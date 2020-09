vor 32 Min.

BuLi: Mainz vs. VfB Stuttgart live im TV, Stream, Ticker - Übertragung im Free-TV heute am 26.9.20?

1. FSV Mainz 05 - VfB Stuttgart live im TV und Online-Stream: Läuft die Bundesliga-Übertragung heute am 26.9.20 im Free-TV, auf Sky oder DAZN? Hier finden Sie auch unseren Live-Ticker mit Spielstand, Ergebnis, Spielplan und BuLi-Tabelle.

In der Bundesliga-Saison 2020/21 wird heute, 26.9.20, das Spiel Mainz gegen Stuttgart live im TV und Stream gezeigt. Welcher Sender übernimmt die Übertragung?

Im Free-TV oder Gratis-Stream ist die Partie des VfB Stuttgart nicht zu sehen. Läuft sie auf Sky oder DAZN? Kostenlos ist auf jeden Fall unser Live-Ticker weiter unten im Artikel mit Spielplan, Spielstand, Tabelle und Ergebnis.

Mainz - VfB Stuttgart live im TV und Online-Stream: Termin, Datum und Live-Übertragung im Free-TV, auf Sky oder DAZN heute am 26.09.20?

Wann spielt Stuttgart gegen den Mainz? Hier die Infos auf einen Blick:

Was: Mainz 05 vs. VfB Stuttgart

vs. Wann: Samstag, 26.9.20

Samstag, 26.9.20 Anpfiff: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Free-TV/ Fernsehen : keine Übertragung, Zusammenfassung auf ARD / ZDF

keine Übertragung, Zusammenfassung auf / Pay-TV: Sky, Highlights des Spiels nach Abfiff

Sky, Highlights des Spiels nach Abfiff Live-Ticker: Bei uns im Datencenter kostenlos abrufbar

Bei uns im Datencenter kostenlos abrufbar Online-Stream: Sky Go , Sky Ticket

Mainz vs. Stuttgart am 26.9.20 im Fernsehen: Bundesliga 20/21 live im Free-TV, TV, Pay-TV und Stream

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt einen Großteil der Spiele der Saison 2020/21 live. Die Rechte für die übrigen Begegnungen hatte Eurosport ursprünglich erworben, diese aber bereits vergangene Saison an DAZN sublizensiert. Hier ein Überblick, welche Spiele auf Sky, welche auf DAZN und welche im Free-TV laufen:

DAZN Stream zeigt die Freitagsspiele um 20.30 Uhr und Sonntagsspiele um 13.30 Uhr, Montagsspiele um 20.30 Uhr



Stream zeigt die Freitagsspiele um 20.30 Uhr und Sonntagsspiele um 13.30 Uhr, Montagsspiele um 20.30 Uhr Sky zeigt 266 der 306 Spiele: alle Samstagsspiele, alle Sonntagsspiele, die um 15.30 und 18 Uhr angepfiffen werden, und die Matches in den englischen Wochen am Dienstag und Mittwoch

Sky: Highlights aller Spiele direkt nach Abpfiff: Freitagsspiel und Samstagsspiel um 20.30 Uhr, Sonntagspartien um 13.30, Montagsspiele der Bundesliga

ZDF im Free-TV: Live: Eröffnungsspiele der Hin- und Rückrunde und am 17. Spieltag, Zusammenfassung: Aktuelles Sportstudio

im Free-TV: Live: Eröffnungsspiele der Hin- und Rückrunde und am 17. Spieltag, Zusammenfassung: Aktuelles Sportstudio ARD im Free-TV: Zusammenfassung in der Sportschau

Live-Ticker zum VfB Stuttgart: Aktueller Spielstand, Ergebnis, Spielplan & Bundesliga-Tabelle

Alle Spiele des VfB Stuttgart sind in unserem Live-Ticker im Datencenter live zu verfolgen. Außerdem sind dort Spielstand, Spielplan, das Ergebnis und die Bundesliga-Tabelle einzusehen.

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

VfB Stuttgart: der Verein seit 1893

Der Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 e.V. ist Gründungsmitglied der Bundesliga und zählt mit über 70 000 Mitgliedern zu einem der größten Sportvereine Deutschlands. Der fünfmalige Deutsche Meister ist ein Verein mit einer langen Geschichte, die bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts reicht. Der VfB gewann zudem dreimal den DFB-Pokal und belegt in der Ewigen Tabelle der Bundesliga den fünften Platz. Nach dem kurzfristigen Abstieg in die 2. Liga gelang dem Verein zur Saison 20/21 nach einem 6:0 Auswärtssieg gegen den 1. FC Nürnberg trotz einer Niederlage im letzten Spiel gegen den SV Darmstadt der direkte Wiederaufstieg. Der VfB Stuttgart trägt seine Heimspiele vor 60.000 Zuschauern in der Mercedes-Benz-Arena aus.

