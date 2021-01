vor 16 Min.

BuLi: 1. FC Köln - FC Augsburg live im TV, Stream, Ticker - Übertragung heute am 2.1.21

1. FC Köln - FC Augsburg live im TV und Stream: Auf welchem Sender läuft die Übertragung heute am 2.1.21? Auf Sky, DAZN oder im Free-TV? Hier gibt es die Infos und einen Bundesliga-Ticker.

In der Saison 2020/21 wird heute am 2.1.21 die Partie Köln gegen Augsburg im Live-TV und Online-Stream gezeigt. Wir liefern die Infos rund um die Übertragung.

Welcher Sender zeigt das Spiel des 1. FC Köln? Sky oder DAZN? Kostenlos im Free-TV oder Gratis-Stream ist die Bundesliga-Partie zwar nicht zu sehen, aber weiter unten im Artikel finden Sie unseren kostenlosen Live-Ticker im Datencenter mit Spielstand, Spielplan, aktuellen Ergebnissen und Bundesliga-Tabelle.

1. FC Köln - FC Augsburg: Übertragung heute live im TV und Stream am 2.1.21 auf Sky, DAZN oder im Free-TV?

Wann spielt der 1. FC Köln gegen Augsburg? Alle Infos zu Termin und Übertragung finden Sie hier:

Was: 1. FC Köln - FC Augsburg

- Wann: Samstag, 2.1.21

Samstag, 2.1.21 Anpfiff: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Free-TV/ Fernsehen : keine Übertragung, Zusammenfassung der Spiele auf ARD / ZDF

keine Übertragung, Zusammenfassung der Spiele auf / Pay-TV: Sky, Highlights des Spiels direkt nach Abpfiff

Sky, Highlights des Spiels direkt nach Abpfiff Live-Ticker: bei uns weiter unten im Datencenter

bei uns weiter unten im Datencenter Online-Stream: Sky Go , Sky Ticket

Köln - Augsburg am 2.1.2021 im Fernsehen: Bundesliga heute live im Free-TV, Pay-TV oder Live-Stream im Internet

Die Übertragung der Bundesligaspiele in der Saison 20/21 hat sich überwiegend der Pay-TV-Sender Sky gesichert. Sky überträgt 266 der 306 Spiele der Bundesliga live im Bezahlfernsehen. Auch der Streaming-Anbieter DAZN zeigt Spiele der Bundesliga, nur wenige laufen im Free-TV im ZDF:

DAZN : alle Freitagsspiele um 20.30 Uhr, Sonntagsspiele um 13.30 Uhr, Montagsspiele

: alle Freitagsspiele um 20.30 Uhr, Sonntagsspiele um 13.30 Uhr, Montagsspiele Sky: alle Samstagsspiele, alle Sonntagsspiele um 15.30 und 18 Uhr, Spiele der englischen Wochen am Dienstag und Mittwoch. Sky zeigt zudem alle Highlights der Spiele direkt nach dem Abpfiff: Freitagsspiele & Samstagsspiele 20.30 Uhr, Sonntagspartien 13.30 und die Montagsspiele

ZDF : Live: Eröffnungsspiele der Hin- und Rückrunde und am 17. Spieltag, Zusammenfassung: Aktuelles Sportstudio

: Live: Eröffnungsspiele der Hin- und Rückrunde und am 17. Spieltag, Zusammenfassung: Aktuelles Sportstudio ARD : Zusammenfassung in der Sportschau

Live-Ticker zum 1. FC Köln: Spielstand, Spielplan, Ergebnis und Bundesliga-Tabelle

"Wo kann ich zeitnah alle Infos über den 1. FC Köln abrufen?" – wollen Fans wissen. Das ist über den Live-Ticker in unserem Datencenter möglich. Alle Ergebnisse des 1. FCK, der aktuelle Spielstand und die Bundesliga-Tabelle sind dort übersichtlich dargestellt, außerdem können laufende Spiele live mitverfolgt werden.

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

1. FC Köln in der Bundesliga: 49. Saison des Vereins

Der 1. FC Köln wurde nach dem Zweiten Weltkrieg am 13. Februar 1948 durch den Zusammenschluss der Fußballvereine Kölner BC 01 und SpVgg Sülz 07 gegründet. Das Markenzeichen des Vereins ist der weiße Geißbock, der auf dem Wappen des Fußballclubs zu sehen ist. Zwei Jahre nach Vereinsgründung wurde dem FC auf einer Karnvealssitzung ein Geißbock vom Zirkus Williams überreicht, den der damalige Vereinspräsident Franz Kremer entgegennahm. Ihm wurde der Name „Hennes“ nach Trainer Hennes Weisweiler gegeben, der die Mannschaft zwischen 1948 und 1952 trainierte.

Ein Jahr nach der Gründung stieg der 1. FC Köln 1949 in die Oberliga West, die damals höchste Spielklasse für westdeutsche Mannschaften, auf und gewann 1954 zum ersten Mal den Meister-Titel der Liga – für die deutsche Meisterschaft reichte es gegen die stärkeren norddeutschen Mannschaften jedoch nicht. Diesen Titel konnte sich Köln erstmals 1962 sichern, als sie im Finalspiel Nürnberg mit einem klaren 4:0 besiegten. Auch im Folgejahr spielte Köln im Endspiel um die Meisterschaft, musste sich jedoch mit 1:3 Borussia Dortmund geschlagen geben.

In der darauffolgenden Saison spielten die besten deutschen Vereine erstmals gemeinsam in der neu eingeführten Bundesliga, zu deren Gründungsmitgliedern der 1. FC Köln gehört. Im Gegensatz zu anderen Mannschaften der neuen Liga wurde der FC bereits sehr professionell geführt und sicherte sich vor dem Meidericher SV auf dem zweiten und Eintracht Frankfurt auf dem dritten Platz den ersten Meister-Titel der Bundesliga-Geschichte. Köln spielte bis 1998 35 Jahre lang ununterbrochen in der Spitzenklasse des deutschen Fußballs, stieg bis heute jedoch mehrmals in die zweite Liga ab, um sich später aber immer wieder zurück in die Bundesliga zu kämpfen.

Insgesamt gehören dem 1. FC Köln rund 112.000 Mitglieder an, womit er der sechstgrößte Sportverein Deutschlands ist. Auf der ewigen Tabelle der Bundesliga, die alle erzielten Punkte zählt, belegt Köln den achten Platz. Der Verein gewann bisher drei Mal in den Jahren 1962, 1964 und 1978 die deutsche Meisterschaft. Internationale Erfolge konnte der Kölner Fußballclub bisher noch nicht verzeichnen.

