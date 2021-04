Borussia Dortmund - Manchester City live im Free-TV und Stream? Die BVB-Übertragung im CL-Viertelfinale am 14.4.21

Manchester City gegen Borussia Dortmund live im TV und Online-Stream: Läuft die Übertragung in der Champions League gratis im Free-TV, auf DAZN oder Sky? Hier gibt es die Infos zum BVB-Spiel am 14.4.21

Im Viertelfinale der Champions League läuft am 14.4.21 das Rückspiel Borussia Dortmund gegen Manchester City im Live-TV und Stream. Weil der BVB das Hinspiel am 6.4.21 mit 1:2 verloren hat, muss das Team von Edin Terzic alles geben, um noch in das Halbfinale einzuziehen.

Wo Sie die Spiele von Borussia Dortmund live im Fernsehen und Stream verfolgen können, erfahren Sie hier. Werden die Partien im Free-TV und Gratis-Stream ausgestrahlt oder übertragen nur DAZN und Sky?

Borussia Dortmund - Manchester City live im TV und Stream - Free-TV? Übertragung beim Champions-League-Viertelfinale

Hier bekommen Sie eine Übersicht darüber, wie Sie die Spiele des BVB gegen Man City im CL-Viertelfinale live sehen:

Viertelfinale, Hinspiel

Partie : Manchester City - Borussia Dortmund

Wann : 6. April 2021, ab 21 Uhr

Wo : Etihad Stadium

TV-Übertragung: DAZN und Sky-Konferenz

Viertelfinale, Rückspiel

Partie : Borussia Dortmund - Manchester City

: - Wann : 14. April 2021, ab 21 Uhr

: 14. April 2021, ab 21 Uhr Wo : Signal Iduna Park

: TV-Übertragung: Sky

BVB: Alle Termine in der Champions League - Übertragung im TV und Stream

1. Spieltag : 20. Oktober 2020, 21 Uhr, Lazio Rom - Borussia Dortmund , Sky

2. Spieltag : 28. Oktober 2020, 21 Uhr, Borussia Dortmund - Zenit St. Petersburg , Sky

3. Spieltag : 4. November 2020, 21 Uhr, FC Brügge - Borussia Dortmund , Sky

4. Spieltag : 24. November 2020, 21 Uhr, Borussia Dortmund - FC Brügge , DAZN und Sky-Konferenz

5. Spieltag : 2. Dezember 2020, 21 Uhr, Borussia Dortmund - Lazio , Sky

6. Spieltag: 8. Dezember 2020, 18.55 Uhr, Zenit - Borussia Dortmund , DAZN und Sky-Konferenz

Achtelfinale (Hinspiel): Mittwoch, 17. Februar 2021, Sevilla - Borussia Dortmund , DAZN

Achtelfinale ( Rückspiel ): Dienstag, 9. März 2021, Borussia Dortmund - Sevilla , Sky

Viertelfinale (Hinspiel): Dienstag, 6. April 2021, 21 Uhr, Manchester City - Borussia Dortmund , DAZN

Viertelfinale ( Rückspiel ): Mittwoch, 14. April, 2021, 21 Uhr, Borussia Dortmund - Manchester City , Sky

Borussia Dortmund in der CL 20/21: Die Spiele live im TV und Stream auf DAZN/Sky? Oder im Free-TV?

Wann sind die Partien von Borussia Dortmund für Fans im Free-TV oder Stream zu sehen? Werden die Spiele kostenfrei übertragen? Die Rechte für die CL-Saison 2020/21 sicherten sich die kostenpflichtigen Streaming-Anbieter Sky und DAZN. Sie übertragen die CL-Partien im Wechsel, Sky sendete in der Gruppenphase vier, DAZN zwei Spiele. Das Heimspiel der Borussen gegen den FC Brügge am 24. November und die Partie Zenit vs. Borussia Dortmund am 8. Dezember übertrug DAZN, alle anderen Partien der Gruppenphase waren auf Sky zu sehen. Das Hinspiel im Achtelfinale zeigte DAZN, das Rückspiel läuft auf Sky.

Rückblick: Wie hat der BVB in der CL gespielt? Geschichte, Ergebnisse und Resultate

Borussia Dortmund hat in der Champions League insgesamt an 140 Spielen teilgenommen, 65 Siege und 47 Niederlagen davongetragen. Im Jahr 1997 gewann Borussia Dortmund die Champions League - damals wählte sie der internationale Verband der Sportjournalisten außerdem zur Welt-Mannschaft des Jahres. 2013 stand des Team von Borussia Dortmund erneut im Finale der Champions-League.

Borussia Dortmund tritt in der Champions League und im aktuellen Kader mit Marco Reus als Kapitän, Mats Hummels als Stellvertreter und dem Schweizer Lucien Favre als Trainer an.

