Infos zum Austragungsort

Der Holmenkollen ist ein 371 Meter hoher Hügel nahe Oslo, der Hauptstadt Norwegens. Mit dem Bau der Holmenkollbanen wurde im späten 19. Jahrhundert das Gebiet für Besiedlung und Tourismus erschlossen. Das Gebiet am Holmenkollen wird seit langer Zeit von der Osloer Bevölkerung auch als Sportstätte für Freizeit- und Profisportler genutzt.

Das Biathlon- und Langlaufstadion, dessen Schießstand und Start- und Zielbereich sich zwischen Holmenkollbakken und Midstuen befinden, umfasst viele Kilometer an Loipen. Dort wurden die Biathlon-Weltmeisterschaften 1986, 2000 und 2016 veranstaltet.

Die norwegische Hauptstadt Oslo liegt an der Südküste des Landes am Eingang zum Oslofjord. Oslo ist bekannt für ihre Grünanlagen und Museen.

