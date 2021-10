So sehen Sie Buchbach gegen 1860 München: Übertragung live im TV und Stream

Buchbach und 1860 München begegnen sich im Toto-Pokal 2021/22. Welcher Sender ist für die Übertragung zuständig? Hier finden Sie alle Infos zur Partie.

Im bayerischen Toto-Pokal haben alle Dritt- und Regionalligisten die Möglichkeit gegeneinander zu spielen. Morgen trifft Drittligist 1860 München auf den Regionalligisten Buchbach. Der Pokal wurde zum ersten Mal in der Saison 1997/98 ausgetragen und der Gewinner qualifiziert sich für den DFB-Pokal. Die Sechzger haben den Toto Pokal bereits in der Saison 2019/20 gewonnen. Hier in diesem Artikel finden Sie alle Informationen zur Übertragung der Partie Buchbach - 1860 München. Außerdem finden Sie eine Tabelle zu den aktuellen Toto-Pokal-Gewinnern.

1860 München ist am 8. Oktober 2021 bei Buchbach zu Gast und hat somit einen Heimvorteil. Um 19 Uhr beginnt die Partie.

Das Sechzger Spiel wird nicht im Free-TV beim SWR oder beim BR zu sehen sein. Stattdessen können Sie das Spiel beim Pay-TV-Sender Magenta TV oder kostenlos auf dem YouTube-Kanal des TSV 1860 München sehen. Hier die wichtigsten Informationen zum Spiel im Überblick:

Spiel: Buchbach gegen 1860 München , Toto-Pokal Viertelfinale

gegen , Toto-Pokal Viertelfinale Datum: Freitag, 8. Oktober 2021

Freitag, 8. Oktober 2021 Uhrzeit: 19.00 Uhr

19.00 Uhr Ort: SMR-Arena, Buchbach

SMR-Arena, Übertragung im Free-TV : -

: - Übertragung im Gratis-Stream : Löwen-TV

: Löwen-TV Übertragung im Pay-TV: Magenta TV

Auf tsv1860.de werden zu jeder Partie Spielberichte veröffentlicht, die Tore, Fotos, Auswechslungen und weitere Informationen beinhalten. Die Infos sind kostenlos abrufbar. Zusätzlich werden die Spiele unter tsv1860.de/loewenradio von Gilbert Kalb und Jan Mauersberger kommentiert.

Buchbach vs 1860 München - Bilanz und Infos zu den Mannschaften

Zuletzt trafen die beiden Mannschaften 2018 und 2017 aufeinander. Beim Spiel im März 2018 konnte sich der TSV 1860 München mit 2:1 durchsetzen. Im Juli 2017 setzte sich Buchbach mit 1:0 durch. 1860 München steht zurzeit mit 13 Punkten auf Platz 13 in der 3. Liga.

Die Fußballabteilung des TSV 1860 München wurde am 25. April 1899 ins Leben gerufen. Die Mannschaft hat einige Spitznamen: unter anderem "Münchner Löwen" oder auch "Sechzger". In der Saison 1963/64 haben die Löwen zuletzt den DFB-Pokal gewonnen. Cheftrainer der Mannschaft ist seit Ende 2019 Michael Köllner.

Der TSV Buchbach spielt in der Fussball-Regionalliga Bayern. Auf der Internetseite tsv-buchbach.de heißt es "Buchbach will gegen die Löwen cool bleiben". Andreas Bichlmaier trainiert die Mannschaft.

Diese Teams haben den Toto-Pokal in den vergangenen zehn Jahren gewonnen:

Saison Datum Austragungsort Sieger 2. Platz Ergebnis 2011/12 9. Mai 2012 Sportanlage Langenau (Eltersdorf) SpVgg Unterhaching SC Eltersdorf 4:3 2012/13 9. Mai 2013 Jahnstadion ( Rosenheim ) TSV 1860 Rosenheim Logo SV Wacker Burghausen 2:2, 6:5 i. E. 2013/14 14. Mai 2014 Sportanlage Reuthinger Weg ( Passau ) Würzburger Kickers SV-Schalding-Heining 2:2, 6:4 i. E. 2014/15 20. Mai 2015 Sparda Bank-Stadion (Weiden i.d.OPf.) SpVgg Unterhaching SpVgg SV Weiden 2:2, 8:7 i. E. 2015/16 28. Mai 2016 Sportpark Unterhaching ( Unterhaching ) Würzburger Kickers SpVgg Unterhaching 6:2 2016/17 25. Mai 2017 Wacker-Arena ( Burghausen ) 1. FC Schweinfurt 05 Wacker Burghausen 1:0 2017/18 21. Mai 2018 Hans-Walter-Wild-Stadion ( Bayreuth ) 1. FC Schweinfurt 05 SpVgg Bayreuth 3:1 2018/19 25. Mai 2019 Stadion am Schönbusch ( Aschaffenburg ) Würzburger Kickers Viktoria Aschaffenburg 3:0 2019/20 5. Sept. 2020 Grünwalder Stadion ( München ) TSV 1860 München Würzburger Kickers 1:1, 4:1 i. E. 2020/21 27. Juni 2021 Vöhlinstadion ( Illertissen ) Türkgücü München FV Illertissen 0:0, 8:7 i. E

(AZ)