vor 19 Min.

Borussia Dortmunds Youngster Reyna im Porträt: Am Anfang steht ein Drama

Giovanni Reyna gehört bei Borussia Dortmund zu einer Riege Hochbegabter. Dabei musste der 17-jährige US-Amerikaner früh einen Schicksalsschlag verkraften.

Von Florian Eisele

Es wirkt, als ob Borussia Dortmund auf einen unerschöpflichen Quell an sehr jungen, sehr begabten und sehr schnellen Spielern verfügt. Das Einzige, was sich verändert: Sie betreten die Bühne Bundesliga immer noch früher. Eigentlich müssten derzeit alle Lobeshymnen dem gerade mal 17 Jahre alten, englischen Wunderkind Jude Bellingham gehören – wenn es nicht den gleichtaltrigen Giovanni Reyna geben würde. Der US-Amerikaner katapultierte sich am ersten Spieltag der Bundesligasaison mit einer Gala-Leistung in die erste Reihe der BVB-Talente: Das erste Tor gegen Mönchengladbach erzielte er nach einem Doppelpass mit Bellingham selbst. Der Elfmeter, der zum zweiten Tor führte, resultierte aus einem Foul an Reyna.

An diesem Samstag werden 6000 Zuschauer in der Augsburger Arena Gelegenheit haben, die Spielkunst des Toptalents aus nächster Nähe zu sehen. Sein Trainer Lucien Favre – nicht gerade bekannt dafür, in Superlativen zu sprechen – gerät bei Reyna für seine Verhältnisse ins Schwärmen: „Seine Bewegungen sind gut, er ist torgefährlich, auch als Vorbereiter. Gio bringt sehr viel mit für einen Spieler, der erst 17 Jahre alt ist.“ Favre, der selbst ein filigraner Spielgestalter war, endet mit einem der größten Komplimente, zu denen er fußballerisch imstande zu sein scheint: Bei Reyna merke man, „dass er den Fußball spürt“.

Giovanni Reynas Bruder gestorben: "Das trägt er überall mit sich hin"

Dieses Gefühl ist einer der Gründe, warum nicht nur Anhänger von Borussia Dortmund eine zarte Hoffnung darauf hegen, dass der Meister erstmals seit acht Jahren mal nicht FC Bayern heißen könnte. Dass im Milliardengeschäft Profi-Fußball Vieles von einer Gruppe Teenager abhängt, gehört zu den Absurditäten der Branche. Als Borussia Dortmund 2012 das letzte Mal den Meistertitel holte, waren die heutigen Topstars im BVB-Trikot noch Kinder: Erling Haaland und Jadon Sancho waren zwölf, Bellingham und Reyna sogar nur neun Jahre alt.

Das Jahr, der bis dato letzten BVB-Meisterschaft wird für Giovanni Reyna aus einem anderen, schrecklichen Grund für immer in Erinnerung bleiben. 2010 diagnostizierten die Ärzte bei seinem vier Jahre älteren Bruder Jack Krebs, zwei Jahre später stirbt er. Wie eng die Verbindung zwischen den beiden Jungen war, zeigt bis heute eine Tätowierung, die Giovanni auf seinem Unterarm hat: „Love Jack“.Der Ältere war nicht nur Giovannis Bruder, sondern auch sein Helfer und Vorbild. Anstatt an dem Schmerz zu zerbrechen, wuchs Giovanni jedoch daran und entwickelte früh eine ungewöhnliche Reife.

Der Vater der beiden, der frühere Bundesligaspieler Claudio Reyna, (Leverkusen, Wolfsburg), ist sich sicher, dass dieser Umstand einen Großteil der Persönlichkeit seines Sohnes ausmacht. Einem US-Portal sagte er: „Das trägt er überall mit sich hin. Es ist mit Sicherheit einer der Gründe, warum er so erwachsen ist, wie er ist. Weil er damit klar kommen musste.“

Lesen Sie mehr zum Duell des FCA gegen Dortmund:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen