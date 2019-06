"Bild": Rangnick soll ein Kandidaten beim FC Chelsea sein

Nach dem zweiten Sieg im zweiten Spiel bei der Fußball-WM in Frankreich zieht die deutsche Nationalelf weiter nach Montpellier. Dort soll am Montag im Spiel gegen Südafrika der Gruppensieg perfekt gemacht werden.

Weltmeisterschaft in Frankreich

Frauen-WM 2019: Turnier, Gruppen, Spielorte & der Kader von Deutschland

24 Nationen treten aktuell bei der Frauen Fußball-WM in Frankreich gegeneinander an. Die deutsche Damen-Nationalmannschaft ist mit zwei Siegen in das Turnier gestartet. Fakten und Infos rund um die WM.