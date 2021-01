vor 32 Min.

Borussia Dortmund (BVB) - SC Paderborn live im Free-TV oder Gratis-Stream - DFB-Pokal-Übertragung am 2.2.21

Borussia Dortmund vs. SC Paderborn - so lautet die Begegnung am 2.2.21 im Achtelfinale im DFB-Pokal. Hier gibt es die Infos zur Fußball-Übertragung im Free-TV und Stream.

Bald steht das Achtelfinale beim DFB-Pokal 2020/21 an. Am ersten Tag treffen Borussia Dortmund und der SC Paderborn aufeinander. Das Spiel ist eines von drei Achtelfinal-Spielen, das auch im Free-TV zu sehen sein wird. Das Finale des DFB-Pokals findet am 13. Mai 2021 in Berlin statt. Als Favorit zählt am zweiten Februar Erstligist Borussia Dortmund. In acht Begegnungen konnte der SC Paderborn den BVB kein einziges Mal schlagen. Die Bilanz: Fünf Siege für den BVB und drei Mal ein Unentschieden.

Welche Sender zeigen das Spiel Borussia Dortmund - SC Paderborn im TV und Stream? Gibt es einen Gratis-Stream? In welchem Stadion wird das Spiel ausgetragen? Hier die Informationen zu Übertragung und Termin:

Borussia Dortmund - SC Paderborn live im Free-TV und Gratis-Stream: Übertragung in der ARD

Wann spielt Borussia Dortmund gegen den SC Paderborn? Hier in dieser Übersicht finden Sie alle Infos auf einen Blick:

Partie: Borussia Dortmund - SC Paderborn

- Spieltag : Dienstag, 2. Februar 2021

: Dienstag, 2. Februar 2021 Anpfiff : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr Stadion: Signal Iduna Park , Dortmund

, Free-TV/ Fernsehen : ARD

: Pay-TV : Sky

: Sky Online-Stream: ARD und SkyGo

Das Spiel ist demnach im Bezahl-Fernsehen auf Sky und im Free-TV in der ARD zu sehen. Die ARD bietet auch einen Gratis-Stream im Internet an, zu dem Sie hier gelangen: zur Website.

Übertragung im DFB-Pokal 20/21 mit Borussia Dortmund - SC Paderborn: Die Termine im Achtelfinale im Überblick

Dienstag, 2. Februar, 18.30 Uhr:

Holstein Kiel - SV Darmstadt 98

- RW Essen - Bayer 04 Leverkusen

Dienstag, 2. Februar, 20.45 Uhr:

Borussia Dortmund - SC Paderborn 07

- Werder Bremen - SpVgg Greuther Fürth

Mittwoch, 3. Februar, 18.30 Uhr:

VfL Wolfsburg - FC Schalke 04

- RB Leipzig - VfL Bochum

Mittwoch, 3. Februar, 20.45 Uhr:

VfB Stuttgart - Borussia Mönchengladbach

- SSV Jahn Regensburg - 1. FC Köln

DFB-Pokal-Übertragung: Borussia Dortmund - SC Paderborn ohne Zuschauer

Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie wird auch das Spiel Borussia Dortmund - SC Paderborn nicht vor Zuschauern ausgetragen. Den Vereinen entgehen damit hohe Einnahmen an Eintrittgeldern. Teilweise handelt es sich um Beträge im oberen sechsstelligen Bereich - je nach Größe des Stadions. Das Achtelfinal-Spiel am 2. Februar findet im Signal Iduna Park, Dortmund statt.

SC Paderborn im DFB-Pokal

Der SC Paderborn steht zurzeit mit 22 Punkten auf Platz zehn der 2. Bundesliga-Tabelle. Bisher konnte der SC Paderborn beide ausgetragenen Spiele in der DFB-Pokal-Saison 20/21 gewinnen und schlug sogar den Erstligisten Union Berlin. Hier die Übersicht:

SC Wiedenbrück 0:5 SC Paderborn

0:5 1. FC Union Berlin 2:3 SC Paderborn

Außerdem spielen zwei Top-Torschützen der Saison beim SC Paderborn: Dennis Srbeny führt mit vier Toren die Tabelle der besten Torschützen der Saison 20/21 an. Auch Sven Michel befindet sich mit drei Toren in der Bestenliste.

Borussia Dortmund im DFB-Pokal

Borussia Dortmund steht derzeit auf dem vierten Platz der Bundesligatabelle. Auch beim DFB-Pokal läuft es für den Erstligisten gut: Bisher konnte kein Angreifer die Defensive des BVBs durchbrechen - Dortmund kassierte also noch kein Tor. Hier die Ergebnisse der beiden Spiele im Überblick:

MSV Duisburg 0:5 Borussia Dortmund

0:5 Eintracht Braunschweig 0:2 Borussia Dortmund

