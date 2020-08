10.08.2020

Borussia Dortmund - Austria Wien live im Free-TV und Gratis-Stream – Testspiel-Übertragung

Borussia Dortmund - Austria Wien live im TV und Stream: Die Vereine treffen am 16.8.20 im Testspiel aufeinander. Alle Infos zur Übertragung im Fernsehen und Stream finden Sie hier.

Von Elisa Jebelean

Am Sonntag, 16. August 2020, trifft Borussia Dortmund auf Austria Wien. Beide Vereine bereiten sich auf die neue Fußball-Saison 2020/21 vor. Das Testlager des BVB findet im Schweizer Kurort Bad Ragaz statt.

Auch die Neuzugänge Thomas Meunier und Jude Bellingham sowie Jadon Sancho sind im Testlager dabei. Damit sind nun alle Wechsel-Spekulationen rund um den 20-jährigen Sancho beendet. Das bestätigte auch Sportdirektor Michael Zorc offiziell und gab zu Beginn des Trainingslagers bekannt: "Wir planen mit Jadon. Er wird nächste Saison bei uns spielen. Die Entscheidung ist definitiv."

Wann steht das Testspiel gegen den österreichischen Bundesligisten Austria Wien an? Alle Infos zur Übertragung live im Free-TV und Gratis-Stream bei Sport 1 erhalten Sie hier.

Borussia Dortmund vs. Austria Wien: Wann und wo live im TV und Stream sehen?

Wann findet das Testspiel zwischen Austria Wien und Borussia Dortmund statt? Die wichtigsten Fakten gibt es hier:

Wer: Borussia Dortmund - Austria Wien

- Wettbewerb : Testspiel

: Wann: Sonntag, 16. August, um 15.55 Uhr

Sonntag, 16. August, um 15.55 Uhr Wo : Stadion Schnabelholz

: Stadion Schnabelholz Free-TV: Sport 1

Sport 1 Stream: Sport1 .de

Borussia Dortmund - Austria Wien: Übertragung live im Free-TV und Stream

Sport 1 zeigt die Testspiele einiger Bundesligaklubs live im Free-TV. Die TV-Übertragung beginnt meist etwa fünf Minuten vor dem Anpfiff. Auf Sport1.de gibt es außerdem einen kostenlosen Live-Stream.

Der österreichische Bundesligist Austria Wien beendete die reguläre Saison mit 25 Punkten auf Platz 7, führte allerdings anschließend die Qualifikationsgruppe mit 34 Punkten an. Bei Borussia Dortmund könnte die Bilanz besser sein: Der BVB hat zuletzt zwei von drei Spielen in der Bundesliga verloren. Das Spiel gegen 1899 Hoffenheim endete mit einem 0:4 und auch gegen den 1. FSV Mainz 05 konnte der Verein kein Tor erzielen. Trotzdem spielt Borussia Dortmund ganz oben in der Bundesliga mit: Die Saison 2019/20 konnte der BVB mit 69 Punkten auf Platz 2 beenden - hinter dem Dauermeister FC Bayern.

