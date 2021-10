Boston Marathon 2021: Übertragung im TV und Stream, Termin und Wissenswertes

Heute am 18. Oktober 2021 wird der 125. Boston Marathon übertragen. Sportlerinnen und Sportler können am diesjährigen Marathon-Rennen sowohl vor Ort als auch virtuell teilnehmen. Lesen Sie hier alles Wichtige rund um die Veranstaltung, den Termin und die Übertragung im TV und online.

Boston Marathon 2021: Im Oktober 2021 gehen Sportlerinnen und Sportler im US-amerikanischen Boston bei dem angesehenen Marathon-Lauf an den Start. Der 2. älteste Marathon findet traditionell am 3. Montag im April statt, wurde 2021 wegen der Corona-Pandemie aber auf Oktober verschoben. Wann genau findet das Rennen statt? Wo kann man das Rennen mit dem Einhorn im Logo auf dem Bildschirm verfolgen? Alles, was Sie rund um Termine, Uhrzeiten, Übertragung im Free-TV oder Live-Stream und die Veranstaltung wissen müssen, finden Sie in diesem Artikel.

Der Boston Marathon heute live im Free-TV und als Live-Stream?

In den USA wird der Boston Marathon 2021 live auf dem Lokalsender WBZ-TV und bei NBC Sports gesendet. Video-Highlights und weitere Informationen sind außerdem auf den Websites der Sender zu finden. Online bietet NBC über den Streaming-Dienst Peacock Premium außerdem einen kostenpflichtigen Live-Stream an, der in Deutschland jedoch noch nicht verfügbar ist. Wer auf eine Live-Übertragung verzichten kann, sieht sich den Marathon einige Tage später beim Pay-TV-Sender Eurosport 2 an. Hier wird er an folgenden Terminen ausgestrahlt:

Datum Uhrzeit Sender Montag, 18.10.21 23.00 Eurosport 2 Freitag, 29.10.21 21.00 Eurosport 2

Termine, Datum und Uhrzeit des Boston Marathon 2021

Der Boston Marathon fand am Montag, 11. Oktober 2021 statt, er wurde aufgrund der Pandemie von April in den Herbst verschoben. Die genaue Uhrzeit und alle weiteren Details erfahren Teilnehmerinnen und Teilnehmer kurz vor dem Start des Rennens. Aufgrund der Pandemie sind alle Helfenden geimpft, was den Teilnehmern ebenfalls nahegelegt wird. Nicht geimpfte Läufer müssen ein negatives Testergebnis vorweisen, vom 8. bis zum 10. Oktober werden die Impfzertifikate der Athletinnen und Athleten überprüft. Die Testphase für Nichtgeimpfte beginnt 72 Stunden vor dem Rennen. Auch virtuell können insgesamt 70.000 Teilnehmende aus der ganzen Welt die Marathondistanz absolvieren. Der vorgegebene Zeitraum ist hierfür der 8. bis 10. Oktober. Weitere Infos zur Teilnahme veröffentlicht der Veranstalter Boston Athletic Association (B.A.A.) in naher Zukunft.

Geschichtsträchtiges Rennen: Der Boston Marathon

Ein Jahr nach dem ersten Marathonlauf bei den Olympischen Spielen in Griechenland 1896 wurde 1897 zum ersten Mal der Boston Marathon veranstaltet. Er ist somit weltweit der zweitälteste Marathonlauf. Eigentlich findet er jährlich am dritten Montag im April, dem Patriots' Day, statt. 2020 wurde er jedoch aufgrund der Corona-Pandemie erstmals abgesagt, 2021 wurde er auf Oktober verschoben. Während anfangs nur 15 Teilnehmer dabei waren, ist der Marathon inzwischen so beliebt, dass die Teilnehmerzahl begrenzt wird. Mitlaufen darf nur, wer eine entsprechende sportliche Leistung vorweisen kann.

Ein Einhorn als Symbol des Boston Marathon

Seit langer Zeit steht das Einhorn symbolisch für den Boston Marathon. Über den genauen Ursprung kann nur spekuliert werden. Heute soll es Läuferinnen und Läufer dazu inspirieren, sich stets weiter zu verbessern, um einem eigentlich unerreichbaren Ziel näher zu kommen: so wie Helden in der Mythologie ein Einhorn niemals erwischen, aber dennoch nicht aufgeben.

Die besten Läuferinnen und Läufer des Boston Marathon

Den Streckenrekord der Männer beim Boston Marathon hält der Kenianer Geoffrey Kiprono Mutai. 2011 erreichte er das Ziel in 2:03:02 h. Als schnellste Frau gilt mit einer Zeit von 2:19:59 h aktuell Bizunesh Deba aus Äthiopien. Aus Deutschland ist Uta Pippig die erfolgreichste Teilnehmerin. Dreimal in Folge gewann sie als erste Frau den Boston Marathon in den Jahren 1994 bis 1996.

