Bundesliga 2020/21 – Spielplan, Termine, Datum und Live-Ticker

Der FCA startet in die Vorbereitung der Bundesliga mit Trainer Heiko Herrlich (rechts) und Sportgeschäftsführer Stefan Reuter (links). Alle Informationen zur Saison 20/21 der Bundesliga, zu Spielplan und Terminen erfahren Sie hier sowie in unserem Live-Ticker.

Nachdem der Deutsche Fußballbund im Juli einen neuen Rahmenterminkalender für die Bundesliga-Saison 2020/21 verabschiedet hat, stehen Spielplan und Termine für die Bundesliga-Saison 20/21 nun fest. Alle Eckdaten und wissenswerten Informationen zu Spielzeit, Spieltagen, Spielplan, Terminen der 1. Bundesliga und unserem Live-Ticker finden Sie hier.

Die Bundesliga-Saison 2020/21 startet am Freitag, den 18. September, in die kommende Spielzeit. Wegen der corona-bedingten Pause in der letzten Spielzeit hatte der DFB Mitte Juli einen neuen Rahmenterminkalender herausgegeben. Am 7. August folgte der genaue Spielplan. Alle exakten Termine der Spieltage und eine Übersicht über den Spielplan der 1. Bundesliga finden Sie hier in unserem Datencenter. Das Datencenter informiert zudem in einem Live-Ticker über jedes Bundesliga-Spiel, den Spielstand und die Gegner.

Bundesliga 2020/21: Rahmenterminkalender & Termine

Am 18. September startet die neue Bundesliga-Saison mit erneut 34 Spieltagen, das hat der DFB bekannt gegeben. Auch die 2. und 3. Bundesliga wird an diesem Wochenende das erste Spiel der Saison absolvieren. Nach dem 13. Spieltag beider Ligen folgt die zweite Runde des DFB-Pokals, am 22./23. Dezember. Nach einer extrem kurzen Winterpause spielt die 1. und 2. Bundesliga bereits am 2. und 3. Januar weiter. Der 34. Spieltag der Bundesliga ist auf Samstag, 22. Mai 2021, terminiert.

Die beiden Spiele des Pokal-Halbfinales sind nach derzeitigem Stand auf das Wochenende des 1. Mai 2021 datiert, das Finale soll am Samstag nach der Saison ausgespielt werden.

Ein neuer Rahmentrainingsplan war notwendig geworden, da die Aussetzung aufgrund der Corona-Pandemie länger als geplant angedauert hatte. In die Planung flossen zahlreiche Aspekte, wie die Termine des DFB-Pokals, die Runden der UEFA Champions League und Europa League der laufenden Spielzeit sowie die FIFA-Abstellungsperioden für die Länderspiele mit ein.

Die Termine der Saison 2020/21 auf einen Blick:

Bundesliga , 1. Spieltag: 18.-21.09.2020

, 1. Spieltag: 18.-21.09.2020 Bundesliga , 34. Spieltag: 22.05.2020

, 34. Spieltag: 22.05.2020 2. Bundesliga , 1. Spieltag: 18.-21.09.2020

, 1. Spieltag: 18.-21.09.2020 2. Bundesliga , 34. Spieltag: 23.05.2020

, 34. Spieltag: 23.05.2020 Supercup : 30. September 2020

Den kompletten Rahmenplan können Sie hier herunterladen:

Spielplan für die 1. Bundesliga: Termine, Datum & Uhrzeit

Der Spielplan für die 1. Bundesliga wurde am 7. August veröffentlicht. Hier finden Sie den Spielplan, die Spieltage mit Datum und Uhrzeit für die ersten sechs Tage im Überblick. Die Termine werden laufend aktualisiert.

1. Spieltag - 18.09.2020 - 20.09.2020

Freitag, 18.09.2020, 20:30 Uhr

Bayern München - FC Schalke 04

Samstag, 19.09.2020, 15:30 Uhr

Eintracht Frankfurt - Arminia Bielefeld

- Union Berlin - FC Augsburg

- 1. FC Köln - Hoffenheim

- SV Werder - Hertha BSC

- VfB Stuttgart - SC Freiburg

Samstag, 19.09.2020, 18.30 Uhr

Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach

Sonntag, 20.09.2020, 15.30 Uhr

RB Leipzig - 1. FSV Mainz 05

Sonntag, 20.09.2020, 18.00 Uhr

VfL Wolfsburg - Bayer 04 Leverkusen

2. Spieltag - 25.09.2020 - 28.09.2020

Freitag, 25.09.2020, 20.30 Uhr

Hertha BSC - Eintracht Frankfurt

Samstag, 26.09.2020, 15.30 Uhr

Borussia Mönchengladbach - 1. FC Union Berlin

- Bayer 04 - RB Leipzig

- Mainz 05 - VfB Stuttgart

- FC Augsburg - Borussia Dortmund

- Arminia Bielefeld - 1. FC Köln

Samstag, 26.09.2020, 18.30 Uhr

FC Schalke 04 - SV Werder Bremen

Sonntag, 27.09.2020, 15.30 Uhr

TSG Hoffenheim - FC Bayern München

Sonntag, 27.09.2020, 18.00 Uhr

Sport-Club Freiburg - VfL Wolfsburg

3. Spieltag - 02.10.2020 - 04.10.2020

Freitag, 02.10.2020, 20.30 Uhr

Union Berlin - Mainz 05

Samstag, 03.10.2020, 15.30 Uhr

Borussia Dortmund - Sport-Club Freiburg

- Eintracht Frankfurt - TSG Hoffenheim

- 1. FC Köln - Borussia Mönchengladbach

- SV Werder Bremen - DSC Arminia Bielefeld

- DSC VfB Stuttgart - Bayer 04 Leverkusen

Samstag, 03.10.2020, 18.30 Uhr

RB Leipzig - FC Schalke 04

Sonntag, 04.10.2020, 15.30 Uhr

VfL Wolfsburg - FC Augsburg

Sonntag, 04.10.2020, 18 Uhr

FC Bayern München - Hertha BSC

4. Spieltag - 16.10.2020 - 19.10.2020

Samstag, 17.10.2020, 15.30 Uhr

TSG Hoffenheim - Borussia Dortmund

- Sport-Club Freiburg - SV Werder Bremen

- Hertha BSC - VfB Stuttgart

- 1. FSV Mainz 05 - Bayer 04 Leverkusen

- FC Augsburg - RB Leipzig

Samstag, 17.10.2020, 18.30 Uhr

DSC Arminia Bielefeld - FC Bayern München

Samstag, 17.10.2020, 20.30 Uhr

Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg

Sonntag, 18.10.2020, 15.30 Uhr

1. FC Köln - Eintracht Frankfurt

Sonntag, 18.10.2020, 18.00 Uhr

FC Schalke 04 - 1. FC Union Berlin

5. Spieltag - 23.10.2020 - 26.10.2020

Freitag, 23.10.2020, 20.30 Uhr

VfB Stuttgart - 1. FC Köln

Samstag, 24.10.2020, 15.30 Uhr

FC Bayern - Eintracht Frankfurt

- RB Leipzig - Hertha BSC

- Union Berlin - SC Freiburg

Mainz 05 - Borussia M'gladbach

Samstag, 24.10.2020, 18.30 Uhr

Borussia Dortmund - Schalke 04

Sonntag, 25.10.2020, 15.30 Uhr

VfL Wolfsburg - Arminia Bielefeld

Sonntag, 25.10.2020, 18.00 Uhr

SV Werder - Hoffenheim

Montag, 26.10.2020, 20.30 Uhr

Bayer 04 Leverkusen - FC Augsburg

6. Spieltag - 30.10.2020 - 02.11.2020

Freitag, 30.10.2020, 20.30 Uhr

Schalke 04 - VfB Stuttgart

Samstag, 31.10.2020, 15.30 Uhr

Eintracht Frankfurt - SV Werder

1. FC Köln - FC Bayern

FC Augsburg - Mainz 05

Arminia Bielefeld - Borussia Dortmund

Samstag, 31.10.2020, 18.30 Uhr

Borussia M'gladbach - RB Leipzig

Sonntag, 1.11.2020, 15.30 Uhr

SC Freiburg - Bayer 04

Sonntag, 1.11.2020, 18.00 Uhr

Hertha BSC - VfL Wolfsburg

Montag, 2.11.2020, 20.30 Uhr

TSG Hoffenheim - 1. FC Union Berlin

Den ganzen Spielplan der 1. Bundesliga für die Saison 20/21 können Sie hier herunterladen.

Live-Ticker zur Bundesliga-Saison 2020/21:

Überall nah dran am aktuellen Fußballgeschehen: Alle Partien der Fußball-Bundesliga können Sie über unser Bundesliga Info-Center live im Ticker verfolgen, um jederzeit auf dem aktuellen Informationsstand zu sein. Über das Smartphone oder Tablet, alle mobilen Endgeräte oder einen Desktop-PC lassen sich die relevanten Informationen des Info-Centers jederzeit unkompliziert abrufen.

Sie sind Fan des FC Bayern, FC Augsburg oder von Borussia Dortmund ? Mit unserem Live-Ticker sind Sie stets topaktuell über Ergebnisse oder den Live-Spielstand informiert. Jederzeit und überall, beim Sport, in der Bar, beim Geburtstag oder auf Reisen.

Hinweis: Falls der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden sollte, öffnen Sie über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Bundesliga-Saison 2020/21: Ergebnisse



Aktuell und zeitnah – alle Resultate und Ergebnisse der Bundesliga-Saison 2020/21 finden Sie in unserem Info-Center. Als Fan und Unterstützer Ihres Vereins sind Sie mit diesen Informationen jederzeit topaktuell über Spielstand, Aufstieg-, Abstieg und Platz im Bilde.

Bundesliga-Auftakt doch mit dem FC Bayern

Der FC Bayern eröffnet nun doch die Bundesliga-Saison 2020/21. Mitte September bestreitet der Champions-League-Gewinner am 18.09.2020 um 20.30 Uhr gegen den FC Schalke 04 das Eröffnungsspiel der 58. Bundesliga-Saison. Trotz des Einzugs in das Finalspiel der Champions-League am 23.08.2020 in Lissabon wollen die Münchner den Saison-Auftakt als Titelverteidiger traditionell bestreiten. Ursprünglich sollte die neue Spielzeit wegen des Einzugs in das Finalspiel der Bayern von Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach eingeläutet werden. Dieses Topspiel wurde nun auf den 19. September datiert.

Bundesliga-Start mit Zuschauern in den Stadien?

Ob die Bundesliga 2020/21 wieder vor Zuschauern im Stadion stattfindet, wird nach wie vor heiß diskutiert. Die deutsche Fußball Liga (DFL) hat Richtlinien für die einzelnen Vereine ausgegeben, auf deren Basis individuelle Konzepte für die Stadien entwickelt werden. In Zusammenarbeit mit den örtlichen Gesundheitsbehörden prüfen die Vereine Hygiene- und Sicherheitsaspekte bezüglich der Abstandsregelungen auf den Tribünen, bei Ein- und Auslass, Catering sowie der An- und Abfahrt. In folgenden Punkten haben die Clubs ein einheitliches Vorgehen beschlossen: Es wird keinen Alkoholausschank geben, keine Gästefans und keine Stehplätze. Personalisierte Tickets sind für die Nachverfolgung der Infektionsketten vorgeschrieben. Die meisten Clubs stehen in engem Austausch mit den Behörden und Fan-Organisationen und hoffen für den Saison-Start auf Stadien mit halber Zuschauerbelegung. Von einigen wird, vor dem Hintergrund steigender Infektionszahlen, die Öffnung für Zuschauer auch durchaus kritisch gesehen.

