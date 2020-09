vor 48 Min.

BuLi: 1. FC Köln vs. Hoffenheim live im TV, Stream & Live-Ticker - Übertragung heute am 19.9. im Free-TV?

Im seinem ersten Bundesligaspiel 2020/21 trifft der 1. FC Köln heute auf Hoffenheim. Der 1. FC Köln live im TV, Stream und Live-Ticker: Welcher Sender überträgt die Partie der Fußballbundesliga? Läuft das Spiel im Free-TV oder im Pay-TV auf Sky oder DAZN?

Das Spiel Köln vs. Hoffenheim ist das erste Bundesligaspiel des 1. FC Köln in der Saison 2020/21. Der FC Köln begrüßt Hoffenheim im RheinEnergieSTADION. Welcher Sender zeigt die Partie des 1. FC Köln – DAZN oder Sky? Alle Infos zur Übertragung finden Sie hier. Im kostenlosen Free-TV ist die Bundesliga-Partie zwar nicht zu sehen, aber weiter unten im Artikel finden Sie unseren kostenlosen Live-Ticker im Datencenter mit Spielstand, Spielplan, aktuellen Ergebnissen und Bundesliga-Tabelle.

Köln – Hoffenheim: Übertragung heute live im TV & Stream auf Sky oder DAZN?

Wann spielt der 1. FC Köln gegen Hoffenheim? Alle Infos zu Termin und Übertragung finden Sie hier:

Was: 1. FC Köln vs. TSG Hoffenheim

vs. Wann: Samstag, 19.09.2020

Samstag, 19.09.2020 Anpfiff: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Free-TV/ Fernsehen : keine Übertragung, Zusammenfassung der Spiele auf ARD / ZDF

keine Übertragung, Zusammenfassung der Spiele auf / Pay-TV: Sky (alle Samstagsspiele), Highlights des Spiels direkt nach Abpfiff

Sky (alle Samstagsspiele), Highlights des Spiels direkt nach Abpfiff Live-Ticker: bei uns im Datencenter

bei uns im Datencenter Online-Stream: Sky Go , Sky Ticket

Die Spieltage der Saison 2020/21 sind neu terminiert. Die Übertragung steht teilweise noch nicht fest. Wir aktualisieren alle Angaben laufend.

1. FC Köln in der Bundesliga: Free-TV, Pay-TV oder Live-Stream im Internet?

Die Übertragung der Bundesligaspiele in der Saison 20/21 hat sich überwiegend der Pay-TV-Sender Sky gesichert. Sky überträgt 266 der 306 Spiele der Bundesliga live im Bezahlfernsehen. Auch der Streaming-Anbieter DAZN zeigt Spiele der Bundesliga, nur wenige laufen im Free-TV im ZDF:

DAZN : alle Freitagsspiele um 20.30 Uhr, Sonntagsspiele um 13.30 Uhr, Montagsspiele

: alle Freitagsspiele um 20.30 Uhr, Sonntagsspiele um 13.30 Uhr, Montagsspiele Sky: alle Samstagsspiele, alle Sonntagsspiele um 15.30 und 18 Uhr, Spiele der englischen Wochen am Dienstag und Mittwoch. Sky zeigt zudem alle Highlights der Spiele direkt nach dem Abpfiff: Freitagsspiele & Samstagsspiele 20.30 Uhr, Sonntagspartien 13.30 und die Montagsspiele

ZDF : Live: Eröffnungsspiele der Hin- und Rückrunde und am 17. Spieltag, Zusammenfassung: Aktuelles Sportstudio

: Live: Eröffnungsspiele der Hin- und Rückrunde und am 17. Spieltag, Zusammenfassung: Aktuelles Sportstudio ARD : Zusammenfassung in der Sportschau

Live-Ticker 1. FC Köln: Spielstand, Spielplan, Ergebnis & Bundesliga-Tabelle

"Wo kann ich zeitnah alle Infos über den 1. FC Köln abrufen?" – wollen Fans wissen und das ist über den Live-Ticker in unserem Datencenter möglich. Alle Ergebnisse des 1. FCK, der aktuelle Spielstand und die Bundesliga-Tabelle sind dort übersichtlich dargestellt, außerdem können laufende Spiele live mitverfolgt werden.

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Mit oder ohne Zuschauer? Finden die Spiele im Kölner Stadion mit Zuschauern statt?

Auch in Köln bemühen sich die Verantwortlichen um eine Lösung für die Rückkehr der Fans in das Stadion. Nach einem Leitfaden der DFL entwickeln die Verantwortlichen ein Hygienekonzept rund um die Themen Aus- und Einlass, die Tribüne und die Zu- und Abfahrt, das vom örtlichen Gesundheitsamt zu genehmigen ist. Der Leitfaden diene laut DFL als Orientierung für die Grundstruktur der zu erstellenden Konzepte und beinhalte Aspekte, die zu berücksichtigen sind. Für die Verantwortlichen des FC Köln hat die Einhaltung und Beachtung der Corona-bedingten Vorsichtsmaßnahmen höchste Priorität.

Falls die Einschränkungen in der kommenden Saison weiter bestehen bleiben, hat der Verein für die Besitzer der Dauerkarten bereits eine Lösung gefunden, die verschiedene Kompensationsmöglichkeiten in Aussicht stellt.

1. FC Köln in der Bundesliga: 49. Saison des Vereins

Als Gründungsmitglied der Bundesliga ist der Fußballclub mit über 111.000 Mitgliedern einer der größeren Vereine der Bundesliga. Bis 1998 spielte der Club ohne Unterbrechung durchgängig in der höchsten Ligaklasse. Nach diversen Auf- und Abstiegen hat sich der 1. FC Köln seit 2019/20 wieder in der 1. Bundesliga etabliert. Der Verein geht in der Spielzeit 2020/21 mit Trainer Markus Gisdol in seine 49. Saison.

Themen folgen