Borussia Dortmund vs. Zenit St. Petersburg im Free-TV und Stream? BVB-Übertragung in der CL heute am 28.10.20

Champions League 20/21

vor 21 Min.

Borussia Dortmund vs. Zenit St. Petersburg im Free-TV und Stream? BVB-Übertragung in der CL heute am 28.10.20

Wann Borussia Dortmund in der CL 20/21 live im TV und Stream zu sehen ist, das erfahren Sie hier - ob im Free-TV, auf DAZN oder Sky? Bild: Guido Kirchner, dpa (Archiv)