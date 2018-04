vor 50 Min.

Brisantes Fußball-Derby: FC Ingolstadt empfängt 1. FC Nürnberg Sport

In Bayern steht heute ein Fußball-Derby an: In der 2. Liga kämpfen Ingolstadt und Nürnberg um wichtige Punkte.

In der 2. Fußball-Bundesliga kommt es am Sonntag (13.30 Uhr) zu einem spannenden Derby zwischen dem FC Ingolstadt und dem 1. FC Nürnberg. Für beide Vereine steht im Ingolstädter Sportpark viel auf dem Spiel.

Nürnberg und Ingolstadt brauchen die Punkte dringend

Der Tabellenzweite aus Nürnberg geht mit nur noch einem Punkt Vorsprung auf Holstein Kiel in das Derby. Die Kieler haben am Samstag mit 4:0 in Dresden gewonnen.

Ingolstadt benötigt ebenfalls einen Sieg und drei Punkte, um die Minichance zu wahren, Kiel noch vom dritten Platz zu verdrängen. Rang drei berechtigt am Saisonende zu zwei Aufstiegsspielen gegen den Drittletzten der Bundesliga. Aktuell ist das der FSV Mainz 05. (dpa, lby)

