BuLi: FC Bayern vs. Schalke live in TV, Stream & Ticker - Übertragung im Free-TV am 18.9.20?

Bayern München in der Bundesliga 2020/21 live im TV, Stream und Ticker: Wo ist das Bundesliga-Spiel FC Bayern München gegen FC Schalke 04 live zu sehen - im Free-TV, auf DAZN, Sky oder Amazon?

Der deutsche Meister FC Bayern tritt in seinem ersten Spiel der Bundesliga-Saison 2020/21 gegen den FC Schalke 04 an. Der FC Bayern eröffnet nun trotz des Finalspiels der Champions-League die 58. Bundesliga-Saison. Wann findet das erste Bundesliga-Spiel des FC Bayern statt und auf welchem Sender ist die erste Partie des FC Bayern live zu sehen?

Wer streamt das Spiel auf DAZN, Sky oder Amazon? Läuft das Spiel im Free-TV oder Gratis-Stream? Alle wissenswerten Infos zu Terminen und Übertragung rund um den FCB erfahren Sie hier. In unserem Live-Ticker erfahren Sie kostenlos Spielstand, Ergebnisse, Spielplan und den Stand der Bundesliga-Tabelle.

FC Bayern vs. Schalke 04 live im TV & Stream – Übertragung: Sky, Amazon oder DAZN

Der FC Bayern eröffnet traditionell als Meister die 58. Bundesliga-Saison mit dem Auftaktspiel am 18. September um 20.30 Uhr. Aufgrund des Einzugs der Münchner in das Champions-League-Finale war bereits die Partie zwischen Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach als Auftaktspiel geplant. Diese Top-Partie ist nun auf den 7. November um 18.30 Uhr datiert. Der FC Bayern verkürzt seine zusätzliche Vorbereitungszeit vor dem 1. Spieltag und empfängt den FC Schalke 04 für das Eröffnungsspiel in München. Alle Informationen, wann der FC Bayern gegen Schalke 04 spielt, erhalten Sie hier im Überblick:

Was: FC Bayern München - FC Schalke 04

- Wann: Freitag, 18.09.2020

Freitag, 18.09.2020 Anpfiff: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Free-TV/ Fernsehen : ZDF

Pay-TV: DAZN

Live-Ticker: Bei uns im Datencenter kostenlos abrufbar

Bei uns im Datencenter kostenlos abrufbar Online-Stream: ZDF , DAZN

Aktuell sind für diese Saison Termine und Übertragung noch nicht endgültig festgelegt. Wir aktualisieren die Angaben laufend.

FC Bayern München vs. FC Schalke 04: die Bundesliga live im Stream, Pay-TV oder Free-TV

Die Rechte der Bundesliga sind ab der Saison 21/22 neu vergeben worden, in der kommenden Saison bleibt bei den Übertragungsrechten alles wie gewohnt: Der Pay-TV-Sender Sky überträgt einen Großteil der Spiele, bis auf 40 Begegnungen, live und hält damit nach wie vor den größten Anteil der Rechte. Die Rechte für das fehlende Spielepaket hatte Eurosport ursprünglich erworben, diese aber bereits vergangene Saison an DAZN sublizensiert. Eurosport hat in der Corona-Krise den Vertrag mit der DFL gekündigt, DAZN hatte die Spiele in der Zeit nach dem Lockdown weiter gezeigt, in Verbindung mit Amazon Prime. Sehr wahrscheinlich ist es, dass DAZN die Spiele aus den Live-Rechten des Eurosport-Pakets weiter zeigt, Sky kann aus kartellrechtlichen Gründen nicht einspringen, Amazon ist bei der Vergabe der Übertragungsrechte ab 2021 nicht berücksichtigt worden und deswegen auch für die Saison 20/21 nicht wahrscheinlich.

DAZN Stream: zeigt die Freitagsspiele um 20.30 Uhr und Sonntagsspiele (5) um 13.30 Uhr, Montagsspiele (5) um 20.30 Uhr



Stream: zeigt die Freitagsspiele um 20.30 Uhr und Sonntagsspiele (5) um 13.30 Uhr, Montagsspiele (5) um 20.30 Uhr Sky: zeigt 266 der 306 Spiele, alle Samstagsspiele, alle Sonntagsspiele, die um 15.30 und 18 Uhr angepfiffen werden, und die Matches in den englischen Wochen, Dienstag und Mittwoch

Sky: Highlights aller Spiele direkt nach Abpfiff: Freitagsspiel und Samstagsspiel um 20.30 Uhr, Sonntagspartien um 13.30, Montagsspiele der Bundesliga

ZDF im Free-TV: Zusammenfassung im aktuellen Sportstudio

im Free-TV: Zusammenfassung im aktuellen Sportstudio ARD im Free-TV: Zusammenfassung in der Sportschau

Live-Ticker zum FC Bayern: Spielstand, Spielplan, Ergebnis & Bundesliga-Tabelle

Alle Ergebnisse des FC Bayern in der Bundesliga finden Sie stets aktuell in unserem Live-Ticker: Ergebnisse, Spielplan sowie den Tabellenplatz der Bayern. In unserem Datencenter können Sie zudem alle laufenden Spiele aktuell und live verfolgen.

Finden die Spiele des FCB wieder vor Zuschauern statt?

Als einer der beliebtesten Fußballclubs der Bundesliga zählt der FC Bayern beinahe 300.000 Mitgliedern. Ob Fans ihrem Club bald wieder in der Allianz Arena München zujubeln können, ist aktuell noch fraglich. Die Verantwortlichen der Clubs erarbeiten derzeit in Zusammenarbeit mit den Gesundheitsbehörden angepasste Sicherheitskonzepte nach den Vorgaben der DFL (Deutschen Fußball Liga), in deren Fokus Abstandsregelungen auf den Tribünen, die An- und Abreise sowie der Ein- und Auslass ins Stadion stehen. Großveranstaltungen ohne Hygienekonzept sind in Deutschland bis zum 31. Oktober verboten. Die Rückkehr der Fans wäre bei einem Infektionsgeschehen von unter 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner denkbar.

