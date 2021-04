Borussia Dortmund - Holstein Kiel live im Free-TV und Gratis-Stream sehen - BVB-Übertragung im DFB-Pokal

Borussia Dortmund - Holstein Kiel live im TV und Stream: Die Vereine treffen am 1.5.21 im Halbfinale des DFB-Pokals aufeinander. Infos zur Übertragung haben wir hier für Sie.

Im Halbfinale des DFB-Pokals treffen am Samstag, 1.5.2021, Borussia Dortmund und Holstein Kiel aufeinander. Beide Vereine haben im Verlauf des Turniers bereits einiges vorzuzeigen: Während der vermeintliche Underdog Holstein Kiel in der zweiten Hauptrunde Rekordmeister Bayern München im Elfmeterschießen bezwingen konnte, haben die Borussen sich tapfer bis ins Halbfinale vorgekämpft - Duisburg 5:0, Braunschweig 2:0, Paderborn 3:2 und im Viertelfinale gegen Gladbach immerhin 1:0. Die Bilanz der beiden Vereine sagt nicht allzu viel aus: Kiel und Dortmund sind bisher nur einmal aufeinander getroffen - am 7.2.2012 im Viertelfinale des DFB-Pokals. Damals unterlagen die Nordlichter den Borussen mit 0:4.

Wo können Sie das Spiel zwischen Dortmund und Kiel live im TV und Stream verfolgen? Wird die Partie auch im Free-TV zu sehen sein? Gibt es einen Gratis-Stream? Die Antworten und alle Infos rund um die Übertragung des Viertelfinales im DFB-Pokal haben wir hier für Sie zusammengestellt.

Dortmund - Kiel live im TV und Stream: Übertragung im DFB-Pokal-Halbfinale am 1.5.21

Wann spielt Dortmund gegen Kiel? Hier in dieser Übersicht finden Sie alle Infos auf einen Blick:

Partie: Borussia Dortmund - Holstein Kiel

- Spieltag : Samstag, 1. Mai 2021

: Samstag, 1. Mai 2021 Anpfiff : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Stadion: Signal Iduna Park Dortmund

Free-TV/ Fernsehen : ARD

: Pay-TV : Sky

: Sky Online-Stream: ARD

Übertragung im DFB-Pokal im Free-TV: Welche Spiele im Halbfinale laufen gratis im Fernsehen und Stream?

Das Halbfinale im DFB-Pokal ist im Free-TV zu sehen: Die ARD überträgt beide Spiele gratis im Fernsehen und Live-Stream. Den Stream gibt es hier auf dieser Seite.

Alle Spiele des DFB-Pokals werden außerdem live vom Münchner Pay-TV-Anbieter Sky übertragen. Auch im Live-Stream sind die Partien des DFB-Pokals über das Skyticket oder ein SkyGo-Abo zu verfolgen.

Datum Begegnung Ort Uhrzeit Übertragung 1. Mai 2021 Borussia Dortmund - Holstein Kiel Dortmund 20.30 Uhr Sky, ARD 30. April 2021 Werder Bremen - Leipzig Bremen 20.30 Uhr Sky, ARD

Borussia Dortmund im DFB-Pokal 2020/21

Die Borussen haben sich mehr oder weniger wacker ins Halbfinale durchgekämpft. Das waren die bisherigen Spiele von Dortmund im Überblick:

1. Hauptrunde : Duisburg 0:5 Dortmund

: 2. Hauptrunde : Braunschweig 0:2 Dortmund

: Achtelfinale: Dortmund 3:2 Paderborn

Viertelfinale: Mönchengladbach 0:1 Dortmund

Holstein Kiel im DFB-Pokal 2020/21

Während sie in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den Oberliga-Verein des 1. FC Rielasingen-Arlen noch leichtes Spiel hatten, trafen die Kieler bereits in der zweiten Runde auf den FC Bayern München. Entgegen aller Erwartung setzte sich der kleinere Verein nach dem Elfmeterschießen gegen den Rekordmeister durch und konnte auch im Achtelfinale gegen den Liga-Kollegen Darmstadt sowie im Viertelfinale gegen Essen überzeugen. Das waren die Begegnungen des Zweitligisten im DFB-Pokal 20/21:

1. Hauptrunde : Holstein Kiel 7:1 1. FC Rielasingen-Arlen

: 2. Hauptrunde : Holstein Kiel 6:5 FC Bayern München (nach Elfmeterschießen)

: (nach Elfmeterschießen) Achtelfinale: Holstein Kiel 7:6 Darmstadt (nach Elfmeterschießen)

Darmstadt (nach Elfmeterschießen) Viertelfinale: Rot-Weiss Essen 0:3 Holstein Kiel

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.