BuLi: Frankfurt vs. Bielefeld live im TV, Stream & Ticker - Übertragung heute am 19.9. im Free-TV?

Eintracht Frankfurt stellt sich am ersten Spieltag der Bundesliga 2020/21 heute dem DSC Arminia Bielefeld. Wann und wo können Eintracht-Fans das Spiel live im TV und Stream sehen? Wo wird die Partie live im Fernsehen übertragen? Im Free-TV, Sky oder DAZN?

In der Bundesliga 2020/21 trifft Eintracht Frankfurt heute auf DSC Arminia Bielefeld. Wann findet das Spiel statt und wo ist das Duell Eintracht Frankfurt gegen Bielefeld im Fernsehen live zu sehen? Sky oder DAZN? Im Gratis-Stream oder Free-TV ist die Partie nicht zu verfolgen, allenfalls in einer Zusammenfassung auf ARD oder ZDF. Wo es sonst live im TV und Stream gezeigt wird, erfahren Sie hier. In unserem Live-Ticker erhalten Sie aber kostenlos Informationen zu Spielstand, Ergebnis, Spielplan und Bundesliga-Tabelle.

Frankfurt vs. Bielefeld – das Spiel: Übertragung heute live in TV & Stream: Sky oder DAZN?

Wann spielt Frankfurt gegen Bielefeld und wo ist diese Partie im Fernsehen zu sehen?

Was: Eintracht Frankfurt vs. DSC Arminia Bielefeld

vs. DSC Wann: 19.09.2020, Samstag

19.09.2020, Samstag Anpfiff: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Free-TV/ Fernsehen : Zusammenfassung auf ARD / ZDF

Zusammenfassung auf / Pay-TV: Sky (zeigt alle Samstagsspiele), Highlights des Spiels direkt nach Abpiff

Sky (zeigt alle Samstagsspiele), Highlights des Spiels direkt nach Abpiff Live-Ticker: im Datencenter

im Datencenter Online-Stream: Sky Go , Sky Ticket

Aktuell sind für diese Saison Termine und Übertragung noch nicht endgültig festgelegt. Wir aktualisieren die Angaben laufend.

Übertragung der Bundesliga-Spiele: im Free-TV, Live-Stream & Pay-TV

Die Übertragungsrechte der Bundesliga-Saison 20/21 halten der Pay-TV-Sender Sky und der Streaming-Dienst-Anbieter DAZN. Sky überträgt einen Großteil aller Partien der Bundesliga live, DAZN die Spiele des Rechtepakets von Eurosport, die vergangene Saison sublizensiert wurden. Im Free-TV sind die Partien fast nur in Zusammenfassungen bei ARD oder ZDF zu sehen - es gibt aber Ausnahmen. Hier ein Überblick:

DAZN Stream : zeigt die Freitagsspiele um 20.30 Uhr und Sonntagsspiele um 13.30 Uhr, Montagsspiele um 20.30 Uhr

: zeigt die Freitagsspiele um 20.30 Uhr und Sonntagsspiele um 13.30 Uhr, Montagsspiele um 20.30 Uhr Sky: zeigt 266 der 306 Spiele, alle Samstagsspiele, alle Sonntagsspiele, die um 15.30 und 18 Uhr angepfiffen werden und die Matches in den englischen Wochen, Dienstag und Mittwoch

zeigt 266 der 306 Spiele, alle Samstagsspiele, alle Sonntagsspiele, die um 15.30 und 18 Uhr angepfiffen werden und die Matches in den englischen Wochen, Dienstag und Mittwoch Sky: Highlights aller Spiele direkt nach Abpfiff: Freitagsspiel, Samstagsspiel, 20.30 Uhr, Sonntagspartien 13.30, Montagsspiele der Bundesliga

Highlights aller Spiele direkt nach Abpfiff: Freitagsspiel, Samstagsspiel, 20.30 Uhr, Sonntagspartien 13.30, Montagsspiele der Bundesliga ZDF im Free-TV: Live: Eröffnungsspiele der Hin- und Rückrunde und am 17. Spieltag, Zusammenfassung: Aktuelles Sportstudio

im Free-TV: Live: Eröffnungsspiele der Hin- und Rückrunde und am 17. Spieltag, Zusammenfassung: Aktuelles Sportstudio ARD im Free-TV: Zusammenfassung in der Sportschau

Eintracht Frankfurt im Live-Ticker: Spielstand, Bundesliga-Tabelle, Spielplan & Ergebnisse

"Frankfurt spielt?" "Wie ist der Spielstand?" Im Live-Ticker unseres Datencenters erhalten Sie zeitnah und aktuell den Spielstand, den Spielplan der Bundesliga, die Tabelle und Ergebnisse.

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Mit Zuschauern? Finden die Bundesliga-Spiele von Eintracht Frankfurt vor Publikum statt?

In Zusammenarbeit mit den Gesundheitsbehörden erstellen die Bundesliga-Vereine derzeit individuelle, den Stadien angepasste Konzepte, welche die Sicherheit in Corona-Zeiten gewährleisten sollen. Die DFL (Deutsche Fußball Liga) hat den Vereinen dafür Richtlinien für Sicherheitskonzepte an die Hand gegeben, die sich auf die Abstandsregelungen auf den Tribünen, Ein- und Auslass ins Stadion sowie An- und Abreise der Zuschauer konzentrieren.

Die Eintracht-Verantwortlichen planen derzeit bis zu 20.000 Zuschauer in die Frankfurter Arena einzulassen, je nach Auflagen auch 15.000 oder 24.000. In Zusammenarbeit mit Stadt und Vertretern der ÖPNV werden die kritischen Punkte wie Anfahrt, Zugang und Abreise debattiert. Mit den Vertretern der Fanclubs soll zudem die Frage, ob alle Anhänger ins Stadion gelassen werden oder keiner, debattiert werden. Die Genehmigung der Hygienekonzept liegt bei den Gesundheitsbehörden vor Ort.

Eintracht Frankfurt in der Bundesliga

Die Sportgemeinde Eintracht (SGE), so der offizielle Name von Eintracht Frankfurt, steht seit 9 Saisons in der Bundesliga. Der traditionsreiche Verein blickt auf eine 100 Jahre alte Historie zurück und hat seine Mitgliederzahl in den letzten Jahren von 2014 bis 2019 auf 75000 Vereinsmitglieder verdreifacht. Seit der Saison 2011/12 spielen die Hessen erstklassig. Die Deutsche Meisterschaft konnte Eintracht 1959 das letzte Mal gewinnen, im DFB-Pokal gelang der Mannschaft insgesamt fünfmal der Sieg (1974, 1975, 1981, 1988 und zuletzt 2018), auf europäischer Ebenen brillierten die Frankfurter im Jahr 1980 mit dem Gewinn des Europa-Pokals.

