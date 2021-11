Billie Jean King Cup 2021: Zeitplan und Übertragung beim früheren Fed-Cup

Der Fed-Cup heißt nun Billie Jean King Cup. Hier finden Sie die Informationen rund um Gruppen, Zeitplan und Übertragung im TV oder Live-Stream.

Der neu getaufte Billie Jean King Cup, ehemals Fed-Cup, wird im November ausgetragen. Ursprünglich sollte der Teamwettbewerb der Damen vom 13. bis 18. April 2021 in Budapest stattfinden. Die Austragung sei aufgrund der Corona-Pandemie aber zu diesem Zeitpunkt aufgrund der "bleibenden Unsicherheiten" nicht möglich, ließ die International Tennis Federation verkünden.

Termin für Billie Jean King Cup 2021 gefunden

Der ehemalige Fed-Cup, heute Billie Jean King Cup 2021 genannt, findet nun vom 1. bis 6. November 2021 in Prag statt.

Alles Wissenswerte zu diesem Turnier und die ursprünglichen Infos dazu, auch zur Übertragung live in TV, Fernsehen und Stream, finden Sie hier.

Der Fed-Cup 2021 – Billie Jean King Cup

Mit Angelique Kerber tritt die deutsche Tennis-Auswahl bei der Premiere des Finalturniers im Billie Jean King Cup an. Neben der dreimaligen Grand-Slam-Turniersiegerin (33 Jahre) nominierte Teamchef Rainer Schüttler noch Andrea Petkovic (34), Anna-Lena Friedsam (27) sowie die Talente Jule Niemeier (22) und Nastasja Schunk (18).

Verzichten muss Schüttler bei dem Wettbewerb vom 1. bis 6. November in Prag auf die deutsche Nummer zwei Laura Siegemund, die nach ihrer Knie-Operation noch ausfällt. "Ich bin mir sicher, dass wir in dieser Konstellation gute Chancen haben, auch in einer schweren Gruppe gegen Tschechien und die Schweiz zu bestehen", sagte Schüttler. Der Wettbewerb war vor gut einem Jahr von Fed Cup in Billie Jean King Cup umbenannt worden. Das Finalturnier wird zunächst mit Gruppenspielen mit je zwei Einzeln und einem Doppel ausgetragen. Die vier Gruppensieger ziehen jeweils ins Halbfinale ein.

Fed-Cup 2021: Termine, Zeitplan, Datum, Gruppen - wann spielt Deutschland?

Es gibt vier Gruppen beim Billie Jean King Cup 2021:

Gruppe A: Frankreich , Russische Tennis Federation, Kanada

, Russische Federation, Gruppe B: Australien , Belarus , Belgien

, , Gruppe C: USA , Spanien , Slowakei

, , Gruppe D: Tschechien , Deutschland , Schweiz

Billie Jean King Cup 2021 - der Spielplan

Alle Spiele des Turniers finden in der O2-Arena in Prag auf zwei verschiedenen Plätzen statt - entweder dem Centre Court oder dem Court One. Den Spielplan zum Billie Jean King Cup 2021 finden Sie hier:

Spiele der Gruppenphase vom Billie Jean King Cup 2021:

Datum Spiele Uhrzeit Platz Montag, 01.11.2021 Frankreich - Kanada 10.30 Uhr Centre Court Montag, 01.11.2021 Belgien - Belarus 10.30 Uhr Court One Montag, 01.11.2021 Tschechien - Deutschland 17.00 Uhr Centre Court Montag, 01.11.2021 Spanien - Slowakei 17.00 Uhr Court One Dienstag, 02.11.2021 Australien - Belgien 10.30 Uhr Centre Court Dienstag, 02.11.2021 Russische Tennis Federation - Kanada 10.30 Uhr Court One Dienstag, 02.11.2021 USA - Slowakei 17.00 Uhr Centre Court Dienstag, 02.11.2021 Deutschland - Schweiz 17.00 Uhr Court One Mittwoch, 03.11.2021 Frankreich - Russische Tennis Federation 10.30 Uhr Centre Court Mittwoch, 03.11.2021 USA - Spanien 17.00 Uhr Court One Donnerstag, 04.11.2021 Australien - Belarus 10.30 Uhr Centre Court Donnerstag, 04.11.2021 Tschechien - Schweiz 17.00 Uhr Court One

Die K.-o.-Runden Spiele vom Billie Jean King Cup 2021:

Datum Spiele Uhrzeit Platz Runde Freitag, 05.11.2021 Russische Tennis Federation - USA 10.30 Uhr Centre Court Halbfinale 1 Freitag, 05.11.2021 Australien - Schweiz 17.00 Uhr Centre Court Halbfinale 2 Samstag, 06.11.2021 Russische Tennis Federation - Schweiz 16.00 Uhr Centre Court Finale

Fed-Cup 2021 live in der Übertragung in TV, Fernsehen und Stream: TV-Termine und Free-TV?

Sie wollen das Fed-Cup Finale 2020/21 live in der Übertragung in TV, Fernsehen und Stream sehen und das möglichst kostenlos, umsonst und ohne Anmeldung im Free-TV und Gratis-Stream? Aller Voraussicht nach wird es keine Übertragung im TV geben, dafür aber im Stream auf sportdeutschland.tv.

Fed-Cup: Infos zum Billie Jean King Cup

Der Fed-Cup 2021 ist die 58. Ausgabe des wichtigsten Turniers zwischen Nationalmannschaften im Damentennis. Für 2020 wurde das Format des Cups geändert. Die wichtigste Änderung ist die sogenannte Welt-Gruppe (Finals). Die bisherigen Weltgruppen werden durch eine Qualifikation im Februar mit 16 Mannschaften und ein Finalturnier im April mit 12 Mannschaften ersetzt. Da die Weltgruppe nun als ein einziges Turnier ausgetragen wird, wurde die Veranstaltung in Fed-Cup-Finale umbenannt. Die Gruppen der unteren Zonen I, II und III bestehen aus Gruppenspielen, die über Auf- oder Abstieg entscheiden.

Regeln:

Die Mannschaften werden in vier Gruppen mit je drei Ländern aufgeteilt und spielen die Gruppen-Phase im "Round Robin"-Format aus. Die vier ersten der Gruppen kämpfen dann im Halbfinale und im Finale um den Billie Jean King Cup. Jedes Spiel besteht aus zwei Einzel-Partien und einem Doppel-Spiel. (AZ)