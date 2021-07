So sehen Sie das Spiel Brasilien gegen Deutschland: Olympia 2021

Olympia 2021: So sehen Sie Brasilien gegen Deutschland. Hier bei uns erhalten Sie alle Infos zu Übertragung live im Free TV und Stream, Termin und Uhrzeit.

Bald startet das olympische Fußballturnier 2021. Der DFB gab kürzlich bekannt, dass auch Deutschland in diesem Jahr mit dabei sein wird. Am 21. Juli 2021 startet die Gruppenphase im Sapporo Dome, dem Fußballstadion in Japan. Insgesamt vier Gruppen à jeweils sechs Fußball-Mannschaften sind mit von der Partie - darunter auch Deutschland. Im Gegensatz zur Fußball-Europameisterschaft, die vergangenen Sonntag endete und deren Austragungsstadien zum Teil mehr als gut besucht waren, werden bei Olympia in diesem Jahr gar keine Zuschauer die Stadienplätze füllen.

Wo können Sie das Spiel Brasilien - Deutschland bei Olympia 2021 sehen? Wir sagen es Ihnen. Hier in unserem Artikel haben wir für Sie alle Infos zu Übertragung live im Free TV und Stream, Termin und Uhrzeit zusammengefasst.

Olympia 2021: Brasilien gegen Deutschland - Termin und Uhrzeit

Die deutsche Mannschaft spielt erneut gegen Brasilien. Bei Olympia 2021 findet die Partie am 22. Juli 2021 statt. Anstoß ist um 10:30 Uhr. Die beiden Mannschaften sind in Gruppe D der vier verschiedenen.

Am selben Tag spielen dann auch die Elfenbeinküste und Saudi Arabien gegeneinander - ebenfalls aus Gruppe D.

Olympia 2021: Brasilien gegen Deutschland - Übertragung live im Free TV und Stream

Die Partie Brasilien - Deutschland bei den olympischen Fußballspielen 2021 in Japan wird im deutschen Free TV übertragen. Die ARD konnte sich die Lizenzen sichern und strahlt das Spiel live im Fernsehen wie auch in einem Stream aus.

Über diesen Link gelangen Sie zum Livestream der ARD: Brasilien - Deutschland live

Auch der Streaming-Dienst DAZN wird das Spiel der deutschen Mannschaft im Stream übertragen. Dieser ist allerdings kostenpflichtig. Laut Anbieter kostet ein Abonnement monatlich 14,99 Euro und im Jahr liegen die Kosten bei 149,99 Euro. Durch ein Abo kann Sport aus der ganzen Welt online gestreamt werden.

Olympia 2021: Das ist der deutsche Kader

Trainer Stefan Kuntz erhielt einige Absagen für die deutsche Teilnahme beim olympischen Fußballturnier 2021. Der Grund: Viele Top-Clubs können aktuell in der Vorbereitung für die Bundesliga keine Spieler entbehren. Doch Deutschland ist trotzdem mit einer Mannschaft aufgestellt und fährt Mitte/Ende Juli nach Japan. Wir haben den deutschen Kader nachfolgend für Sie zusammengestellt:

Florian Müller (VfB Stuttgart), Luca Plogmann (Werder Bremen), Benjamin Henrichs (RB Leipzig) in der Abwehr, Amos Pieper (Arminia Bielefeld), David Raum (TSG 1899 Hoffenheim), Jordan Torunarigha (Hertha BSC), Felix Uduokhai (FC Augsburg), Keven Schlotterbeck (SC Freiburg), Nadiem Amiri (Bayer 04 Leverkusen), Maximilian Arnold (VfL Wolfsburg), Ismail Jakobs (1. FC Kökn), Max Kruse (1. FC Union Berlin), Eduard Löwen (VfL Bochum), Arne Maier (Hertha BSC), Marco Richter (FC Augsburg), Anton Stach (SpVgg Greuther Fürth), Cedric Teuchert (1. FC Union Berlin), Ragnar Ache (Eintracht Frankfurt), im Tor ist Sven Brodersen (Yokohoma FC).

Stefan Kuntz ist der Trainer des deutschen Kaders, der die Mannschaft bei Olympia 2021 zum Sieg führen will. Foto: Marton Monus, dpa

Olympia 2021: Die Teilnehmer

Das sind alle teilnehmenden Fußball-Mannschaften von Olympia 2021 im Überblick:

Gruppe A:

Frankreich

Japan

Mexiko

Südafrika

Gruppe B:

Honduras

Neuseeland

Rumänien

Südkorea

Gruppe C:

Ägypten

Argentinien

Australien

Spanien

Gruppe D: