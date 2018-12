vor 23 Min.

Borussia Dortmund - Mönchengladbach heute live im TV und Stream

Borussia Dortmunds Stürmer Paco Alcacer will auch gegen Mönchengladbach jubeln. Das Spiel wird heute Abend live im Free-TV und Live-Stream übertragen.

Zum Abschluss der Bundesliga-Hinrunde steht das Duell des Tabellenführers BVB gegen den Zweiten Gladbach an. Zu sehen gibt es das Spiel heute kostenlos im Free-TV.

Es ist die Hinrunde der Borussia: Als Herbstmeister steht bereits seit längerer Zeit die Borussia aus Dortmund fest, auf Platz zwei rangiert die Borussia aus Mönchengladbach. Passend dazu spielen beide Mannschaften zum Abschluss des Bundesliga-Jahres gegeneinander. Anstoß ist heute am Freitag, 21. Dezember, um 20.30 Uhr. Für die Fans eine gute Nachricht: Das Spiel wird heute Abend nicht nur im Pay-TV bei Eurosport, sondern auch live im Free-TV und im Live-Stream übertragen.

BVB gegen Gladbach heute live im TV und Stream

Dabei hat das ZDF den Zuschlag erhalten, das Spiel zeigen zu dürfen. Das ist Teil des TV-Deals, das der öffentlich-rechtliche Sender ausgehandelt hat und der noch bis 2021 gültig ist. Demnach ist das Freitagabendspiel am 1., 17. und 18. Spieltag live im Free-TV zu sehen. Wurde zu Saisonbeginn die Begegnung zwischen dem FC Bayern und der TSG Hoffenheim übertragen, ist nun Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach zu sehen. Zum Rückrundenstart am 18. Januar wird das ZDF dann wieder die Bayern gegen Hoffenheim zeigen.

Es ist eine Ausnahme, denn für gewöhnlich sind Live-Spiele der Bundesliga ausschließlich im Pay-TV zu sehen.

Wie gehabt, sind alle Freitags- und Montagsspiele sowie fünf Partien am Sonntag im kostenpflichtigen Eurosportplayer von Eurosport zu sehen.

Den Rest überträgt Sky in seinem TV-Angebot sowie auf den Plattformen SkyGo und SkyTicket.

Alle Details zur Bundesliga und zur Champions League im TV - welcher Sender wann welches Spiel überträgt - finden Sie hier

So sehen Sie heute Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach live im TV und Stream

Wer sich das Duell des Tabellenführers BVB gegen Mönchengladbach ansehen möchte, kann also auf eines der seltenen Live-Spiele im Free-TV zurückgreifen. Das ZDF startet seine Übertragung um 20.15 Uhr, also eine Viertelstunde vor Spielbeginn. Zu sehen gibt es das Spiel sowohl im Free-TV als auch im Live-Stream. Als Moderatorin wird Katrin Müller-Hohenstein Oliver Kahn als Experten im Studio begrüßen, kommentieren wird die Partie Oliver Schmidt. Einen entsprechenden Link zum Live-Stream finden Sie hier. Smartphone-User können das Spiel auch in der ZDF-Mediathek verfolgen. Der Download der App ist kostenlos. Android-User finden den Download-Link hier, Benutzer des Apple-Betriebssystems iOS können die App hier zum Download abrufen.

Natürlich wird das Spiel auch im Eurosport-Player von Eurosport übertragen. Dieser ist aber kostenpflichtig. Den Link zum Live-Stream im Europsport-Player finden Sie hier. Der Download der App ist auch hier kostenlos. Apple-User finden die iOS-Version des Eurosport-Players hier, Android-User finden den Download hier.

