Freiburg ist ein potenzieller Bayern-Schreck

Hört sich immer noch unglaublich an: Freiburg reist zum Spitzenspiel nach München. Ist aber kein Zufall. Und Angst hat der Trainer Christian Streich schon mal gar nicht.

Wie sang einst der österreichische Liedermacher Wolfgang Ambros? „Zwickts mi, i glaab, i tram“ – kneift mich, ich glaube, ich träume. Die Zeile passt perfekt auf den SC Freiburg, zumal der Refrain so endet: „Danke, jetzt is mer klor, es is wohr, es is wohr.“ Ja, es ist wahr: Zehn Spieltage ist die Bundesligasaison alt, und nicht der FC Bayern München, sondern der SC Freiburg ist die einzige noch ungeschlagene Mannschaft in der Beletage des deutschen Fußballs. „Im Moment läuft es in unsere Richtung“, sagte Trainer Christian Streich schon vor Wochen und fügte sofort an, „aber ich weiß, wie schnell es auch anders laufen kann“.

Bisher nicht. Aber vielleicht, wenn der Sport-Club als Dritter in der Allianz-Arena beim Tabellenführer Bayern antritt? Denn wer traut den wackeren Freiburgern schon zu, dass sie in München etwas reißen? Niemand. Außer den handelnden Personen in Freiburg. Nach dem 3:1 gegen Fürth sprach Streich von einer „gewissen Leichtigkeit“, mit der man zu den Bayern fahren könne. Bis Freitag, einen Tag vor dem Spiel, hatte sich an diesem Gefühl nichts geändert. „Und wir haben es einige Male auch geschafft, es eng zu halten“, sagt der SC-Trainer in der Pressekonferenz gestern. „Einmal hat Lucas Höler kurz vor Schluss den Ausgleich erzielt, ein anderes Mal hat Nils Petersen beim Stand von 1:2 in der Nachspielzeit an die Latte geschossen.“

Einmal 1:1, einmal fast 2:2, dazwischen ein 1:3, in München gab’s zuletzt anständige Auftritte des SC Freiburg. Und nun denken sie in Freiburg keineswegs nur daran, so Fußballphilosoph Streich, „dass die Wahrnehmung eine sanftere ist, wenn man verliert“, sondern daran, dass man den Bayern „die Stirn bieten“ und zeigen will, „dass wir auch eine harte haben“. Fokussiert, konzentriert, auch mutig zu sein, geht den Freiburgern derzeit leicht vom Fuß, und das generiert dann auch Spielglück. Streich: „Wie das so ist, wenn man eine gute Phase hat.“

Diese Phase dauert nun schon seit Saisonbeginn im August. Bis dato hat es das in der Bundesliga-Geschichte erst 31 Mal gegeben, dass nach zehn Spieltagen Mannschaften ohne Niederlage waren. 27 Mal landeten die Teams am Saisonende in der Champions League. Tolle Zahlen, die Streich aber lieber nicht gehört hätte. Weil sie ablenken könnten. „Da muss ich schauen, dass daraus kein Druck für mich entsteht“, sagt er, „und ich muss schauen, dass ich solchen Druck von den Spielern weghalte.“

Auf jeden Fall haben die bisherigen Gegner den Freiburgern attestiert, sie würden um Europa mitspielen, also mindestens um die Plätze fünf bis sieben. Zumal der SC mit dem neuen Europa-Park-Stadion die Unterstützung von 34700 Zuschauern genießt und damit von über 10000 mehr als im Dreisamstadion. Das neue Stadion ist ein Meilenstein in der Geschichte. Aber es verändert die DNA des Vereins nicht. Der SC Freiburg achtet sehr darauf, dass wichtige Eigenschaften im Einklang sind: Ehrgeiz und Gelassenheit, Zielstrebigkeit und Erdung, Temperament und klare Haltung.

„Einer der Erfolgsfaktoren ist, dass wir eine Gesamtstrategie haben, in der sportliche und wirtschaftliche Aspekte in gleicher Weise Berücksichtigung finden und die handelnden Personen sich dabei auch sehr einig sind“, sagt Finanzvorstand Oliver Leki. So haben sie mit dem Verkauf gestandener Spieler wie Alexander Schwolow, Luca Waldschmidt und Robin Koch Kasse gemacht, gleichzeitig die Abgänge aber gut kompensiert. Torwart Mark Flekken, die Schlotterbeck-Brüder Nico und Keven, Roland Sallai, kürzlich Maximilian Eggestein. Wichtig ist aber vor allem, dass der Stamm der Mannschaft seit Jahren beisammen ist und sich darunter auch Hochkaräter befinden. Kapitän Christian Günter etwa. Vincenzo Grifo, der Edeltechniker. Nicolas Höfler, das Gehirn im Freiburger Spiel. Hinzu kommen dann noch Jungspunde aus der eigenen Fußballschule, von denen mit Kevin Schade, Kiliann Sildillia (jeweils 19) und dem 20-jährigen Noah Weißhaupt auch schon drei zum Einsatz gekommen sind.

Sie alle werden geführt von Christian Streich, diesem speziellen Fußballlehrer, der alles verkörpert, was den SC Freiburg aus- und beliebt macht. Ausgestattet mit einem Horizont, der weit über Fußball hinausgeht. Mal aufbrausend, immer ehrlich. Menschlich, weltoffen, witzig. Und hungrig auf immer neue Erlebnisse. Zum Beispiel in der Allianz-Arena München. „Die Bayern werden uns nullkommanull unterschätzen, die werden auf uns losgehen. Aber das finde ich gut, weil darin doch die Wertschätzung steckt, dass wir auch ein bissel was können.“ Frei noch mal nach Ambros: es is wohr, es is wohr!