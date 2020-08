vor 32 Min.

BuLi: Borussia Dortmund vs. M'gladbach live im TV, Stream & Ticker

Youngster Jude Bellingham soll in der kommenden Bundesliga-Saison im BVB behutsam aufgebaut werden. Wo Sie die Dortmund-Spiele live im TV und Stream, auf Sky, DAZN oder Amazon, sehen können, erfahren Sie hier.

Am ersten Spieltag der BuLi 2020/21 trifft Borussia Dortmund auf Borussia Mönchengladbach. Läuft die erste Bundesliga-Partie des BVB auf DAZN, Sky, Amazon oder im Free-TV? Alle Infos zu Termin, Übertragung im Stream oder TV und unseren BuLi-Ticker finden Sie hier.

Borussia Dortmund in der BuLi 2020/21: Das erste Spiel der Bundesliga-Saison bestreitet der BVB gegen M'gladbach. BVB-Fans können die Partie Borussia Dortmund gegen M'gladbach leider nicht live im Free-TV sehen. Doch wird das Spiel im Pay-TV und Stream live auf DAZN, Sky oder Amazon übertragen? Alle Infos zur Übertragung finden Sie hier. Unser Live-Ticker informiert über Spielstand, Ergebnis und die Bundesliga-Tabelle.

BVB vs. M'gladbach: Termin & Übertragung live in TV & Stream: Amazon, Sky oder DAZN?

Wann spielt Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach? Die Infos im Überblick erhalten Sie hier. Aktuell sind für diese Saison Termine und Übertragung noch nicht endgültig festgelegt. Wir aktualisieren die Angaben laufend.

Was: Borussia Dortmund vs. Borussia Mönchengladbach

vs. Wann: 1. Spieltag: 18. bis 21.09.2020 (noch nicht fest terminiert)

1. Spieltag: 18. bis 21.09.2020 (noch nicht fest terminiert) Anpfiff: tba

tba Free-TV/ Fernsehen : keine Übertragung

keine Übertragung Pay-TV: Sky (noch unklar)

Sky (noch unklar) Live-Ticker: bei uns im Datencenter

bei uns im Datencenter Online-Stream: DAZN (noch unklar)

Borussia Dortmund live im Free-TV, Pay-TV oder Stream

Die Bundesliga-Übertragung der Saison 20/21 ist nicht bis ins Detail geklärt. Der Pay-TV-Anbieter Sky hält nach wie vor die Rechte für einen Großteil der Spiele. Sky zeigt 266 der 306 Spiele der Bundesliga live und im Live-Stream, bis auf 40 Partien werden alle Bundesliga-Partien im Bezahlfernsehen gezeigt. Vergangene Saison hatte Eurosport die Rechte für sein erworbenes Spielepaket an DAZN sublizensiert, die DAZN in Verbindung mit Amazon Prime ausstrahlte.

Nach aktuellem Stand wird derzeit davon ausgegangen, dass auch in der kommenden Saison DAZN die Spiele aus diesem Paket weiter zeigen wird. Wer die Bundesliga-Spiele live verfolgen möchte, bezahlt den Pay-TV-Sender oder das Streaming-Abo. Eine Zusammenfassung der Bundesliga-Spiele gibt es wie gehabt in der Sportschau der ARD und im aktuellen Sportstudio des ZDF im Free-TV zu verfolgen, ARD und ZDF zeigen die Partien aber nicht live.

DAZN Stream: zeigt die Freitagsspiele um 20.30 Uhr und Sonntagsspiele um 13.30 Uhr, Montagsspiele um 20.30 Uhr

Stream: zeigt die Freitagsspiele um 20.30 Uhr und Sonntagsspiele um 13.30 Uhr, Montagsspiele um 20.30 Uhr Sky: zeigt 266 der 306 Spiele, alle Samstagsspiele, alle Sonntagsspiele, die um 15.30 und 18 Uhr angepfiffen werden und die Matches in den englischen Wochen, Dienstag und Mittwoch

Sky: Highlights aller Spiele direkt nach Abpfiff: Freitagsspiel, Samstagsspiel, 20.30 Uhr, Sonntagspartien 13.30, Montagsspiele der Bundesliga

ZDF im Free-TV: Zusammenfassung im aktuellen Sportstudio

im Free-TV: Zusammenfassung im aktuellen Sportstudio ARD im Free-TV: Zusammenfassung in der Sportschau

Live-Ticker Borussia Dortmund: Ergebnis, Spielstand, Spielplan & Bundesliga-Tabelle

Wer aktuell und zeitnah alle Ergebnisse des BVB in der Bundesliga und den Spielstand sucht, wird im Live-Ticker des Datencenters fündig. Der Spielstand des BVB und die Tabellen sind übersichtlich dargestellt und laufende Spiele können dort live verfolgt werden.

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "live".

Die Bundesliga-Spiele des BVB: Finden sie mit Fans & vor Zuschauern statt?

Die DFL (Deutsche Fußball Liga) hat den Clubs Richtlinien für Sicherheitskonzepte an die Hand gegeben. In Zusammenarbeit mit den Gesundheitsbehörden erstellen die Vereine individuelle, den Stadien angepasste Konzepte, die die Sicherheit der Zuschauer gewährleisten sollen. Vor allem die Abstandsregelungen auf den Tribünen, Ein- und Auslass ins Stadion sowie An- und Abreise der Zuschauer werden geprüft und organisiert.

Für die Zuschauer-Rückkehr plant der BVB einen zeitgesteuerten Einlass, aber keine Überwachung der Einhaltung des Mindestabstands auf den Tribünen oder der Körpertemperatur. Beim letzten Heimspiel gegen Hoffenheim hatte der BVB ein System getestet, das kamerabasiert Personenzählung, Abstandsmessung, Maskenerkennung und Temperaturmessung durchgeführt hatte. Diese Technik soll nicht zum Einsatz kommen, der Ordnungsdienst wird den großzügigen Abstand auf den Tribünen gewährleisten. Der Verein kalkuliert derzeit mit maximal 20.000 Fans und will sein Konzept im August beim zuständigen Gesundheitsamt einreichen.

