So sehen Sie Bremen - Hansa Rostock: Übertragung der 2. Bundesliga

Bremen spielt am 5. Spieltag in der 2. Bundesliga 2021/22 heute gegen Hansa Rostock. Hier finden Sie die Infos zur Übertragung und einen Liveticker.

Am 23. Juli 2021 ist die 2. Bundesliga in ihre 48. Spielzeit gestartet. Am 5. Spieltag der Saison 2021/2022 treffen Absteiger Werder Bremen und Hansa Rostock aufeinander. Das Spiel wird heute im Weser-Stadion in Bremen ausgetragen.

Hier in diesem Artikel erhalten Sie alle Infos zur Übertragung live im TV und Stream. Außerdem gibt es einen Liveticker, der Ihnen die Highlights des Spiels aktuell präsentiert.

Bremen - Hansa Rostock in der 2. Bundesliga: Termin und Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Hansa Rostock ist am 29. August 2021 bei Werder Bremen zu Gast. Um 13.30 Uhr wird das Spiel im Weser-Stadion angestoßen. Das Bremer Stadion hat eine Kapazität von 42.100 Plätzen, aufgrund der derzeitigen Lage kann das Fassungsvermögen aber nicht voll ausgeschöpft werden.

Bremen gegen Hansa Rostock: Übertragung heute im Free-TV und Live-Stream?

Die Partie Bremen gegen Hansa Rostock wird nicht im Free-TV zu sehen sein. Die ARD-Sportschau zeigt aber gegen 18.30 Uhr einige Rückblicke der Partie im Fernsehen.

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt alle Partien der 2. Bundesliga live im TV und Stream - auch Bremen gegen Hansa Rostock. Eine halbe Stunde vor Anstoß - also um 13 Uhr - beginnt die Sendung zum Spiel.

DAZN zeigte in den vergangenen Saisons jeweils Highlights nach den Sendungen, allerdings ist dies in dieser Saison nur für die 1. Bundesliga der Fall. Sie können also nicht damit rechnen, dass die Spiele der 2. Bundesliga bei DAZN übertragen, oder zusammengefasst werden.

Lesen Sie dazu auch

Hier die wichtigsten Informationen zum Spiel im Überblick:

Spiel: Bremen gegen Hansa Rostock , 5. Spieltag der 2. Bundesliga 2021/22

gegen , 5. Spieltag der 2. 2021/22 Datum: Sonntag, 29. August 2021

Sonntag, 29. August 2021 Uhrzeit: 13.30 Uhr

13.30 Uhr Ort: Weser-Stadion, Bremen

Weser-Stadion, Übertragung im Free-TV: keine

keine Übertragung im Pay-TV: Sky

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Liveticker zu Bremen - Hansa Rostock: Aufstellung, Spielstand, Ergebnis, Tabelle, Spielplan der 2. Bundesliga 2021/22

Über unser Datencenter sehen Sie den Liveticker zum Spiel Bremen - Hansa Rostock. Falls Sie keine Zeit haben die gesamte Partie zu verfolgen, bietet Ihnen unser Liveticker den Spielverlauf in Echtzeit. Es werden unter anderem Ergebnisse, Platzierungen, Tore und Chancen aufgelistet.

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Bremen vs. Hansa Rostock - Bilanz und Infos

Nach insgesamt fünf Spieltagen steht Werder Bremen in der Tabelle der 2. Bundesliga mit fünf Punkten auf Platz 9. Die Mannschaft hat zweimal ein Untentschieden und einmal einen Sieg erspielt. Auch eine Niederlage musste Bremen in den vergangenen vier Spielen einstecken. Werder Bremen spielte 41 Jahre lang konstant in der ersten Bundesliga. In der vergangenen Saison landete die Mannschaft mit der Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach auf dem letzten Tabellenplatz und muss nun in der 2. Bundesliga spielen.

Hansa Rostock steht mit vier Punkten vor dem Spiel gegen Bremen auf dem 13. Platz. Die Mannschaft musste zum Saison-Auftakt eine Niederlage verkraften. Auch gegen Dynamo Dresden am 4. Spieltag hat die Mannschaft 1:3 verloren. (EJ)