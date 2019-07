vor 53 Min.

Biathlon live in Ruhpolding 2020: Übertragung, Termine, Tickets

Tritt beim Biathlon Weltcup 2020 in Ruhpolding an: Roman Rees sprintete beim Biathlon-Weltcup in Soldier Hollow auf den dritten Platz.

Der Biathlon-Weltcup startet 2020 wieder in Ruhpolding. Hier erhalten Sie alle Infos zu Terminen, Datum, Uhrzeiten und der Live-Übertragung in TV und Stream.

Der Biathlon Weltcup in Ruhpolding startet am 15.01.2020 und wird auch in der kommenden Wintersport-Saison wieder live in TV und Stream übertragen. Uhrzeiten und Termine des Weltcups sind bereits jetzt bekannt. Wo die Wettkämpfe live in TV und Stream übertragen werden und wo Sie Tickets für die Arena in Ruhpolding erwerben können erfahren Sie hier.

Biathlon Weltcup 2019/2020: Rennkalender, Datum, Termine

Biathlon Weltcup 2020 in Ruhpolding: Datum, Termine, Uhrzeit 13. – 19. Januar

Mittwoch, 15. Januar: Stadionöffnung, 11 Uhr

Mittwoch, 15. Januar: Frauen Sprint 7,5km, 14.30 Uhr (Siegerehrung 19.30 Uhr im ChampionsPark)

Donnerstag, 16. Januar: Stadionöffnung, 11 Uhr

Donnerstag, 16. Januar: Männer Sprint 10km, 14.30 Uhr (Siegerehrung 19.30 Uhr im ChampionsPark)

Freitag, 17. Januar: Stadionöffnung, 11 Uhr

Freitag, 17. Januar: Damen Staffel 4x6km, 14.30 Uhr (Siegerehrung 19.30 Uhr im ChampionsPark)

Samstag, 18. Januar: Stadionöffnung, 10 Uhr

Samstag, 18. Januar: Herren Staffel, 4x7.5km, 14.15 Uhr (Siegerehrung 19.30 Uhr im ChampionsPark)

Sonntag, 19. Januar: Stadionöffnung, 8 Uhr

Sonntag, 19. Januar: Frauen Verfolgung 10km, 12.15 Uhr (Siegerehrung 19.30 Uhr im ChampionsPark)

Sonntag, 19. Januar: Herren Verfolgung 12.5km, 14.30 Uhr (Siegerehrung anschließend in der Chiemgau Arena)

Biathlon Ruhpolding 2020 live in TV und Stream

Der Biathlon Weltcup in Ruhpolding 2020 wird wieder komplett live in TV, Fernsehen und Stream zu verfolgen sein. Noch ist nicht klar, ob ARD oder ZDF die Wettkämpfe in Oberbayern live zeigen werden. Vergangenes Jahr teilten sich die beiden öffentlich-rechtlichen Sender die Wettkampf-Wochenenden auf und sendeten abwechseln. So wird es auch wieder dieses mal in der Biathlon-Weltcup-Saison 2019/2020 sein. Neben der Übertragung im Free-TV in ARD oder ZDF werden die beiden Sender auch online und gratis einen Live-Stream in ihren Mediatheken anbieten.

Sobald klar ist, ob ARD oder ZDF das Event übertragen, aktualisieren wir diesen Artikel.

Biathlon 2020 in Ruhpolding: Karten, Tickets, Anfahrt und Busreise

Wer Karten oder Tickets für den Biathlon Weltcup in Ruhpolding kaufen oder bestellen möchte, muss sich ranhalten. Biathlon erfreut sich in Deutschland größter Beliebtheit und schon im Hochsommer sind manche Kategorien und Preisklassen teils vergriffen. Karten und Tickets für den Biathlon-Weltcup in Ruhpolding 2020 gibt es bei den bekannten Online-Ticketbörsen. Auch bieten viele Reiseanbieter organisierte Busreisen an. Wer privat mit dem Auto oder der Bahn nach Ruhpolding fahren will, findet hier alle Infos für die Anfahrt bzw. Anreise.

Biathlon Weltcup in Ruhpolding: Die Chiemgau-Arena

Biathlon hat in Ruhpolding eine lange Tradition. Seit den 60er Jahren wird in der oberbayerischen Gemeinde trainiert. Früher hieß die Anlage Stadion am Zirmberg, heute heißt sie Chiemgau-Arena. Die ersten nationalen und internationalen Wettkämpfe wurden ab 1970 am „Maurerhals“ ausgetragen. Da Stadion wurde 1964 gebaut und 2010 umgebaut. Heute fasst das Stadion 13.000 Personen und rund um die Strecke finden nochmals 10.000 Menschen Platz.

Bisher größte Veranstaltungen in Ruhpolding:

Biathlon-Weltmeisterschaften 1979

Biathlon-Weltmeisterschaften 1985

Biathlon-Weltmeisterschaften 1996

Biathlon-Weltmeisterschaften 2012

Biathlon-Weltcups (jedes Jahr)

