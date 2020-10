25.10.2020

BuLi: Werder Bremen vs. Hoffenheim live im Stream, TV, Ticker - Übertragung im Free-TV heute am 25.10.20?

SV Werder Bremen - TSG 1899 Hoffenheim im Live-TV, Stream, Ticker am 25.10.2020: Läuft die Übertragung heute im Free-TV, auf Sky oder DAZN? Hier gibt es die Infos zu Termin und Sender - und einen Live-Ticker mit Spielplan, Spielstand und Ergebnis.

In der Bundesliga 2020/21 läuft heute am 25.10.2020 das Spiel Werder Bremen gegen die TSG Hoffenheim live im TV und Online-Stream. Wir informieren über die Übertragung.

Welcher Sender zeigt das Spiel von Werder Bremen? Sky oder DAZN? Im Free-TV oder im Gratis-Stream ist es nicht zu sehen. Der Live-Ticker in unserem Datencenter weiter unten in diesem Artikel informiert aber kostenlos über Spielstand, Spielplan, Ergebnis und Bundesliga-Tabelle.

Bremen - Hoffenheim heute live im Stream und TV - Termin, Sender und Übertragung: Sky, DAZN oder Free-TV am 25.10.20?

Wann spielt der Werder Bremen gegen Hoffenheim? Alle Infos dazu hier:

Was: SV Werder Bremen - TSG 1899 Hoffenheim

- Wann: Heute am Sonntag, 25.10.2020

Heute am Sonntag, 25.10.2020 Anpfiff: 18.00 Uhr

18.00 Uhr Free-TV/ Fernsehen : keine Übertragung - Zusammenfassung auf ARD / ZDF

keine Übertragung - Zusammenfassung auf / Pay-TV: Sky, Highlights des Spiels direkt nach Abpfiff

Sky, Highlights des Spiels direkt nach Abpfiff Live-Ticker: in unserem Datencenter weiter unten

in unserem Datencenter weiter unten Online-Stream: Sky Go , Sky Ticket

SV Werder Bremen vs. TSG Hoffenheim heute im Fernsehen: Bundesliga live im Free-TV, Pay-TV oder Live-Stream

Die Bundesligaspiele sind in der Saison 20/21 überwiegend beim Pay-TV-Anbieter Sky zu verfolgen, außerdem beim Streaming-Anbieter DAZN. Sky überträgt 266 der 306 Bundesliga-Spiele live im Bezahlfernsehen, DAZN überträgt Partien aus dem sublizensierten Rechtepaket von Eurosport. Im Free-TV sind kaum Spiele zu sehen, es gibt aber auf jeden Fall die Zusammenfassungen der Bundesliga-Partien auf ARD und ZDF.

DAZN : alle Freitagsspiele um 20.30 Uhr und Sonntagsspiele um 13.30 Uhr, außerdem die Montagsspiele um 20.30 Uhr

: alle Freitagsspiele um 20.30 Uhr und Sonntagsspiele um 13.30 Uhr, außerdem die Montagsspiele um 20.30 Uhr Sky: alle Samstagsspiele, alle Sonntagsspiele um 15.30 und 18 Uhr, Matches der englischen Wochen am Dienstag und Mittwoch; alle Highlights der Spiele direkt nach Abpfiff: Freitagsspiel, Samstagsspiel um 20.30 Uhr, Sonntagspartien um 13.30 Uhr, Montagsspiele

ZDF im Free-TV: Live: Eröffnungsspiele der Hin- und Rückrunde und am 17. Spieltag, Zusammenfassung: Aktuelles Sportstudio

im Free-TV: Live: Eröffnungsspiele der Hin- und Rückrunde und am 17. Spieltag, Zusammenfassung: Aktuelles Sportstudio ARD im Free-TV: Zusammenfassung in der Sportschau

Werder Bremen im Live-Ticker: Ergebnisse, Bundesliga-Tabelle, Spielplan und Spielstand

Den Live-Ticker zu allen Partien von Werder Bremen finden Fans in unserem Datencenter. Alle Informationen zu Spielstand, aktuellem Spielplan und die Tabelle der Bundesliga sind dort abrufbar.

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Live vor Fans? Finden die Partien von Werder Bremen mit Zuschauern statt?

Gemäß den Leitlinien der DFL (Deutschen Fußball Liga) entwickelten die Vereine Hygienekonzepte für ihre Stadien, die von den örtlichen Gesundheitsämtern in puncto Sicherheit für Fans und Zuschauer abgenommen werden mussten. Die Zuschauer-Rückkehr soll vor allem sicher ablaufen, das geht aus dem Richtlinienpapier der DFL hervor. Ein einheitliches Vorgehen haben die Clubs der Bundesliga in einigen Punkten erklärt: Es wird keine Stehplätze, keine Auswärtsfans und keinen Alkoholausschank geben. Die Einführung personalisierter Tickets zur Nachverfolgung von Infektionsketten ist vorgeschrieben.

Der Vorstoß des Konzepts in Richtung "Fußball vor Fans" wird in Zeiten ansteigender Corona-Zahlen von einigen Seiten durchaus kritisch gesehen. Das im Frühjahr von DFL und DFB entworfene Hygiene- und Sicherheitskonzept hatte der Bundesliga als erster Top-Liga die Rückkehr auf den Rasen ermöglicht und wurde ein Vorbild-Konzept für den Profisport. Werder Bremen hat aktuell eine Erlaubnis für 8.500 Zuschauer im normalerweise mit 42.100 Besuchern gefüllten Weserstadion. Die Abstimmung der Gesundheits- und Sicherheitsaspekte erfolgt, so der Verein, in engem Kontakt mit der Innenbehörde und dem Gesundheitsamt.

Rekordteilnehmer in der Bundesliga: Werder Bremen

Der Verein Werder Bremen oder SV Werder ist Gründungsmitglied der Bundesliga und gehörte dieser seit dem Jahr 1980/81 durchgehend an. Werder gilt als eine der erfolgreichsten Bundesligamannschaften – der Verein errang vier deutsche Meisterschaften, gewann 1992 den Europapokal der Pokalsieger und verzeichnet sechs Erfolge im DFB-Pokal.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen