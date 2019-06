vor 47 Min.

Bundesliga-Spielplan 2019/2020 - die Veröffentlichung: Uhrzeit & alle Infos

Die Deutsche Fußball Liga veröffentlicht heute am Freitag um 12 Uhr Mittags den Bundesliga Spielplan 19/20 (2019/2020). Hier verraten wir, wo und wie Sie Ergebnisse die Bekanntgabe/Veröffentlichung des Spielplans 19/20 mitbekommen können.

Die DFL veröffentlicht heute (28.6.62019) Mittag um 12.00 Uhr die Spielpläne für die anstehende Bundesliga-Saison sowie für die Spielzeit 19/20 der 2. Liga.

Bundesliga Spielplan 2019/2020: Heute Veröffentlichung/Bekanntgabe

Der 1. Spieltag in der ersten Fußball-Bundesliga von Deutschland findet vom 16. bis zum 18. August 2019 statt. Das Finale der Bundesliga findet 2020 am 16. Mai statt. Die Vereine aus der zweiten Bundesliga starten schon vom 26. bis zum 29. Juli 2019 in ihre neue Saison, die am 17. Mai 2020 zu Ende gehen wird.

Die Veröffentlichung bzw. die Bekanntgabe des Bundesliga Spielplans 19/20 können Sie heute Mittag ab 12 Uhr hier einsehen.

Hier können Sie den bisherigen Rahmenterminkalender herunterladen.

Wie entsteht eigentlich ein Spielplan für eine so lange Saison?

Die sehr aufwändig zu erstellenden Spielpläne für die Bundesliga, in denen auch die internationalen Wettbewerbe von FIFA und UEFA und Auflagen von Kommunen, Sicherheitsverantwortlichen, Vereinen und Betreibern von Stadien zu berücksichtigen sind, werden mithilfe einer Software erstellt, die extra für die Bundesliga 2006 entwickelt worden ist.

Bundesliga Spielplan 19/20 Veröffentlichung - Welche Termine stehen vor Bundesliga-Start noch an?

Erster Höhepunkt der diesjährigen Fußball-Saison ist am 3. August 2019 der Supercup zwischen dem Double-Sieger und Rekordmeister FC Bayern München und Zweiten der Fußball-Bundesliga Borussia Dortmund. Der DFB-Pokal startet vom 9. bis zum 12. August mit der 1. Runde. Das Finale in Berlin findet am 23. Mai 2020 statt.

Wann ist die Winterpause der Bundesliga 2019/2020?

Die Winterpause beginnt nach dem 17. Spieltag der Bundesliga und dem 18. Spieltag der 2. Bundesliga am 20. bis 22. Dezember 2019 und endet in der Bundesliga am 17. Januar 2020 und in der 2. Bundesliga am 28. Januar 2020.

Themen Folgen