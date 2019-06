vor 57 Min.

Boxen 2019: Nächste Kämpfe, Termine, Ergebnisse

Alle Infos zum Boxen inklusive Kampf-Kalender: Wann sind die nächsten Kämpfe? Wo gibt es eine Live-Übertragung in Stream und TV? Und: Wer hat welchen Boxkampf gewonnen?

Boxen: Alle Kämpfe 2019 in der Termin-Übersicht

Alle Ergebnisse zu wichtigen Box-Kämpfen 2019

Infos zur Übertragung in Live-Stream und TV

Der nächste Kampf im Kalender: Tyson Fury gegen Tom Schwarz

Boxen im Jahr 2019 – das bedeutet spannende Kämpfe, viel Dramatik und Leidenschaft. Legendär ist bereits jetzt der Kampf zwischen Anthony Joshua und Andy Ruiz Jr., der Anfang Juni stattfand. Der klare Außenseiter Ruiz Jr. schickte den bis dahin amtierenden Dreifach-Weltmeister Joshua vier Mal auf die Bretter – und erklomm mit seinem Sieg schließlich den Schwergewichts-Thron.

In dieser Übersicht finden Sie die Ergebnisse aller wichtigen Boxkämpfe 2019. Außerdem geben wir einen Ausblick auf das Rest-Programm in diesem Jahr: mit einer Kalender-Übersicht aller noch stattfindenden Termine und Kämpfe inklusive Informationen zur Übertragung in Live-Stream und (Free)-TV. Der nächste Kampf, der ansteht: das Duell zwischen Tyson Fury und Tom Schwarz.

Boxen-Termine: Die nächsten Kämpfe im Fight-Kalender 2019

Die Kalender-Termine wichtiger Boxkämpfe im Jahr 2019 auf einen Blick – von Fury über Thurman bis Schwarz. In der Übersicht finden Sie das Datum/den Termin der nächsten Kämpfe sowie die Namen der Kontrahenten und die Gewichtsklasse, in der gekämpft wird.

Termin Kämpfer I Kämpfer II Gewichtsklasse 03.08.2019 Spence Jr - Porter Weltergewicht 20.07.2019 Thurman - Pacquiao Weltergewicht 12.07.2019 Brant - Murata Mittelgewicht 29.06.2019 Charlo - Adams Mittelgewicht 28.06.2019 Commey - Beltran Leichtgewicht 28.06.2019 Andrade - Sulecki Mittelgewicht 23.06.2019 Harrison - Charlo Superweltergewicht 21.06.2019 Cancio - Machado Superfedergewicht 19.06.2019 Ioka - Palicte Super-Fliegengewicht 15.06.2019 Briedis - Głowacki Cruisergewicht 15.06.2019 Warrington - Galahad Federgewicht 15.06.2019 Fury - Schwarz Schwergewicht

Boxen: Alle Kampf-Ergebnisse 2019

Die Ergebnisse wichtiger Boxkämpfe 2019 auf einen Blick – von Álvarez über Pacquiao bis hin zu Wilder. In der Übersicht finden Sie die Termine, an denen die Fights stattgefunden haben. Außerdem die Namen der Kämpfer, die Gewichtsklasse und natürlich Informationen darüber, wie der jeweilige Kampf ausgegangen ist (die Erklärungen für die Abkürzungen finden Sie in einer Übersicht direkt unter der Tabelle).

Termin Kämpfer I Ergebnis Kämpfer II Gewichtsklasse 01.06.2019 Joshua TKO Ruiz Jr Schwergewicht 01.06.2019 Kelly D Robinson Weltergewicht 18.05.2019 Rodriguez KO Inoue Bantamgewicht 18.05.2019 Wilder KO Breazeale Schwergewicht 18.05.2019 Baranchyk UD Taylor Superleichtgewicht 11.05.2019 Navarrete TKO Dogboe Superbantamgewicht 11.05.2019 Berchelt TKO Vargas Superfedergewicht 11.05.2019 Hurd UD Williams Superweltergewicht 04.05.2019 Álvarez UD Jacobs Mittelgewicht 04.05.2019 Ancajas KO Funai Super-Fliegengewicht 01.05.2019 Minamoto MD Abe Federgewicht 27.04.2019 Easter Jr. D Barthelemy Leichtgewicht 27.04.2019 Prograis TKO Relikh Superleichtgewicht 26.04.2019 Wangek UD Estrada Super-Fliegengewicht 26.04.2019 Roman MD Doheny Superbantamgewicht 20.04.2019 Crawford TKO Khan Weltergewicht 20.04.2019 Garcia KO Granados Weltergewicht 12.04.2019 Lomachenko KO Crolla Leichtgewicht 30.03.2019 Acosta KO Lopez Halbfliegengewicht 16.03.2019 Tanaka UD Taguchi Fliegengewicht 16.03.2019 Spence Jr UD Garcia Weltergewicht 09.03.2019 Porter SD Ugás Weltergewicht 02.03.2019 Castano D Lara Superweltergewicht 23.02.2019 Dirrell TD Yıldırım Supermittelgewicht 23.02.2019 DeGale UD Eubank Jr Supermittelgewicht 10.02.2019 Ramirez MD Zepeda Superleichtgewicht 09.02.2019 Vargas UD Manzanilla Superbantamgewicht 09.02.2019 Davis KO Ruiz Superfedergewicht 02.02.2019 Alvarez UD Kovalev Halbschwergewicht 02.02.2019 Commey TKO Chaniev Leichtgewicht 02.02.2019 Garcia UD Cheeseman Superweltergewicht 26.01.2019 Rojas UD Xu Federgewicht 19.01.2019 Warren UD Oubaali Bantamgewicht 19.01.2019 Jack UD Browne Halbschwergewicht 19.01.2019 Pacquiao UD Broner Weltergewicht

Was bedeuten die Abkürzungen beim Boxen?

KO = Knockout

TKO = Technischer Knockout

UD = Einstimmiger Punktsieg (Unanimous Decision)

SD = Geteilte Entscheidung (Split Decision)

MD = Mehrheitsentscheidung (Majority Decision)

D = Unentschieden (Draw)

Mehr zum Thema Boxen:

