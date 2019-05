vor 55 Min.

Bradl sorgt für den Lichtblick

Zahlinger fährt auf Platz zehn. Marcel Schrötter kämpft mit Problemen und ergattert nur einen WM-Punkt

Die Saison-Premiere von Stefan Bradl kann sich sehen lassen. Der Moto2-Weltmeister von 2011 fuhr in der MotoGP-Klasse bei seinem Saisondebüt auf Rang zehn. „Ich habe fast keine Fehler gemacht. Top Ten war das Ziel. Das hätte ich vor dem Rennen sofort unterschrieben. Wir können alle zufrieden sein“, sagte der 29 Jahre alte Zahlinger. Bradl arbeitet in diesem Jahr als Testfahrer und hatte für das Rennen eine Wildcard erhalten. Überlegener Sieger wurde Lokalmatador Marc Márquez. Der siebenmalige Weltmeister ist nach seinem zweiten Saisonerfolg im vierten Rennen auch neuer Gesamtführender.

Für Marcel Schrötter haben sich die Hoffnungen auf den ersten Sieg in der Motorrad-WM-Serie wieder nicht erfüllt. Nach zwei Podestplätzen in den ersten drei Rennen der Saison musste sich der Moto2-Pilot beim Großen Preis von Spanien in Jerez am Sonntag mit mehr als 16 Sekunden Rückstand hinter Sieger Lorenzo Baldassarri aus Italien mit Rang 15 begnügen und fiel in der Gesamtwertung auf Platz drei zurück. „Nicht unser Wochenende. Wir lernen und versuchen es wieder. Wollen das nicht als Ausrede teilen, sondern sagen, an diesem Wochenende kamen ein paar kleine Themen zusammen“, twitterte Schrötter nach seiner schlechtesten Saisonplatzierung.

Nach Rang 14 im Qualifying hatte Schrötter auch im Rennen keine wirkliche Chance auf einen Podestplatz. Der Bayer kam schon nicht besonders gut vom Start weg, fuhr der Spitze weit hinterher und musste sich am Ende mit einem WM-Punkt begnügen. Sein Teamkollege Thomas Lüthi aus dem Memminger Dynavolt-Intact-Team hielt bei idealen Bedingungen in Spanien den Kontakt zur Spitze. Der Schweizer beendete den verkürzten Lauf als Vierter und überholte seinen Garagenkollegen Schrötter in der WM-Wertung. Lukas Tulovic aus Eberbach und Philipp Öttl aus Ainring verfehlten die Punkteränge auf den Plätzen 19 und 23 klar. Das Rennen wurde nach schweren Stürzen in der ersten Runde abgebrochen und nach einem Neustart über eine verkürzte Distanz ausgefahren. Der nächste Lauf steigt am 19. Mai in Le Mans. (dpa, AZ)

