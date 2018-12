18:14 Uhr

Bierdusche für Superstar Michael van Gerwen Sport

Der niederländische Top-Spieler wird zum Start des Turniers in London unfreiwillig abgeduscht. Auf der Bühne kämpfte er deswegen mit den Tränen.

London Darts-Superstar Van Gerwen hatte zum Start der in London stattfindenden Weltmeisterschaft eine Schrecksekunde zu überstehen. Der Niederländer wurde am Samstagabend von der Bierdusche eines Fans erwischt. „Ich wusste nicht, wie ich auf diesen Vorfall reagieren soll, weil so was wirklich noch nie passiert ist“, sagte van Gerwen, der auf offener Bühne minutenlang mit den Tränen kämpfte. Auf Twitter nannte MvG den Übeltäter, der ihn unmittelbar vor seinem Einlauf mit Bier vollgespritzt hatte, eine „dumme Person“.

Der Deutsche Max Hopp trifft nun auf Traumgegner van Gerwen

Der Deutsche Max Hopp, der sein nächster Gegner ist, will den Darts-Meister auf andere Art attackieren – sportlich. „Natürlich habe ich Respekt für seine Leistungen. Irgendwann muss man solche Jungs aber auch einmal herausfordern“, sagte Hopp. Der 22-Jährige hat Darts-Deutschland den ersten Sieg bei dieser WM beschert und sich das Traumduell mit Primus van Gerwen auf der größtmöglichen Bühne erspielt. Der alte Hesse besiegte am Samstag den Niederländer Danny Noppert überraschend klar mit 3:0 und steht damit erstmals in seiner Karriere in der 3. Runde des wichtigsten Turniers des Jahres. Dort erwartet Hopp am kommenden Samstag (23.00 Uhr/Sport1 und DAZN) das Duell mit dem niederländischen Weltranglistenersten, der seinen Auftakt ebenfalls souverän gestaltete.

Max Hopp hat bei der Darts-WM bislang sein Soll erfüllt. Bild: Ina Fassbender, dpa

Sein Soll bei der Darts-WM 2019 hat Hopp bereits erfüllt

Mit seiner Leistung zum Start in die WM im Londoner Alexandra Palace setzte „The Maximiser“ ein deutliches Zeichen. Sein Soll hat er mit dem Sieg gegen Noppert bereits erfüllt, das Duell mit van Gerwen wird nun zu einem Bonusspiel. „Jedes Set ist da ein voller Gewinn. Ich hoffe, dass ich es schaffen kann, dass es knapp wird“, erklärte Hopp, der in seiner sechstägigen Wettkampfpause zurück nach Deutschland fliegt und sich in der Heimat auf den Höhepunkt im Ally Pally am kommenden Samstag einstimmt. Hopp war am Samstag der erste deutsche Sieg gelungen, nachdem Martin Schindler und Robert Marijanovic schon in Runde eins gescheitert waren. Am Sonntag zog Gabriel Clemens nach. Der Saarländer schlug Aden Kirk aus England deutlich mit 3:0 und gewann damit das erste Spiel bei seiner WM-Premiere. Clemens reist am Montag ebenfalls nach Deutschland zurück, weil er am Dienstag schon wieder arbeiten muss. Für ihn wartet am Freitag (14.30 Uhr) ein Aufeinandertreffen mit John Henderson aus Schottland. (dpa)

