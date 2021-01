vor 48 Min.

BuLi: VfB Stuttgart - Borussia Mönchengladbach live im TV, Stream, Ticker - Übertragung am 16.1.21

VfB Stuttgart - Borussia Mönchengladbach live im TV, Stream und Ticker: Wo ist die Übertragung der Gladbach-Partie in der Fußball-Bundesliga am 16.1.2021 zu sehen? Auf DAZN, Sky oder im Free-TV?

In der Bundesliga-Saison 2020/21 wird am 16.01.21 das Spiel Stuttgart gegen Gladbach live im TV und Stream übertragen. In diesem Artikel bekommen Sie alle Infos.

Welcher Sender zeigt das Spiel von Mönchengladbach live? Sky oder DAZN? Im Free-TV und Gratis-Stream ist die Partie nicht zu sehen. Alle Informationen rund um die Übertragung im Pay-TV erhalten Sie hier. In unserem Live-Ticker erfahren Gladbach-Fans außerdem alles zu Spielstand, Spielplan, Ergebnis und Bundesliga-Tabelle.

VfB Stuttgart - Mönchengladbach live im Stream und TV: Termin und Übertragung auf DAZN, Sky oder im Free-TV?

Wann spielt Borussia Mönchengladbach gegen den VfB Stuttgart? Alle Infos dazu erhalten Sie hier:

Was: VfB Stuttgart vs. Borussia Mönchengladbach

vs. Wann: Samstag, 16.01.2021

Samstag, 16.01.2021 Anpfiff: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Free-TV/ Fernsehen : keine Übertragung, evtl. Zusammenfassung in ARD / ZDF

keine Übertragung, evtl. Zusammenfassung in / Pay-TV: Sky

Sky Live-Ticker: im Datencenter weiter unten

im Datencenter weiter unten Online-Stream: Sky

VfB Stuttgart vs. Gladbach am 16.01.21 im Fernsehen: Bundesliga live im Free-TV, Live-Fernsehen, Online-Stream und Pay-TV

Live im TV zu sehen sind in der Saison 2020/21 die Spiele der Bundesliga ausschließlich beim Pay-TV-Anbieter Sky und Streaming-Anbieter DAZN. Sky zeigt 266 der 306 Spiele der Bundesliga live, DAZN hat das Werbepaket von Eurosport in Sublizenz übernommen und zeigt einige Spiele aus diesem Paket. Wer die Spiele im Free-TV sehen möchte, ist meistens auf die Zusammenfassung in Sportschau und aktuellem Sportstudio von ARD/ZDF angewiesen - aber nicht immer. Ein Überblick:

DAZN Stream: alle Freitagsspiele um 20.30 Uhr und Sonntagsspiele um 13.30 Uhr, sowie die Montagsspiele um 20.30 Uhr

Stream: alle Freitagsspiele um 20.30 Uhr und Sonntagsspiele um 13.30 Uhr, sowie die Montagsspiele um 20.30 Uhr Sky: zeigt alle Samstagsspiele, alle Sonntagsspiele, die um 15.30 und 18 Uhr angepfiffen werden, und die Matches in den englischen Wochen, Dienstag und Mittwoch

Sky: Highlights aller Spiele direkt nach Abpfiff: Freitagsspiel & Samstagsspiel, 20.30 Uhr, Sonntagspartien 13.30, Montagsspiele der Bundesliga

ZDF im Free-TV: Live: Eröffnungsspiele der Hin- und Rückrunde und am 17. Spieltag, Zusammenfassung: Aktuelles Sportstudio

im Free-TV: Live: Eröffnungsspiele der Hin- und Rückrunde und am 17. Spieltag, Zusammenfassung: Aktuelles Sportstudio ARD im Free-TV: Zusammenfassung in der Sportschau

VfB Stuttgart vs. M'gladbach im Live-Ticker: Spielstand, Spielplan, Ergebnisse & Bundesliga-Tabelle

Den Live-Ticker zur Bundesliga finden Fans von Mönchengladbach in unserem Datencenter. Dort sind Informationen über den aktuellen Spielplan und die Tabelle der Bundesliga abrufbar.

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Borussia Mönchengladbach live: Seit 2010 in der Bundesliga erfolgreich

Borussia Mönchengladbach ist ein Sportverein in Mönchengladbach am Niederrhein. In der Satzung lautet der Vereinsname „.Borussia Verein für Leibesübungen 1900 e.V.“

Der Verein mit den Klubfarben Schwarz, Weiß und Grün hat über 93.000 Mitglieder (Stand: Juli 2020) und ist damit der siebtgrößte Sportverein in Deutschland - weltweit stehen die Borussen auf Rang 19. Der Verein zählt mit bundesweit rund 1000 Fanklubs zu den beliebtesten Fußballklubs Deutschlands.

Keimzelle des Vereins Borussia Mönchengladbach ist der Chronik nach eine Gruppe von Fußballern, die am 17. November 1899 in der Gaststätte „Anton Schmitz“ auf der Alsstraße im Mönchengladbacher Stadtteil Eicken eine Spielgemeinschaft mit dem Namen „FC Borussia“ gründeten. Zuvor waren die Männer aus dem Sportverein „Germania“ ausgetreten. „Borussia“ ist der lateinische Begriff für Preußen - die Stadt Mönchengladbach stand seit 1815 unter preußischer Verwaltung.

Der Verein unterhält neben der Herrenfußball-Abteilung, die sich in einen Profi- und Amateurkader und mehrere Jugendmannschaften unterteilt, eine Frauenfußballmannschaft, eine Handball- und eine Tischtennisabteilung. Die erste Mannschaft der Fußballer stieg 1965 in die Bundesliga auf und errang bis heute insgesamt fünf nationale Meistertitel, drei DFB-Pokalsiege und zwei UEFA-Pokalsiege. In der Ewigen Tabelle der Bundesliga belegt der Verein den sechsten Platz (Stand: Juli 2020). Die ebenso offensive wie temporeiche Spielweise, mit der die damals meist aus jungen Kickern bestehende Mannschaft in den 1970er Jahren eine führende Rolle in der Bundesliga einnahm, bescherte dem Team den anerkennenden Spitznamen „Fohlenelf“.

Die Profifußballabteilung des Vereins wird von einer Kapitalgesellschaft mit Namen „Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH“ betrieben, die sich zu 100 Prozent im Besitz des Vereins befindet.

