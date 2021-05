Bundesliga-Relegation 2021 mit Köln und Kiel: Übertragung und Termin

In der Bundesliga-Relegation 2021 geht es (fast) um alles - wer darf rauf, wer muss runter? Wir informieren Sie über die Termine im Spielplan. Außerdem geben wir Ihnen alle Infos zur Übertragung im TV und Stream.

Letzte Gefahr, letzte Chance: Demnächst läuft die Bundesliga-Relegation 2021. Der 1. FC Köln muss dabei um den Klassenerhalt spielen, Holstein Kiel hat die Chance zum Aufstieg. Wie liegen die Termine? Was steht im Spielplan? Wie geht die Übertragung im TV und als Stream vonstatten? Hier erfahren Sie es.

Seit 2008/2009 versteht man in der Fußball-Bundesliga unter dem Begriff "Relegation" die Austragung von zwei Spielen zwischen der drittletzten Mannschaft der Bundesliga und der drittplatzierten Mannschaft der 2. Bundesliga. Auf diese Weise soll im direkten Vergleich ermittelt werden, welches Team in der folgenden Saison seinen Platz in der Bundesliga beibehält beziehungsweise aus der 2. Bundesliga dorthin aufsteigt. Der Verlierer hat anschließend einen Platz in der 2. Bundesliga - das heißt, er steigt ab oder er verbleibt dort. "Relegationsplätze" in diesem Zusammenhang sind also der Tabellenplatz 16 in der 1. Bundesliga und der Tabellenplatz 3 in der 2. Bundesliga.

Bundesliga-Relegation 2021: 1. FC Köln - Holstein Kiel live im TV und Stream - Spielplan und Termine

Hinspiel

Spiel: 1. FC Köln - Holstein Kiel

- Datum: 26. Mai 2021

Uhrzeit: 18.30 Uhr

Sender: live auf DAZN

Rückspiel

Spiel: Holstein Kiel - 1. FC Köln

- Datum: 29. Mai 2021

Uhrzeit: 18.00 Uhr

Sender: live auf DAZN

Übertragung im TV und Stream heute: Wer zeigt die Bundesliga-Relegation 2021 Köln gegen Kiel?

2021 werden die Spiele um den Aufstieg in die Bundesliga leider nicht live im Free-TV übertragen. Wer also die Matches komplett und in Echtzeit sehen möchte, muss etwas in die Tasche greifen: Nur der Streamingdienst DAZN überträgt alle vier Relegationsspiele der Bundesliga live. Der Vollständigkeit halber: Die beiden Aufstiegsspiele zur 3. Liga werden von Magenta Sport übertragen.

Holstein Kiel will in der Relegation den Auftstieg in die Bundesliga schaffen. Foto: Frank Molter, dpa (Archivbild)

Der Streaminganbieter DAZN at eine breite Auswahl von Sportsendungen in seinem Programm. Laut Anbieter kostet ein Monatsabo 11,99 Euro. Das Jahresabo schlägt mit 119,99 Euro zu Buche.

Für das Stockwerk unterhalb der Bundesliga sind die Nachrichten deutlich erfreulicher: Hin- und Rückspiel der Relegation zwischen 2. Bundesliga und 3. Liga werden frei empfangbar im ZDF zu sehen sein. Und damit zeitgleich auch im Stream des Senders.

Bundesliga-Relegation 2021: Wie liefen Auf- und Abstiege früher?

Populär ist der Begriff "Relegation" in Deutschland seit 1982. Er entstand nach dem Ende der Unterscheidung zwischen den 2. Fußballbundesligen "Nord" und "Süd", also der damit verbundenen Einführung der eingleisigen 2. Bundesliga.

In den Jahren 1964 bis 1974 hatten die jeweils Ersten und Zweiten der Regionalligen (insgesamt zehn Mannschaften) zwei Aufsteiger in Aufstiegsrunden ermittelt. 1975 bis 1981 waren dann die jeweiligen Meister der 2. Bundesliga Nord und Süd aufgestiegen; um den dritten Aufstiegsplatz wurden damals sogenannte "Aufstiegsspiele" der beiden Ligazweiten ausgetragen.

