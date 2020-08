vor 33 Min.

Bundesliga 2020/21 live im Live-TV & Stream: Sky, DAZN oder Amazon Prime?

Die Fußball-Bundesliga Saison 2020/21 im Live-TV und Online-Stream: Sky, DAZN oder Amazon Prime? Welcher TV-Sender und Streaming-Dienst zeigt die Bundesliga-Spiele der kommenden Saison? Alle Infos dazu finden Sie hier.

Die kommende Saison 20/21 der Bundesliga beginnt am 18. September. Wer hat sich die Rechte an der Live-Übertragung in dieser Saison gesichert? Wo sind die Spiele der Bundesliga im TV oder Stream bei DAZN , Sky oder Amazon Prime zu sehen? Alle Informationen zur Live-Übertragung der Erstliga-Partien erhalten Sie hier.

Bundesliga 20/21 im Stream & Live-TV: Sky, DAZN oder Amazon Prime? Wer zeigt was?

In der Saison 2020/21 überträgt erneut der Pay-TV-Sender Sky einen Großteil aller Spiele live, allein für 40 Begegnungen fehlen Sky die Rechte. Ursprünglich hielt Eurosport die Rechte am Spielepaket. Eurosport, sublizensierte dieses aber vergangene Saison an DAZN. DAZN zeigte die Spiele in der Zeit nach dem Lockdown weiter, in Kooperation mit Amazon Prime. Im Moment wird davon ausgegangen, dass DAZN die Spiele aus den Eurosport-Rechten in der Saison 2020/21 weiter zeigt und Amazon aussteigt, da das Unternehmen bei der Vergabe der Rechte für die Saison 21/22 – 24/25 leer ausging. Wir aktualisieren den Artikel laufend und berichten, wenn es neue Informationen zur Übertragung gibt.

Die Fans der "Sportschau" dürfen sich freuen: Die bewährten Zusammenfassungen der Bundesliga-Spiele in der ARD-Sportschau am Samstag und dem aktuellen Sportstudio im ZDF bleiben den Fußballfans auch in der Bundesliga-Saison 2020/21 im Free-TV erhalten. Eine Zusammenfassung der Begegnungen am Montag liefert außerdem RTL Nitro, Sport1 wiederum ist sonntags zwischen 6 und 15 Uhr für eine Zusammenfassung der besten Szenen der Freitags- und Samstagsspiele zuständig.

DAZN : alle Freitagsspiele um 20.30 Uhr und Sonntagsspiele um 13.30 Uhr, außerdem die Montagsspiele um 20.30 Uhr

Sky: alle Samstagsspiele , alle Sonntagsspiele um 15.30 und 18 Uhr, Matches der englischen Wochen am Dienstag und Mittwoch; alle Highlights der Spiele direkt nach Abpfiff: Freitagsspiel, Samstagsspiel um 20.30 Uhr, Sonntagspartien um 13.30 Uhr, Montagsspiele

Free-TV: ZDF (Aktuelles Sportstudio, Zusammenfassung), ARD (Sportschau, Zusammenfassung)

Sport1 : Sonntag, zwischen 6 und 15 Uhr, Zusammenfassung der Freitags- und Samstagsspiele

RTL Nitro: Zusammenfassung des Spieltags ab 22.10 Uhr

Ausblick TV-Rechte Bundesliga 2021/22:

Die Bundesliga-Rechte für die Saison 20/21 - 24/25 wurden von der DFL neu vergeben. Ab der Saison 2021/22 bleibt der Münchner Sender Sky zwar wichtigster Medienpartner der DFL, er teilt sich die Live-Übertragungs-Rechte jedoch mit den Sendern DAZN und Sat.1. Die Highlights der Spieltage werden Fans wie bislang auf ARD, ZDF, Sky, Bild, Sport1 und DAZN zu sehen bekommen . Und auch die Klassiker im Free-TV bleiben den Fans erhalten: "Die Sportschau" in der ARD und "Das Aktuelle Sportstudio" im ZDF informieren weiterhin auf gewohnte Weise und liefern Zusammenfassungen der einzelnen Bundesliga-Spiele. Sat.1 hat überraschenderweise bei der Auktion der Medienrechte ein Rechtepaket erworben und wird ab der Saison 2021/22 neun Spiele im Free-TV zeigen.

Übertragung im TV & Stream: die Vereine der Bundesliga 20/21







Ohne FC Bayern Start der Bundesliga?

Die Saison-Eröffnung der Bundesliga könnte dieses Jahr ohne den Meister FC Bayern von statten gehen, da im August 2020 noch die Europapokal-Turniere Europa League und Champions-League ausgetragen werden. Zwar ist es seit dem Jahr 2002 so geregelt, dass der Deutsche Meister die neue Bundesliga-Saison im Stadion des Meisters eröffnet, doch dieses Jahr ist es denkbar, dass die Münchner in Lissabon um den Titel in der Champions League spielen. Das Finale der Champions League wird vom 12. bis zum 23. August in Lissabon, Portugal, im Modus eines K.o.-Turniers ausgetragen, die Spiele der Europa League werden vom 10. bis zum 21. August in Nordrhein-Westfalen, Köln ausgespielt.

Bundesliga-Saison-Auftakt vor Zuschauern?

Finden die Spiele der Bundesliga 2020/21 wieder vor Zuschauern statt, diese Frage wird derzeit von DFB und Verantwortlichen der Vereine noch diskutiert. Die deutsche Fußball Liga (DFL) hat Richtlinien veröffentlicht für die Entwicklung individueller Hygiene- und Sicherheitskonzepte in den Vereinen. Ein einheitliches Vorgehen haben die Vereine bis dato in folgenden Aspekten beschlossen: Es wird keine Stehplätze geben, keinen Alkoholausschank und keine Gästefans. Über personalisierte Tickets soll zudem gewährleistet werden, dass eine adressseitige Nachverfolgung des Infektionsgeschehen garantiert ist. Die Konzepte der Clubs sind den örtlichen Gesundheitsämtern zur Genehmigung vorzulegen. Alle Clubs betonen die Priorität des Sicherheitsaspekts beim Einlass von Zuschauern ins Stadion. Die meisten Vereine planen folglich mit einer stark reduzierten Zuschauerzahl, etwa der Hälfte der maximalen Anzahl an Stadionbesuchern.

