vor 3 Min.

Bob & Skeleton WM 2020 heute: Termine, Zeitplan und Live-TV

Die Bob- und Skeleton-WM 2020 wird in Altenberg im Erzgebirge ausgetragen. Hier finden Sie alle Infos zu Datum, Uhrzeit, Termine, Rennkalender, Zeitplan und zur Übertragung live in TV, Fernsehen und Stream. Free-TV in ARD & ZDF?

Die Bob- und Skeleton-Weltmeisterschaft 2020 wird zusammen in Altenberg im Erzgebirge ausgetragen. Hier finden Sie alle Infos wie etwa Datum, Uhrzeit, Termine, Rennkalender, Zeitplan und alle Infos zur Übertragung live in TV, Fernsehen und Stream. Free-TV in ARD & ZDF?

Die 64. Bob-Weltmeisterschaft findet bis zum 1. März 2020 statt, zusammen mit der Skeleton-Weltmeisterschaft, auf der Rennschlitten- und Bobbahn Altenberg im Erzgebirge.

Hier nun alle Infos zu Datum, Uhrzeit, Termine, Rennkalender, Zeitplan und Live-TV (ARD und ZDF, die genaue Aufteilung ist noch nicht klar):

Bob & Skeleton WM 2020: Termine, Zeitplan und Live-TV

Zeitplan Bob & Skeleton WM 2020, Woche 1

Dienstag, 18.02.2020

14:00 Training Zweierbob Frauen und Männer

Mittwoch, 19.02.2020

14:00 Training Zweierbob Frauen und Männer

Donnerstag, 20.02.2020

11:00 Abschlusstraining Zweierbob Frauen

11:30 Abschlusstraining Zweierbob Männer

19:00 Eröffnungsveranstaltung Winterdorf Altenberg

Freitag, 21.02.2020

14:00 Zweierbob Frauen – 1. Rennlauf

Frauen – 1. 15:30 Zweierbob Frauen – 2. Rennlauf

Samstag, 22.02.2020 - Übertragung in der ARD ab 10.53 Uhr

11:30 Zweierbob Männer – 1. Rennlauf

Männer – 1. 13:00 Zweierbob Männer – 2. Rennlauf

Männer – 2. 15:30 Zweierbob Frauen – 3. Rennlauf

Frauen – 3. 17:00 Zweierbob Frauen – 4. Rennlauf

Sonntag, 23.02.2020 - Übertragung in der ARD ab 14.28 Uhr

14:30 Zweierbob Männer – 3. Rennlauf

Männer – 3. 16:00 Zweierbob Männer – 4. Rennlauf

Zeitplan Bob & Skeleton WM 2020, Woche 2

Montag, 24.02.2020

14:00 Training Skeleton Frauen und Männer

Dienstag, 25.02.2020

09:00 Training Skeleton Frauen und Männer

Frauen und Männer 14:00 Training Viererbob

Mittwoch, 26.02.2020

09:00 Abschlusstraining Skeleton Frauen

Frauen 10:30 Abschlusstraining Skeleton Männer

Männer 14:00 Training Viererbob

Donnerstag, 27.02.2020

10:00 Skeleton Männer – 1. Rennlauf

Männer – 1. 12:00 Skeleton Männer – 2. Rennlauf

Männer – 2. 15:00 Abschlusstraining Viererbob

Freitag, 28.02.2020

09:30 Skeleton Frauen – 1. Rennlauf

Frauen – 1. 11:00 Skeleton Frauen – 2. Rennlauf

Frauen – 2. 13:00 Skeleton Männer – 3. Rennlauf

Männer – 3. 15:00 Skeleton Männer – 4. Rennlauf

Samstag, 29.02.2020 Übertragung in der ARD ab 09.30 Uhr

09:30 Skeleton Frauen – 3. Rennlauf

Frauen – 3. 11:00 Skeleton Frauen – 4. Rennlauf

Frauen – 4. 13:30 Viererbob – 1. Rennlauf

– 1. 15:00 Viererbob – 2. Rennlauf

Sonntag, 01.03.2020

10:00 Skeleton Mixed Team Wettbewerb

Mixed Team Wettbewerb 13:00 Viererbob – 3. Rennlauf

– 3. 14:30 Viererbob – 4. Rennlauf Abschlussveranstaltung

Skeleton und Bob Weltmeisterschaft: Termine, Zeitplan und Live-TV

Wie die meisten Wintersport-Events werden auch die Bob- und Skeleton-WM 2020 live im Free-TV zu sehen sein. Die Übertragung der Rennen teilen sich die ARD und das ZDF. Dadurch sind alle Fahrten live in der Übertragung in TV, Fernsehen und Stream zu sehen - kostenlos, gratis, umsonst und ohne Anmeldung im Free-TV und Gratis-Stream. Sky oder DAZN übertragen kein Skeleton oder Bob.

Themen folgen